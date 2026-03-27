Как Большой театр стал главным театром России

За два с половиной века Большой пережил и четыре пожара, и царей, и большевиков и стал главным театром страны, куда хоть раз в жизни мечтает попасть каждый человек, даже далекий от академического искусства оперы и балета. На подмостках Большого родилось более 800 спектаклей. Некоторым из них суждено было стать масштабными событиями национального масштаба.В разные годы на сцене Большого театра пели Шаляпин, Собинов, Козловский, Лемешев, Архипова, Образцова, Вишневская, Милашкина, Атлантов, Нестеренко; танцевали Уланова, Плисецкая, Максимова, Лавровский, Васильев, Лиепа... Сонм великих имен необъятен.

Днем рождения Большого театра Российской Федерации считается 28 марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Петр Урусов получил от Екатерины II соизволение "содержать театрального всякого представления, концерты, воксалы и маскарады". Ибо небольшая частная труппа князя Урусова радовала своими постановками, которая отблагодарила князя правом руководить всеми увеселительными мероприятиями столицы. Это было за 98 дней до провозглашения независимости США…

Уже через полгода после волеизъявления императрицы князь возвел деревянное здание Петровского театра на берегу Неглинки. Но, не успев открыться, театр сгорел. Новое здание требовало больших денежных вложений, и у Урусова появился партнер - обрусевший англичанин Медокс, успешный антрепренер и артист балета. Строительство обошлось британцу в 130 000 рублей серебром. Новый трехэтажный кирпичный театр распахнул свои двери перед публикой в декабре 1780 года. Через несколько лет из-за денежных неурядиц англичанину пришлось передать управление театром государству, и он стал называться Императорским. В 1805 году здание, выстроенное Медоксом, сгорело.

Несколько лет театральная труппа выступала на домашних подмостках московской знати. Новое здание, появившееся на Арбате в 1808 году, проектировал архитектор Карл Иванович Росси. Но и это здание было уничтожено пожаром 1812 года. Через десять лет началось восстановление театра, закончившееся в 1825 году. Но, по печальной традиции, и этому зданию не удалось избежать пожара, случившегося в 1853 году и оставившего после себя только наружные стены. Три года длилось возрождение Большого. Главный архитектор Императорских театров Альберт Кавос, руководивший восстановлением здания, увеличил его высоту, добавил колонны перед входом и портик, над которым возвышалась бронзовая квадрига Аполлона работы Петра Клодта.

В начале 60-х годов XIX века Большой был арендован итальянской оперной труппой. Итальянцы выступали несколько раз в неделю, в то время как для русских постановок остался всего один день. Конкуренция двух театральных коллективов пошла на пользу русским вокалистам, вынужденным оттачивать и улучшать свое мастерство, но невнимание администрации к национальному репертуару мешало русскому искусству добиться популярности. Через несколько лет дирекции пришлось прислушаться к требованиям публики и возобновить оперы "Руслан и Людмила" и "Русалка". 1869 год ознаменовался постановкой "Воеводы" - первой оперы Петра Чайковского, для которого Большой стал основной профессиональной площадкой. В 1895 году в театре был проведен капитальный ремонт, окончание которого ознаменовалось такими постановками, как "Борис Годунов" Мусоргского и "Псковитянка" Римского-Корсакова с Федором Шаляпиным в роли Ивана Грозного. В конце XIX и в начале XX века происходит становление Большого как одного из ведущих центров театрально-музыкальной мировой культуры. В репертуаре театра - лучшие мировые произведения ("Валькирия", "Тангейзер", "Богема") и выдающиеся русские оперы ("Садко", "Золотой петушок", "Каменный гость", "Сказание о невидимом граде Китеже"). На сцене театра задают тон великие русские певцы - Шаляпин, Собинов, Нежданова и другие. Над декорациями трудятся знаменитые русские художники Васнецов, Коровин и Головин.

Большому удалось полностью сохранить свою труппу во время революционных событий и Гражданской войны. 20-е и 30-е годы прошлого века становятся временем возникновения и развития советского оперного искусства. На сцене Большого впервые ставятся "Любовь к трем апельсинам", "Трильби", "Иван-солдат", "Катерина Измайлова" Шостаковича.

Во время Великой Отечественной войны часть труппы Большого была эвакуирована в Куйбышев, где продолжали создаваться новые спектакли.

Послевоенные годы отмечены выдающимися постановками Юрия Григоровича, каждый спектакль которого был событием в культурной жизни страны и мира. Когда в 1956 году Большой театр приехал на гастроли в Лондон, мир "сошел с ума". Балетная труппа Большого театра всегда была желанным гостем в любой стране…

С 2005 по 2011 год в театре прошла грандиозная реконструкция, благодаря которой были воссозданы легендарные исторические интерьеры, улучшилось техническое оснащение театра.

Вот уже два десятилетия Большой, где сегодня служит более трех тысяч человек, создает свою новейшую историю вместе со всей страной. Последние два года выдающийся дирижер Валерий Гергиев возглавляет театр. И если в середине XIX века Большой делил сцену с итальянскими артистами, то сегодня - зачастую с коллегами и спектаклями Мариинского, вспоминая о некогда единой Императорской дирекции театров.

Основные торжества по случаю 250-летия Большого театра намечены на декабрь. Главным событием должен стать грандиозный гала-концерт. Подготовлена выставка, представляющая уникальные предметы - альбом архитектора Альберта Кавоса, по которому проходила реставрация театра, и дирижерская палочка Петра Ильича Чайковского.

Также планируется выход в свет "Энциклопедии Большого театра России" в трех томах. Первый посвятят руководителям Большого театра: дирижерам, хормейстерам, художникам, балетмейстерам. Второй том будет рассказывать об опере и главных певцах Большого. В третьей части речь пойдет о балете и его звездах.

А сегодня, 27 марта, в Москве запустят тематический метропоезд, посвященный 250-летию Большого театра России, а вечером в Большом - премьера оперы "Отелло".