Когда Гитлер планировал напасть на США

Публично Адольф Гитлер никогда не признавал, что нацистская Германия вынашивает планы нападения на Соединённые Штаты. Напротив, он называл подобные слухи бредом. Однако исторические документы и свидетельства позволяют утверждать: геополитические аппетиты Третьего рейха не были бы утолены ни Европой, ни даже СССР.

Речь в Рейхстаге: ложь как метод

В конце апреля 1939 года, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, Гитлер выступил в Рейхстаге с речью, напрямую обращённой к президенту США Франклину Рузвельту. Заявления о том, что Германия намерена напасть на Америку, фюрер назвал «чудовищной ложью и плодом больного воображения», подчеркнув, что с военной точки зрения такая агрессия нецелесообразна.

Примечательно, что в том же выступлении рейхсканцлер клеймил зарубежную прессу за «гнусную выдумку» о готовящемся вторжении в Польшу. Не прошло и пяти месяцев, как 1 сентября 1939 года эта «выдумка» стала реальностью, положив начало Второй мировой войне.

Геополитический аппетит: планы, выходящие за рамки

По мнению кандидата исторических наук, доцента МГУ Алексея Фененко, нападение Германии на СССР стало для США и Великобритании «подарком». Не будь этого, внимание вермахта вполне могло переключиться на них.

В июне 1940 года в интервью американскому корреспонденту Карлу Виганду Гитлер сформулировал свою позицию лаконично: «Америка — американцам, Европа — европейцам», подразумевая под «настоящими европейцами» немцев. МИД Германии тут же дал официальное пояснение, сославшись на доктрину Монро: невмешательство европейских держав в дела американского континента правомерно лишь до тех пор, пока сама Америка не вмешивается в европейские дела.

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Вячеслав Дашичев обращает внимание на директиву № 32, составленную за несколько дней до нападения на СССР. Этот документ, посвящённый подготовительным действиям после реализации плана «Барбаросса», прямо указывает: после разгрома Советского Союза одним из этапов дальнейшей агрессии должна стать борьба против США и установление нацистского господства на американском континенте.

Британский порог и американский упреждающий ход

Непосредственным приоритетом для Берлина оставалась Великобритания. Российский историк Алексей Фененко отмечает: в случае поражения Британии немцы могли использовать её северные территории для размещения баз бомбардировщиков, способных наносить удары по США. Рузвельт, однако, сыграл на опережение. Весной 1941 года США договорились с Данией о высадке своих войск в Дании и Исландии, создав тем самым стратегический заслон на случай падения Британии и обеспечив североатлантический канал снабжения англичан по ленд-лизу.

Американский публицист Джеймс Комптон в своём исследовании причин Второй мировой войны приводит слова Гитлера, сказанные в конце июля 1941 года:

«Как только разобьём Россию, можем взяться и за Америку».

Министру иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуоке фюрер в том же году пояснил: войну против США Германия будет вести силами подводного флота и люфтваффе.

Вместе с тем Комптон подчёркивает: до завершения Восточной кампании у Гитлера не было ни чётких планов, ни необходимых ресурсов для агрессии против США. Однако Германия активно вела экономическую, пропагандистскую и подрывную деятельность в Северной и Южной Америке.

Декларация войны и «историческая миссия»

Франклин Рузвельт отдавал себе отчёт в неизбежности конфликта. В мае 1941 года он предупредил: с капитуляцией Англии угроза для США станет реальной.

Через четыре дня после нападения японцев на Перл-Харбор и вступления Америки во Вторую мировую войну Гитлер выступил в Рейхстаге с речью, полной оскорблений в адрес Рузвельта. Он объявил, что борьба теперь распространяется и на Западное полушарие, и призвал немецкий народ посвятить себя «исторической миссии, имеющей решающее значение не только для Германии и Европы, но и для всего мира».

Нюрнбергское молчание

Судя по материалам Нюрнбергского процесса, бывшие высокопоставленные деятели Третьего рейха, оказавшись на скамье подсудимых, единодушно отрицали наличие у Германии планов нападения на США. Существовали лишь некие наброски и записки, уверяли они, — не более чем теоретические изыскания, не имевшие реального значения.

Исторические документы, однако, позволяют усомниться в этой версии. Геополитическая логика нацистского режима, его стремление к мировому господству и конкретные высказывания фюрера свидетельствуют: рано или поздно США неизбежно стали бы целью Третьего рейха. Вопрос был лишь во времени и порядке очереди.