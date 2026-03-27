Сколько для СССР стоил один день Великой Отечественной

Великая Отечественная война стала для Советского Союза не только тяжелейшим военным испытанием, но и причиной колоссальных экономических потерь. Разрушенные города, сожженные села, остановленные заводы и миллионы человеческих жизней — все это потребовало осмысления еще в ходе боевых действий, однако окончательные цифры уточнялись десятилетиями.

Людские потери: от «около семи миллионов» до 26,6 млн

Первые оценки погибших появились за рубежом. Как отмечает профессор Леонид Рыбаковский в статье «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне», еще до окончания войны американская и британская пресса называла цифру в 30 млн человек.

В 1946 году Иосиф Сталин в интервью газете «Правда» дал официальную, но явно заниженную цифру:

«В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу – около семи миллионов человек».

Спустя полтора десятилетия, в 1961 году, Никита Хрущев в письме шведскому премьер-министру Таге Эрландеру назвал уже 20 млн. Источником, вероятно, послужила книга немецких исследователей «Итоги второй мировой войны», изданная в СССР в 1957 году, где профессор Гельмут Арнтц привел именно такую оценку. Перепись населения 1959 года также способствовала пересмотру данных.

Леонид Брежнев в книге «Великая победа Советского народа» (1965) закрепил формулировку «более 20 миллионов». С его подачи эта цифра стала официальной на два десятилетия.

Новый этап наступил в годы перестройки. В декабре 1988 года Министерство обороны направило в ЦК КПСС записку с предложением пересмотреть потери с учетом гражданского населения. Вскоре был создан временный научный коллектив, а в 1990 году Михаил Горбачев озвучил уже 27 млн человек. В настоящее время Министерство обороны РФ приводит уточненную цифру — 26,6 млн погибших. Таким образом, среднесуточные потери за годы войны составили почти 19 тысяч советских граждан.

Материальный ущерб: разрушенная инфраструктура и недополученная продукция

На оккупированной территории оказалось около 40 % населения СССР. По данным Министерства обороны РФ, гитлеровцы полностью или частично разрушили:

1710 городов и поселков,

более 70 тысяч сел и деревень,

около 6 млн зданий,

32 тыс. промышленных предприятий,

98 тыс. колхозов,

84 тыс. школ,

43 тыс. библиотек,

65 тыс. км железнодорожных путей.

Общий ущерб экономике оценивается в 679 млрд рублей в ценах 1941 года. Если перевести эти цифры на язык среднестатистической статистики, ежедневно в СССР уничтожался один город или поселок и 49 сельских населенных пунктов, а материальный ущерб составлял около 479 тыс. рублей в день.

Колоссальным оказался и урон от простоя промышленности. Экономист Валентин Катасонов в статье «Экономическая цена победы СССР в Великой Отечественной войне» приводит данные о том, сколько продукции ежедневно недополучала страна из-за оккупации:

216 тыс. тонн каменного угля,

50 млн кВт·ч электроэнергии,

26 тыс. тонн стали,

96 тонн алюминия,

45 тыс. центнеров сахара,

7,7 млн пудов зерна,

1,3 млн центнеров картофеля,

400 тыс. центнеров молока.

Военные расходы: как бюджет перестраивался под нужды фронта

Значительная часть государственных средств уходила на оборону. Доктор экономических наук Ольга Глушакова в статье «Бюджет СССР в годы Великой Отечественной войны» оценивает общий объем бюджетных ассигнований в 357 млрд долларов США (по курсу 1938 года — 251 млн долларов в сутки).

Если в довоенный период расходы на армию не превышали затрат на народное хозяйство, то уже в 1941 году они составили 43 % всех государственных трат, вдвое превысив расходы на экономику. В 1942 и 1943 годах доля военных расходов достигла 59 %, в 1944-м снизилась до 52 %, а в 1945-м — до 42 %.

Чтобы покрыть растущие затраты, руководству страны пришлось искать дополнительные источники доходов. Компромисс между Наркоматом финансов, предлагавшим расширить торговлю, и Госпланом, настаивавшим на жесткой экономии, дал результат. Как отмечает профессор Олег Хлевнюк в статье «Финансируя войну. Формирование государственного бюджета СССР в 1941–1945 гг.», за годы войны дополнительные поступления составили 51 % бюджета, причем более 70 % из них обеспечили платежи населения (163 млрд руб.) и повышение тарифов (146 млрд руб.).

Советские граждане вносили вклад в Победу не только на фронте, но и в тылу: в среднем ежедневные добровольные пожертвования достигали 115 млн рублей.