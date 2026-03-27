28 марта: почему считалось, что на день Никандра снятся вещие сны

На субботу, 28 марта, в этом году выпадает суббота Акафиста, также известная как Похвала Пресвятой Богородицы. Она отмечается на 5-ю седмицу Великого поста. Это единственный день во время Великого поста, когда по церковному уставу акафист читается на богослужении. По народному календарю отмечается день Никандра.

Согласно народной традиции, в этот день наши предки отправлялись в лес, чтобы поблагодарить его за дары - грибы, травы, ягоды и охотничьи трофеи. Приносили пироги, печеные продукты.

Плохой приметой было встретить в этот день в лесу старичка с косматой бородой или длинными волосами. Считалось, что он может сбить с дороги, завести в непроходимую чащу или болото. Чтобы обезопасить себя от встречи с лешим, брали соль и огонь, а остановившись, чертили вокруг себя круг веткой осины.

Считалось, что на Никандра снятся вещие сны. Их старались запомнить. Если же сновидение было плохим, то переворачивали подушку, чтобы оно не исполнилось.

Женщины в этот день обливались заговоренной родниковой водой, вытирались тканью и вешали ее сушиться на улице.

Сейчас нельзя супругам спать на разных кроватях, поссорятся. Запрещено было кормить кошку или собаку из своей посуды, так как горести могут прийти. На столе не оставляли грязные тарелки и ложки, чтобы счастье не ушло.

Считалось, что если в этот день стоит ясная и сухая погода - то лето будет дождливым. Сильный ветер предвещает перемену погоды, гроза - большой урожай корнеплодов.