«Рано или поздно должно было произойти»: пять попыток убийства Александра II

145 лет назад был похоронен император России Александр II. Он стал жертвой теракта, устроенного членами революционной организации «Народная воля». По словам историков, народовольцы считали крестьянскую реформу в России обманом, а существовавшую в стране политическую систему — несправедливой, поэтому задумали цареубийство. Александр II пережил несколько покушений, однако последнее было подготовлено членами «Народной воли» особенно тщательно.

Неоднозначный выбор цели

Александра II нельзя было назвать противником прогресса и главным душителем свобод. Он прекрасно понимал, что Российская империя нуждается в масштабной модернизации.

«Александр II возглавил страну под конец Крымской войны, которую Россия проиграла в значительной степени из-за технической отсталости, порождённой устаревшими порядками. Поэтому новый монарх хорошо осознавал необходимость модернизации государства», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В связи с этим император провёл целый каскад реформ, большинство из которых носили либеральный характер. Он отменил в России крепостное право и рекрутскую повинность, ликвидировал военные поселения, расширил полномочия местного самоуправления, отделил судебную власть от административной. Кроме того, Александр расширил права вузов, введя самый либеральный университетский устав в дореволюционной России. И всё же историки считают деятельность императора-реформатора неоднозначной.

«Реформы Александра II не были толком доведены до конца, носили неполный характер, проводились урывками», — пояснил Сергей Перелыгин.

В частности, это ярко продемонстрировала крестьянская реформа. Хотя крепостные получили личную свободу, многие из их проблем остались нерешёнными.

«Государство делало всё возможное, чтобы остаться в плюсе. И, естественно, учитывались интересы помещиков. Зато интересы крестьян интересовали власть в последнюю очередь», — отметил в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

По его словам, крестьяне должны были сначала отслужить определённый срок у помещиков, а затем оказывались в долговой кабале из-за необходимости выкупать земельные участки для ведения своего хозяйства.

«Отмена крепостного права без выделения крестьянам земли была, по сути дела, обманом», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Несмотря на противоречивость крестьянской реформы, решение Александра II отменить крепостное право и поддержать Болгарию в борьбе за независимость от Турции заслужило уважение историков, поэтому они наградили императора эпитетом «Освободитель».

«Народная воля»

В 1860—1870-е годы молодые интеллигенты и студенты в России были увлечены движением, известным как «хождение в народ». Переходя от села к селу, они рассказывали крестьянам о несправедливости распределения земли, убеждали людей не подчиняться администрации и не платить налоги. Участникам «хождений» не удалось убедить крестьян подняться на революционную борьбу, зато на них обратили внимание власти, которые развернули репрессии и арестовали около 4 тыс. пропагандистов.

Одной из организаций, пропагандировавших крестьянскую революцию, была «Земля и воля». После того как ей не удалось добиться своих целей, организация раскололась. Одним из объединений, возникших на её базе, стала «Народная воля», исповедовавшая террористические методы борьбы. Её участников называли народовольцами.

Члены «Народной воли» добивались создания в России представительских органов власти и органов самоуправления населения, передачи земли крестьянам, а фабрик и заводов — рабочим, всеобщего избирательного права, свободы слова, совести и собраний.

Чтобы добиться своих целей, народовольцы решили совершать теракты против представителей власти. Главной их целью стал император Александр II.

«Это было реакций на несправедливую, по мнению радикально настроенной молодёжи, крестьянскую реформу, а также на нежелание властей менять политическую систему», — отметил Виталий Захаров.

Покушения на императора

Покушения стали для Александра II своего рода обыденностью. Только явных попыток цареубийства с 1866 по 1880 годы было пять. А покушения, сорвавшиеся по разным причинам на стадиях подготовки, сложно даже подсчитать. Причём далеко не за всеми стояла «Народная воля».

16 апреля 1866 года в Александра II стрелял придерживавшийся революционных взглядов дворянин Дмитрий Каракозов — бывший студент-юрист и письмоводитель при мировом судье. Он назвал царя «злодеем», из-за которого погибает народ. Согласно официальной версии, императора спас шапочный мастер Осип Комиссаров, оттолкнувший стрелка.

6 июня 1867 года в императора в Париже выстрелил эмигрант Антон Березовский, бывший участник польского восстания, подавленного русскими войсками. Но пистолет разорвался, и пуля попала в лошадь сопровождающего экипажа.

26 апреля 1879 года покушение на императора совершил бывший студент юридического факультета и учитель уездного училища дворянин Александр Соловьёв. Он входил в общество «Земля и воля», занимался революционной пропагандой среди крестьян. Соловьёв четыре или пять раз выстрелил в Александра II из револьвера, но царь не пострадал, хотя одна из пуль пробила его пальто.

1 декабря 1879 года члены «Народной воли» попытались взорвать императорский поезд под Москвой. Царь спасся благодаря коррективам в расписании движения поездов из-за поломки паровоза. Народовольцы по ошибке взорвали мину под другим поездом.

29 февраля 1880 года «Народная воля» устроила взрыв в Зимнем дворце. Его подготовил член организации Степан Халтурин, работавший в царской резиденции столяром. Император спасся, так как в этот день опоздал на обед. Погибли 11 караульных.

К сорвавшимся попыткам можно отнести, например, неудавшийся подрыв Каменного моста в Санкт-Петербурге. Отвечавший за теракт народоволец не успел добраться до места проезда императора, потому что у него не было часов.

Как готовили последнее покушение

К новому покушению члены «Народной воли» готовились более основательно, чем к прежним. Шесть человек на протяжении трёх месяцев следили за всеми перемещениями царя, составляя график его передвижения.

«Полиция не могла поймать желающих убить царя. Рано или поздно покушение должно было произойти», — отметил Сергей Перелыгин.

В конце 1880 года народовольцы арендовали в Санкт-Петербурге сырную лавку на углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта — на обычном маршруте следования царя из дворца на развод караулов. Из неё они начали под руководством бывшего студента юридического факультета Андрея Желябова рыть подземную галерею для закладки мины на пути движения царского кортежа.

Параллельно народовольцы подготовили запасной вариант покушения. Группа из четырёх бомбометателей должна была уничтожить кортеж императора, забросав его взрывными устройствами. Если бы Александр II выжил, его планировали добить кинжалом.

Арест нескольких народовольцев, включая Желябова, заставил организацию форсировать подготовку покушения. При этом народовольцы едва не попались из-за того, что подозрительная сырная лавка привлекла внимание местного дворника. Представители власти посетили магазин под видом санинспекции и заметили следы земельных работ. Но народовольцы смогли убедить проверяющих в своей благонадёжности.

Как убили Александра II

13 марта 1881 года кортеж Александра II при следовании на развод караулов изменил маршрут и не поехал по заминированной Малой Садовой улице, а на обратном пути император решил заехать в гости к кузине — великой княгине Екатерине Михайловне. Минирование оказалось бесполезным. Группа метальщиков бомб заняла позиции на набережной Екатерининского канала.

Бывший студент Горного института Николай Рысаков метнул в царский кортеж бомбу. Взрыв повредил карету и ранил казаков из конвоя, но Александр II остался невредим. Охрана задержала Рысакова.

Сопровождающие убеждали царя немедленно ехать во дворец. Но он поговорил о чём-то с Рысаковым и подошёл к раненым казакам. И тогда ещё один народоволец, бывший студент Технологического института дворянин Игнатий Гриневецкий, бросил ему под ноги бомбу. Александр II получил тяжёлые ранения и потерял много крови. Существуют версии, что при своевременной перевязке он мог выжить, но его срочно повезли в Зимний дворец, не оказав оперативной помощи. Вскоре император скончался. Гриневецкий, тоже тяжело раненный при взрыве, умер в госпитале вечером того же дня. 27 марта состоялись похороны императора.

Спецслужбы разгромили «Народную волю». Всех установленных участников покушения приговорили к смертной казни. Несовершеннолетнего Рысакова повесили, несмотря на то что он сдал следствию своих товарищей, о которых ранее власти не знали.

Историки до сих пор дискутируют о той роли, которую сыграла в истории России смерть Александра II. Одни утверждают, что он якобы планировал преобразовать империю в конституционную монархию, другие сомневаются в этом и считают, что царь принципиально ничего менять не собирался. Как бы то ни было, его сын Александр III повёл страну консервативным курсом и многие либеральные начинания отца свернул.