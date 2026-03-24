Как Юрий Долгорукий Киев забрал

871 год назад великий князь Северо-Восточной Руси Юрий Долгорукий взял Киев. Впрочем, в этот раз он шестому сыну Владимира Мономаха особенно и не сопротивлялся. Но это был последний случай, когда за главный престол Древней Руси так боролись – центр государства сместился и Киев вскоре утратит свой столичный статус.

В 1132 году со смертью великого князя Изяслава Русь внезапно распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств. Каждое из них равнялось любому европейскому королевству и, как отмечал в своей монографии «Первые века русской истории» академик Борис Рыбаков, этот процесс был абсолютно закономерным.

Княжеские центры росли, увеличивалась производительность, крепла политическая сила горожан, а вместе с ними противоречия с местным боярством. Все это требовало княжеского внимания, которое уже не мог предоставить центр. Землям необходимо было накопить внутреннее богатство, чтобы потом можно было все это вновь объединить, что позже и начнет делать Москва. Киевское княжество сохранилось лишь между Днепром, Полесьем и степью.

Власть киевского князя безвозвратно отошла в прошлое. Династическое старшинство и раньше соблюдалось не очень крепко, и мы помним, что и крестителю Руси Владимиру и его сыну Ярославу Мудрому, пришлось с оружием в руках завоевывать себе киевский престол. И не всегда по старшинству.

А к середине XII века такое положение вещей уже закрепилось и в сознании. Титул великого князя применяется и к владимирским, и к черниговским и другим князьям. По факту они основывают новые династии, хотя все и продолжают считаться Рюриковичами. Ну так и французские королевские династии Валуа и Бурбоны тоже все были Капетингами.

Хотя в то время еще остаются наивные князья, которые возмущались подобным. Так один из старших сыновей Мономаха Вячеслав пенял своему младшему брату Юрию Долгорукому, что тот борется за киевский престол: «Я был уже бородатым, когда ты только родился!» Но Долгорукова это не остановило.

Когда родился Юрий Владимирович и кто была его мать – неизвестно. Тут историки высказывают только догадки и строят логические цепочки. Василий Татищев в XVIII веке утверждал, что год рождения 1090. Тогда матерью Юрия должна быть Генриэтта (Гита), дочь английского короля Гарольда II, которая скончалась в 1098 году.

Но при этом сам Мономах в своем «Поучении» называет время смерти матери Юрия май 1107 года. Следовательно, это была уже вторая жена Владимира II – Евфимия. Однако никаких надежных подтверждений даты рождения Долгорукого нет. Таким образом, по ряду еще косвенных признаков, историки выводят, что Юрий родился в промежутке между 1095 и 1102 годами.

Зато хорошо известно, что еще мальчиком отец отправил Юрия вместе с братом Мстиславом править в Ростове Великом. Однако уже в 1117 году он начинает княжить там самостоятельно, а в 1125 году переносит свою столицу в Суздаль.

И здесь его очень любят. Юрий Владимирович строит в Северо-Восточной Руси церкви, выдает пособия. Он основывает огромное количество городов – Москва, Дмитров, Юрьев-Польский, Переяславль-Залесский, Звенигород, Стародуб. Одно время считали, что и Кострому тоже он основал, но впоследствии выяснилось, что это более поздняя приписка в летопись.

Долгорукий привлекает население с юго-западных земель, выдает им ссуды на переезд и обустройство. И оно начинает довольно активно откликаться. Северо-Восточная Русь при нем становится богатым и благодатным краем, хотя еще совсем недавно считалось захолустьем.

Правда, все эти моменты довольно сильно портили личные качества Долгорукого – это был очень драчливый князь, который редко пропускал какую-то княжескую свару. К тому же прослыл жестоким и злопамятным. Считается, что прозвище Долгорукий получил за то, что постоянно воевал за земли, которые были далеко от его вотчины. Правда, есть версия, что прозвали так за длинные пальцы рук.

Но самым вожделенным для Юрия Долгорукого оставался «золотой великокняжеский стол». То есть Киев. Он-то ведь еще помнил своего отца Владимира Мономаха и весь блеск его правления. И хотел того же, поскольку еще одной чертой характера было чрезвычайное честолюбие.

Первую попытку захватить Киев Долгорукий предпринял еще в 1149 году, когда ему удалось разбить дружину великого князя Изяслава. Юрий ненадолго поселился в Киеве, но вскоре Изяслав вернулся с венгерскими и польскими союзниками и в 1151 году сумел выгнать Долгорукого – тот потерпел поражение на реке Руте. Еще одна попытка была предпринята в 1153 году и тоже неудачно.

И вот в 1155 году приходит известие о смерти Изяслава Мстиславовича, имевшего неоспоримые права на киевский престол. Новым князем объявляют Изяслава Давыдовича Черниговского. А вот у него уже таких прав по старшинству нет. Долгорукий немедленно отправляет ему послание: «Мне отчина Киев, а не тебе!» И тот отдает город безо всякого сопротивления.

24 марта Юрий Долгорукий торжественно въехал в Киев. Но правил совсем недолго — лишь два года. И его правление называют противоречивым – он был храбрый воин и талантливый полководец, при нем был заключен выгодный торговый договор с Византией. Но киевские бояре не любили за жестокость к ним и то, что постоянно повышал налоги.

Долгорукий обожал пиры и 10 мая 1157 года был как раз на таком у своего сборщика княжеской подати Петрилы. Это был обычный день, не праздничный. После застолья великий князь почувствовал себя плохо и через пять дней скончался. Киевляне немедленно разгромили весь двор Долгорукого, а его людей кого убили, кого выгнали.

Таким образом линия Долгорукого не закрепилась в Киеве. Но и сам этот город становится никому не нужным – его золотой век прошел. Когда в 1169 году сын Долгорукого Андрей Боголюбский в союзе «со многими князьями» возьмет его и станет великим князем киевским, то уже официально перенесет престол во Владимир. С этого момента Киев больше не столица Руси.