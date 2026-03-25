Полосатая душа: почему тельняшка стала культовым символом в России

19 августа 1874 года полосатая фуфайка высоким Императорским указом получила официальный статус части амуниции русского моряка. С тех пор этот простой предмет одежды превратился в один из самых узнаваемых символов мужества, братства и особой «морской души», которая оказалась настолько заразительной, что перекинулась с флота на другие рода войск и стала частью национального культурного кода.

Моряки — внеземные существа

Чтобы понять, почему простая полосатая рубаха обрела культовый статус, нужно сначала понять, кто такие моряки. Любой человек — кровь от плоти своей земли. «Сухопутная крыса», привязанная к тверди, к корням, к прошлому. Но однажды этому земному существу выпадает случай отправиться в открытое море. Гравитация ослабевает, «корнеплод» умирает, а вместо него появляется тот, кого называют «перекати-поле», «оторви да выбрось».

Морская культура — это первый опыт глобализации. Морякам всего мира плевать на флаги, государственные границы, религию. Всё сухопутное теряет для них ценность сразу после того, как они пересекают экватор. Жизнь, в которой под ногами твердая плоть, становится иллюзией, обманкой. Вся правда творится в море, где не видно берегов.

Моряки — это инопланетяне на нашей планете, глобальная альтернатива «почвенному бытию», антисистема для «земляного порядка». Именно в такой культуре и мог родиться странный и в то же время очень глубокий по смыслу культ вещи, которую западный мир называет breton shirt, а мы — тельняшкой.

Почему она полосатая?

Каждый юнга до недавнего времени знал: море населяют не только рыбы, но и духи. Наладить с ними контакт — залог не только благополучного плавания, но и продолжительности жизни. Мать-судьба правит в море напрямую, без посредника в виде «здравого смысла». Главная задача моряка — не спровоцировать судьбу на лихо. За многие тысячелетия эта цель сформировала целую систему знаний, которую зависимые от земной тверди люди беспечно именуют морскими суевериями.

Испокон веков бретонские рыбаки, отправляясь в море, надевали полосатые черно-белые робы. Считалось, что такая одежда оберегает от агрессии ундин, русалок и прочей нечисти. Возможно, полосатая рубаха играла роль подводного камуфляжа, а может быть, чередующимся горизонтальным полосам приписывалась магическая функция. Ясно одно: это был оберег.

В период Великих географических открытий бретонские рыбаки пополнили европейские флотилии. Большая их часть оказалась на голландских кораблях — возможно, потому, что либеральные по природе голландцы не запрещали носить вызывающие полосатые наряды. К концу XVII века тельняшка стала мировым fashion-трендом для всех европейских моряков.

Как breton shirt стала «тельняшкой»

Русский человек впервые увидел тельняшку, скорее всего, во второй половине XVII века, когда в Холмогоры и Архангельск повадились голландские торговые суда. Морские волки из Нидерландов были главными законодателями мод в морской амуниции. Не случайно Петр I перенял для русского флота голландскую морскую форму. Правда, без тельняшек.

В России полосатые фуфайки появились в 1840–1850-х годах: их носили моряки торгового флота, обменявшие или купившие их в европейских портах. Существует байка, что в 1868 году великий князь и адмирал Константин Николаевич Романов принимал экипаж фрегата «Генерал Адмирал». Моряки пришли в полосатых рубахах, купленных в Европе, и так расхвалили их удобство, что через несколько лет князь принес на подпись императору указ, официально включающий тельняшку в морскую амуницию.

«Морская душа»

Культом тельняшка стала после русско-японской войны. Демобилизованные матросы заполнили русские города. Главным атрибутом этих лихих «душ нараспашку» была тельняшка, которую именно тогда стали называть «морской душой». В это время произошло первое массовое знакомство «морской души» с коллективной Русской душой. Их соединение в 1917 году дало смесь, которая взорвала Россию. Большевики, использовавшие матросов в захвате власти, в 1921 году, подавив Кронштадтский мятеж, избавились от нежелательной рефлексии «морской души».

Почему у десантников

Тельняшка всегда связывалась с водной стихией, но никак не с воздушной. В гардеробе десантников «бретонские рубашки» появились в 1959 году — их вручали за прыжок с парашютом на воду. Однако главным культиватором тельняшки в ВДВ стал легендарный командующий Василий Маргелов. Именно благодаря его энтузиазму полосатая фуфайка официально вошла в гардероб десантника.

Похищению «морской души» всячески сопротивлялся главком ВМФ Сергей Горшков. Однажды на совещании он вступил в открытую перепалку с Маргеловым, назвав явление десантника в тельняшке неприятным словом «анахронизм». Василий Филиппович жестко осадил морского волка: «Я воевал в морской пехоте и знаю, что заслуживают десантники, а что — нет!»

Официальная премьера тельняшек с голубыми полосками пришлась на пражские события августа 1968 года: именно советские десантники в полосатых фуфайках сыграли решающую роль в прекращении Пражской весны. Тогда же состоялся дебют и знаменитых голубых беретов. Легитимность новый наряд получил почти через год, благодаря приказу Минобороны от 26 июля 1969 года. Кто бы посмел запретить бойцам ВДВ носить тельняшку и берет после того, как они фактически в одиночку продлили жизнь «развитому социализму» в Восточной Европе?

«Нас мало, но мы в тельняшках»

Горизонтальные полосы создают оптический эффект большего количества, чем есть на самом деле. Советских моряков и морских пехотинцев, участвовавших в сухопутных сражениях Второй мировой войны, немцы называли «полосатыми дьяволами». Этот эпитет связан не только с боевыми качествами наших воинов, но и с западноевропейским архетипным сознанием. В Европе полосатая одежда веками была уделом «проклятых»: ее носили палачи, еретики, прокаженные — изгои, не имеющие прав горожанина. Явление советских моряков в тельняшках в «сухопутной» обстановке вызывало у немцев первобытный страх.

Значение цвета

Сегодня практически каждый род войск в России имеет свою тельняшку с полосами уникального цвета:

черные — у морских пехотинцев и подводников

светло-зеленые — у пограничников

краповые — у спецназа Внутренних войск

васильковые — у бойцов Президентского полка и спецназа ФСБ

оранжевые — у сотрудников МЧС

Тельняшка прошла путь от бретонского рыбацкого оберега до символа российской воинской доблести. Она пережила империю, революцию, войны и стала частью ДНК тех, для кого понятия чести, братства и долга — не пустые слова. В этом, наверное, и заключается главный секрет ее невероятной живучести и народной любви.