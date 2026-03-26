26 марта: как на Руси проводили Никифоров день

Сегодня в православном календаре особенная дата — перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Об этом дне рассказывают авторы издания «Вокруг света».

Никифор жил в непростые времена (VIII–IX века) и оказался в самом центре горячих споров об иконах. Он не стал подстраиваться под изменчивую политику и открыто защищал почитание святых образов. За свою принципиальность поплатился должностью: его сослали в монастырь на берег Босфора, где он и провел остаток дней. Справедливость восторжествовала позже — когда почитание икон восстановили, его мощи торжественно перевезли в Константинополь. Именно это событие мы вспоминаем сегодня.

В этом году 26 марта выпадает на будний день Великого поста. В храмах читается Великий канон (знаменитое «Мариино стояние») — это одна из самых глубоких и покаянных служб в году. Для верующих это время не для шумных гуляний, а для спокойной молитвы и строгого поста.Кого еще вспоминает церковь?

Список святых этого дня впечатляет своей географией и историей. Мы чтим память:

— мученика Савина Ермопольского;

— Африкана, Помпия и Терентия;

— Александра Пиднского;

— мученицы Христины Персидской;

— преподобного Анина Халкидонского.

На Руси этот день называли Никифоровым. В народе его проводили тихо: занимались домашним хозяйством, избегали ссор и лишнего шума. Пост диктовал свои правила, поэтому никаких пышных обрядов не устраивали — день проходил в трудах и заботе о близких.