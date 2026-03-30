Операция «Прибой»: как СССР разгромил бандподполье в Прибалтике

28 марта 1949 года завершилась операция «Прибой». Советские спецслужбы вывезли из Прибалтики вглубь страны более 90 тыс. нацистских пособников, националистов, представителей криминалитета и членов их семей. Действия властей СССР стали ответом на террористические атаки со стороны «лесных братьев», унёсшие жизни десятков тысяч мирных жителей. По словам историков, операция «Прибой» подорвала социальную базу националистического бандподполья в Прибалтике. Его активность после мартовских событий пошла на спад.

От национализма до нацизма

Территории Прибалтики — Лифляндия и Эстляндия — вошли в состав Российской империи в XVIII веке. По словам историков, предки современных эстонцев и латвийцев видели в русских защиту от немецкого доминирования в регионе.

«Националистическое движение на территории современной Прибалтики начало формироваться в конце XIX века. Его базой были преимущественно сельские жители. Большую часть населения городов составляли немцы, русские, евреи», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Николай Межевич.

После начала Первой мировой войны латвийцы массово записывались в добровольческие подразделения русской армии, известные в дальнейшем как «латышские стрелки».

В годы Гражданской войны значительная часть населения Прибалтики выступила за большевиков. Однако из-за невозможности Красной армии вести войну на нескольких фронтах одновременно в Латвии, Литве и Эстонии пришли к власти националистические силы, создавшие независимые республики.

Перед Второй мировой войной различные державы соперничали за влияние в прибалтийском регионе. Население было расколото: одни симпатизировали нацистской Германии, другие — СССР. Западные державы не пожелали предоставлять гарантии безопасности прибалтийским странам. Власти республик провели в 1939 году переговоры с официальной Москвой, по итогам которых были подписаны договоры о взаимопомощи, предусматривающие, помимо прочего, размещение советских войск на территории этих стран.

Летом 1940 года руководство СССР обвинило политические элиты прибалтийских республик в попытке сговора с нацистской Германией. Москва предъявила властям Латвии, Литвы и Эстонии ультиматум, потребовав сформировать правительства, способные обеспечить выполнение взаимных обязательств. В итоге в республиках были созданы дружественные СССР органы исполнительной власти, а на выборах победили прокоммунистические силы. Прибалтийские республики объявили о вхождении в состав Советского Союза.

Летом 1941 года территория Прибалтики стала ареной ожесточённых боёв между нацистами и бойцами Красной армии. Симпатии местного населения снова разделились. Одни сражались в рядах РККА и уходили в советские партизанские отряды, другие шли на службу в гитлеровские коллаборационистские формирования.

«После прихода немецкой армии и их союзников представители прибалтийских националистически настроенных кругов сотрудничали с оккупационной администрацией. Они записывались в структуры, которые обеспечивали немецкий «порядок» на местах», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

С первых дней оккупации поддерживающие нацистов прибалтийские националисты устраивали жестокие расправы над евреями и теми, кто придерживался левых взглядов. В Латвии, Литве и Эстонии формировались батальоны гитлеровской вспомогательной полиции. Кроме того, руководство Третьего рейха сформировало в Латвии и Эстонии дивизии СС.

В Литве гитлеровцы при активном содействии местных коллаборационистов убили свыше 200 тыс. евреев — около 95% местного еврейского населения, беженцев из Польши и привезённых для ликвидации выходцев из европейских стран. В Латвии от рук нацистов и их пособников погибли примерно 70 тыс. местных евреев (почти 90% довоенного еврейского населения) и 20 тыс. евреев, привезённых из-за рубежа. В Эстонии к концу января 1942 года были убиты практически все местные евреи, не успевшие бежать до прихода нацистов. Жертвами холокоста на территории Эстонии стали, по разным оценкам, от 7,5 тыс. до 8,5 тыс. евреев.

По словам историков, прибалтийские коллаборационисты помогали нацистам уничтожать не только евреев, но и нелояльных по отношению к оккупантам латвийцев, литовцев, эстонцев, русских и представителей других национальностей, а также содержавшихся на территории оккупированных республик советских военнопленных. В Латвии от рук гитлеровцев и коллаборационистов за время войны погибли свыше 313 тыс. мирных советских граждан, включая 39 тыс. детей, в Литве — 370 тыс. жителей и 230 тыс. советских военнопленных. Население Эстонии уменьшилось на 200 тыс. человек.

«Лесные братья» и «Прибой»

После освобождения Прибалтики Красной армией бывшие боевики вспомогательной полиции и СС, не успевшие бежать вместе с гитлеровцами, уходили в леса, чтобы противодействовать установлению советской власти. Их ряды пополнялись теми, кто пытался избежать призыва в советские войска. Часть боевиков называли себя «лесными братьями». Сегодня в историографии этим термином обозначают всех членов незаконных националистических формирований, действовавших в Прибалтике. Представители бандподполья установили связи со спецслужбами США, Великобритании и других западных государств.

«Это были разрозненные отряды, опиравшиеся на помощь местных жителей и родственные связи. С точки зрения советского государства, их деятельность имела характер бандитизма и политического террора», — рассказал в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Пётр Лагутин.

В 1944—1945 годах «лесные братья» объединялись в крупные отряды численностью до нескольких сотен боевиков и пытались атаковать подразделения Красной армии. Но, получив отпор от советских военных и местного населения, «лесные братья» изменили тактику и перешли к террористической деятельности, направленной в первую очередь против мирных жителей. От их рук погибли десятки тысяч человек. Только в Литве они убили около 25 тыс. гражданских, включая почти тысячу детей. Полностью искоренить «лесных братьев» в первые послевоенные годы советской власти не удалось, в том числе из-за тайных сообщников.

«В Прибалтике была хуторская система землевладения. Семьи в сельской местности жили на отдалении друг от друга. Националисты после совершения терактов скрывались на хуторах, невидимые для большей части местных жителей. Для того чтобы развернуть с ними системную борьбу, было принято решение полностью очистить регион от нацистских пособников и предателей», — поделился в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В начале 1949 года правительство СССР, Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел страны приняли ряд нормативных актов о выселении из Прибалтики семей бандитов и националистов. Их переселяли вглубь СССР — в частности, в Сибирь. Оперативный план получил кодовое название «Прибой».

«В приказах и инструкциях были чётко прописаны права переселяемых. Каждой семье обеспечивалась возможность перевезти на новое место 1,5 т личного имущества. Всем гарантировалось после переезда место проживания и трудоустройство. Людей перевозили в приспособленных для перевозки поездах. Каждый эшелон сопровождали медицинские бригады. Продумано было всё — вплоть до суточных денег на питание в буфетах и унитазов в вагонах. Поэтому современные рассказы прибалтийских деятелей о том, что людей везли якобы «на уничтожение», — это мифы, не имеющие ничего общего с реальностью», — подчеркнул Александр Макушин.

Операция «Прибой» началась рано утром 25 марта. В ней были задействованы тысячи оперативных сотрудников советских спецслужб, военнослужащих внутренних войск МВД, бойцов истребительных батальонов из числа местных жителей, партийных активистов. Они собрали и доставили к специальным эшелонам свыше 94 тыс. граждан, связанных с бандподпольем. По словам Николая Межевича, под выселение также подпали лица, которые вели асоциальный образ жизни, — уголовники и проститутки.

Официально операция завершилась 28 марта 1949 года, однако последний эшелон покинул Эстонию 29 марта, поэтому в некоторых источниках завершение «Прибоя» связывают с этой датой.

В 1960-е годы, при Никите Хрущёве, семьям нацистских пособников разрешили вернуться. Сегодня прибалтийские политики говорят, что от 12 до 15% переселенцев умерли, однако историки называют эти утверждения манипуляциями, так как смертность среди переселенцев примерно соответствовала общесоюзным демографическим показателям.

«По итогам «Прибоя» ситуация в Прибалтике быстро стабилизировалась, так как была подорвана тыловая база «лесных братьев», — отметил Валерий Куличков.

По словам историков, современные попытки прибалтийских политиков объявить переселение семей нацистских пособников «геноцидом» совершенно несостоятельны с правовой точки зрения.