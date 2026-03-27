Сколько для СССР стоил один день Великой Отечественной
Великая Отечественная война стала для Советского Союза не только тяжелейшим военным испытанием, но и причиной колоссальных экономических потерь. Разрушенные города, сожженные села, остановленные заводы и миллионы человеческих жизней — все это потребовало осмысления еще в ходе боевых действий, однако окончательные цифры уточнялись десятилетиями.
Людские потери: от «около семи миллионов» до 26,6 млн
Первые оценки погибших появились за рубежом. Как отмечает профессор Леонид Рыбаковский в статье «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне», еще до окончания войны американская и британская пресса называла цифру в 30 млн человек.
В 1946 году Иосиф Сталин в интервью газете «Правда» дал официальную, но явно заниженную цифру:
«В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу – около семи миллионов человек».
Спустя полтора десятилетия, в 1961 году, Никита Хрущев в письме шведскому премьер-министру Таге Эрландеру назвал уже 20 млн. Источником, вероятно, послужила книга немецких исследователей «Итоги второй мировой войны», изданная в СССР в 1957 году, где профессор Гельмут Арнтц привел именно такую оценку. Перепись населения 1959 года также способствовала пересмотру данных.
Леонид Брежнев в книге «Великая победа Советского народа» (1965) закрепил формулировку «более 20 миллионов». С его подачи эта цифра стала официальной на два десятилетия.
Новый этап наступил в годы перестройки. В декабре 1988 года Министерство обороны направило в ЦК КПСС записку с предложением пересмотреть потери с учетом гражданского населения. Вскоре был создан временный научный коллектив, а в 1990 году Михаил Горбачев озвучил уже 27 млн человек. В настоящее время Министерство обороны РФ приводит уточненную цифру — 26,6 млн погибших. Таким образом, среднесуточные потери за годы войны составили почти 19 тысяч советских граждан.
Материальный ущерб: разрушенная инфраструктура и недополученная продукция
На оккупированной территории оказалось около 40 % населения СССР. По данным Министерства обороны РФ, гитлеровцы полностью или частично разрушили:
- 1710 городов и поселков,
- более 70 тысяч сел и деревень,
- около 6 млн зданий,
- 32 тыс. промышленных предприятий,
- 98 тыс. колхозов,
- 84 тыс. школ,
- 43 тыс. библиотек,
- 65 тыс. км железнодорожных путей.
Общий ущерб экономике оценивается в 679 млрд рублей в ценах 1941 года. Если перевести эти цифры на язык среднестатистической статистики, ежедневно в СССР уничтожался один город или поселок и 49 сельских населенных пунктов, а материальный ущерб составлял около 479 тыс. рублей в день.
Колоссальным оказался и урон от простоя промышленности. Экономист Валентин Катасонов в статье «Экономическая цена победы СССР в Великой Отечественной войне» приводит данные о том, сколько продукции ежедневно недополучала страна из-за оккупации:
- 216 тыс. тонн каменного угля,
- 50 млн кВт·ч электроэнергии,
- 26 тыс. тонн стали,
- 96 тонн алюминия,
- 45 тыс. центнеров сахара,
- 7,7 млн пудов зерна,
- 1,3 млн центнеров картофеля,
- 400 тыс. центнеров молока.
Военные расходы: как бюджет перестраивался под нужды фронта
Значительная часть государственных средств уходила на оборону. Доктор экономических наук Ольга Глушакова в статье «Бюджет СССР в годы Великой Отечественной войны» оценивает общий объем бюджетных ассигнований в 357 млрд долларов США (по курсу 1938 года — 251 млн долларов в сутки).
Если в довоенный период расходы на армию не превышали затрат на народное хозяйство, то уже в 1941 году они составили 43 % всех государственных трат, вдвое превысив расходы на экономику. В 1942 и 1943 годах доля военных расходов достигла 59 %, в 1944-м снизилась до 52 %, а в 1945-м — до 42 %.
Чтобы покрыть растущие затраты, руководству страны пришлось искать дополнительные источники доходов. Компромисс между Наркоматом финансов, предлагавшим расширить торговлю, и Госпланом, настаивавшим на жесткой экономии, дал результат. Как отмечает профессор Олег Хлевнюк в статье «Финансируя войну. Формирование государственного бюджета СССР в 1941–1945 гг.», за годы войны дополнительные поступления составили 51 % бюджета, причем более 70 % из них обеспечили платежи населения (163 млрд руб.) и повышение тарифов (146 млрд руб.).
Советские граждане вносили вклад в Победу не только на фронте, но и в тылу: в среднем ежедневные добровольные пожертвования достигали 115 млн рублей.