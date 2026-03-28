Сколько стран СССР спас от голода после Второй мировой

Вторая мировая война официально закончилась 1 сентября 1945 года. Но для миллионов людей она продолжалась — голодом, разрухой и смертью. Еще долгие месяцы после подписания капитуляции целые страны лежали в руинах, экономика не работала, а привычная система снабжения исчезла вместе с довоенным миром.

Советский Союз, сам понесший колоссальные потери и столкнувшийся с жесточайшим голодом 1946–1947 годов (унесшим, по разным оценкам, до полутора миллионов жизней), тем не менее нашел в себе силы помогать другим. Причем не только союзникам, но и недавним противникам.

«Война войной, а обед по расписанию»

С началом боевых действий международная торговля рухнула. Блокады, эмбарго, нарушенные логистические цепочки — и привычные продукты исчезли с прилавков. Больнее всего это ударило по странам, зависевшим от импорта. Греция и Нидерланды оказались в числе самых уязвимых. Голландцы, чтобы выжить, дошли до того, что ели луковицы тюльпанов — благо их в стране было в избытке.

Со временем дефицит настиг и более самодостаточные государства. Если сначала люди тосковали по бананам, апельсинам и кофе, то позже речь зашла о молоке, яйцах, мясе — продуктах, без которых выжить сложно. Многие страны, включая СССР, ввели карточную систему.

Но советское руководство, даже в самые тяжелые военные годы, не прекращало экспортировать продовольствие. Странно? Только на первый взгляд. Валютная выручка от продажи продуктов шла на закупку вооружений, станков, стратегического сырья, без которых победа была бы невозможна.

Цифры говорят сами за себя. В 1941 году продовольствия за рубеж продали на 22,5 миллиона рублей. В 1942-м — уже на 39,2 миллиона. В 1943-м — на 45,4 миллиона. Экспортировали в основном пшеницу, муку, сахар, а также водку и вина, которые всегда оставались ликвидным товаром.

Когда война пошла на перелом, вырос и экспортный оборот. В 1944-м продали продовольствия на 113,9 миллиона рублей, а за первые восемь месяцев 1945-го — на 127,3 миллиона. В ассортименте появились крупа, икра, увеличились поставки сахара и муки.

«Продаём свой хлеб, чтобы кормить хужих»

После Победы экспортная машина не остановилась. Согласно сборнику «Внешняя торговля СССР в послевоенный период (1946–1966 гг.)», на продовольственные товары и сырье для их производства приходилось почти 30 процентов всего советского экспорта. Зерно было в особом почете: в 1946 году его доля в экспорте достигла 21,4 процента.

Только за один 1946-й Советский Союз продал 1,7 миллиона тонн зерна — пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Покупателями стали едва ли не все страны Европы: Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, ГДР, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция.

Активно шли за рубеж рафинированный сахар, растительные масла, рыба и консервы. Правда, здесь география покупателей сузилась — эти товары направлялись преимущественно в страны формирующегося социалистического лагеря.

Разумеется, торговля велась на коммерческой основе. Но цена у этих сделок была особая. В СССР царил чудовищный голод, и проданное за границу зерно могло бы накормить миллионы своих. Однако Москва делала выбор в пользу политической целесообразности и поддержания союзнических обязательств.

Помощь, которую не измерить рублями

Коммерческие поставки — это только вершина айсберга. Подлинный масштаб советской помощи раскрывается, когда речь заходит о том, что делалось безвозмездно и по-настоящему бескорыстно.

Владимир Фесенко, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ, приводит примеры, которые сегодня поражают.

Румыния. Страна, начинавшая войну на стороне Гитлера, после перехода на сторону антигитлеровской коалиции получила от СССР более 50 тысяч тонн зерна. Из них 17 тысяч тонн — для жителей Бухареста.

Югославия. Едва советские войска подошли к ее границам, Москва выделила соседям десятки тысяч тонн продовольствия, не дожидаясь официальных просьб.

Венгрия. Весной 1945-го страна получила от СССР 33 тысячи тонн зерна, четыре тысячи тонн мяса, две тысячи тонн сахара, 600 тонн соли. И это при том, что Венгрия до последнего была союзником Третьего рейха.

Австрия. В течение пяти месяцев после освобождения население Вены питалось исключительно из армейских запасов Красной Армии. Никаких счетов, никаких репараций — просто помощь.

Северная Норвегия. Жители освобожденных районов получали со складов советских войск 1600 граммов хлеба, 200 граммов жиров и 200 граммов сахара в неделю на человека. Для страны, где немцы выжгли всё дотла, это было спасением.

Цена вопроса

В 1945 году Москва пошла на беспрецедентный шаг: сократила вдвое репарационные выплаты с Румынии и разрешила не поставлять продовольствие для Красной Армии, оставив всё населению. Для страны, которая сама только что вышла из войны и потеряла 27 миллионов человек, такое решение — не просто политический жест, а акт огромной внутренней силы.

Советский Союз кормил Европу, когда у самого заканчивался хлеб. Кормил тех, кто еще недавно воевал против него. Кормил не по расчету, а потому, что иначе голод унес бы миллионы жизней — и это было очевидно для тех, кто принимал решения в Кремле.

Сегодня об этом мало вспоминают. Но факт остается фактом: в самые голодные послевоенные годы именно СССР стал главным гарантом того, что разоренная Европа не умерла с голоду. И заплатил за это своей же ценой.