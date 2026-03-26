Что после себя оставили русские в Париже

Когда весной 1814 года русская армия вступила в Париж, французы готовились увидеть дикарей. Газеты пугали: идут страшные «медведи» из страны вечного холода, где нет ни цивилизации, ни приличных манер. Реальность оказалась иной — и вызвала не меньшее изумление.

© картина «Казаки в Пале-Рояле», Опиц Г.-Э. 1814

Те, кто говорит по-французски

Первое, что поразило парижан, — внешность «победителей». Вместо косматых варваров по улицам ходили рослые, крепкие мужчины, которых на вид невозможно было отличить от европейцев. А русские офицеры и вовсе говорили на безупречном французском — столица узнала в них свою же аристократическую выучку.

Вскоре родилась легенда, ставшая городской классикой: солдаты и казаки заходили в кафе, торопили официантов словами «быстро, быстро». Якобы именно так в Париже появились первые закусочные, которые назвали «бистро». Было ли так на самом деле или это лишь красивая история — вопрос, но название прижилось.

Азиатский колорит: верблюды и обмороки

Куда больше парижан пугали не русские, а их союзники — азиатские полки. Калмыки привели с собой верблюдов, и вид этих животных вызывал у французов настоящий шок. Барышни падали в обморок при приближении татар или калмыков: те носили непривычные кафтаны, высокие шапки, а за плечом у них красовались луки и колчаны со стрелами. Для Парижа, привыкшего к европейской униформе, это было зрелище из другого мира. Звезды улиц: казаки Но настоящими любимцами публики стали казаки. Если русских солдат и офицеров французы различали разве что по форме (без неё они мало чем отличались от пруссаков или австрийцев), то казаки оказались именно такими, какими их рисовали на карикатурах: бородатые, в шароварах с лампасами, с ножами на поясе.

Однако страшные картинки не совпали с реальностью. Казаки оказались приветливыми и добродушными. Восхищённые ребятишки стайками бегали за ними по улицам, а парижские модники вскоре начали отращивать бороды «под казаков» и носить широкие кожаные пояса с ножами — новое веяние, которое столица подсмотрела у вчерашних «врагов».

Так всего за несколько недель русская армия разрушила не только наполеоновские укрепления, но и устойчивый миф о «северных варварах». Вместо страха пришли удивление, любопытство и — как ни странно — мода на казачий стиль.