Владимир Щербицкий: судьба несостоявшегося преемника Брежнева

Ноябрь 1982 года стал переломным для советской политической элиты. Смерть Леонида Брежнева, почти два десятилетия стоявшего у руля страны, поставила вопрос о преемнике. Им стал Юрий Андропов — фигура, казавшаяся естественным выбором номенклатуры. Однако многие очевидцы и исследователи утверждают: сам Брежнев видел на своём месте совсем другого человека — Владимира Щербицкого, многолетнего руководителя Украины. Если бы не роковое стечение обстоятельств, история СССР могла бы пойти иным путём.

Днепродзержинский ставленник

Владимир Щербицкий возглавил Компартию Украины в мае 1972 года, уже будучи членом Политбюро ЦК. Его карьера началась на родине Брежнева — в Днепродзержинске, и это обстоятельство во многом определило их отношения. Генсек видел в Щербицком надёжного соратника, особенно на фоне его предшественника Петра Шелеста, позволявшего себе излишнюю самостоятельность. Щербицкий, напротив, демонстрировал полную лояльность Москве.

Но лояльность была не единственным его достоинством. Как отмечает Валерий Панов в статье «Последний хозяин Украины», за годы руководства Щербицкого экономический потенциал Украинской ССР вырос почти на 400%. Население республики с 1961 по 1990 год увеличилось на 9 миллионов человек. При нём велась жёсткая борьба с националистическим подпольем и диссидентским движением. Эти успехи не остались незамеченными в Кремле. Брежнев всё чаще поглядывал на своего выдвиженца как на возможного наследника.

Телега, которую не вывезти

Проблемы со здоровьем у генсека дали о себе знать ещё в середине 1970-х. Именно тогда, по словам писателя Леонида Млечина, Брежнев начал всерьёз подыскивать себе преемника. Среди нескольких кандидатур он всё явственнее выделял Щербицкого.

Октябрь 1980 года дал, казалось бы, удобный повод ввести украинского лидера в высший эшелон власти. На пенсию уходил председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, и Брежнев предложил освободившийся пост Щербицкому.

«Володя, ты должен заменить Косыгина, больше некому», — сказал генсек.

Ответ первого секретаря КПУ прозвучал неожиданно:

«Эту разболтанную телегу уже не вывезти».

Щербицкий отказался от предложения, предпочтя оставаться в Киеве, подальше от аппаратных интриг союзного центра. Но отказ возглавить правительство не означал, что Брежнев оставил мысль о его выдвижении. Напротив, он продолжал рассматривать Щербицкого как главного кандидата на свой пост.

Кресло для Щербицкого

Осенью 1982 года, за несколько недель до смерти, Брежнев окончательно определился. Об этом свидетельствуют воспоминания людей из его ближайшего окружения.

Олег Сторонов, бывший комендант генсековской дачи в Заречье, в интервью «Комсомольской правде» (19 декабря 2013 года) рассказал, как Брежнев вызвал секретаря ЦК по кадрам Ивана Капитонова и, указав на своё кресло, заявил:

«Видишь это кресло? Через месяц в нём будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учётом этого».

На 15 ноября был запланирован пленум ЦК, на котором генсек намеревался официально объявить о преемнике.

Подтверждает эти планы и личный фотограф Леонида Ильича Владимир Мусаэльян. В интервью «КП в Украине» (4 июля 2014 года) он подчеркнул:

«Леонид Ильич хотел, чтобы после него был Щербицкий, а не Андропов, как многие думают».

Выбор был продуманным: Щербицкий был молод и здоров, в отличие от Андропова, уже страдавшего тяжёлыми недугами, и Черненко, чьё здоровье также оставляло желать лучшего.

Судьбоносные пять дней

Объявить о своём решении Брежнев не успел. Он скончался 10 ноября 1982 года — за пять дней до запланированного пленума. Спустя два дня Политбюро единогласно избрало генеральным секретарём Юрия Андропова.

Владимир Щербицкий остался на Украине, сохранив посты главы республики и члена Политбюро. Он переживёт и Андропова, и Черненко, но его время будет уходить вместе с брежневской эпохой.

Конец пути

Щербицкий продолжал руководить Украиной при Горбачёве, но Чернобыльская катастрофа 1986 года стала для него роковой. Он оказался между двух огней: выполняя прямой приказ союзного руководства, скрывал масштабы трагедии, опасаясь паники, но в итоге стал крайним. Москва обрушила на него жёсткую критику.

В сентябре 1989 года Щербицкий был отправлен на пенсию. Через пять месяцев, 16 февраля 1990 года, он ушёл из жизни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

История не знает сослагательного наклонения. Но вопрос о том, как сложилась бы судьба СССР, если бы Брежнев успел передать власть Щербицкому, до сих пор волнует исследователей. Ответа на него нет — есть лишь несколько не состоявшихся дней ноября 1982 года, навсегда оставшихся точкой бифуркации позднесоветской истории.