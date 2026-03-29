Пять сокровищ России, которые считаются проклятыми

Среди бесчисленных сокровищ России есть особые — те, что исчезли при загадочных обстоятельствах. Их ищут веками. Но чем ближе исследователи подбираются к разгадке, тем чаще с ними случаются несчастья. Ученые, кладоискатели, историки — все, кто пытался пролить свет на эти тайны, один за другим уходили из жизни при странных обстоятельствах. Совпадение? Или за каждой пропажей стоит нечто большее?

Библиотека Ивана Грозного

Легендарная «либерея» — книжное собрание, которое, по преданию, привезла в Москву Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора. Василий III велел переводить эти книги, выписав для этого из Греции ученого Максима Грека. А Иван Грозный, большой любитель книг, и вовсе не расставался с приданым бабки. После его смерти библиотека исчезла.

Куда она делась? Версий множество. Сгорела в московском пожаре. Вывезена поляками во время оккупации и распродана по частям. Или же поляки нашли ее, но в голодные годы попросту съели рукописи — такая версия тоже существует.

Первый письменный след ведет к Ливонской летописи. В ней рассказывается, как Иван IV вызвал к себе пленного пастора Иоганна Веттермана и предложил перевести библиотеку на русский. Пастор отказался.

В петровское время появляется новая зацепка. Пономарь Конон Осипов рассказывает: его друг, дьяк Василий Макарьев, обнаружил в кремлевских подземельях комнату, заставленную сундуками. Доложил царевне Софье — та велела забыть. И дьяк носил тайну в себе, пока не поведал ее пономарю. Осипов сам бросился искать заветную комнату, но ход оказался засыпан. Он даже привлек к поискам самого Петра I — тщетно.

В 1822 году профессор Дерптского университета Христофор фон Дабелов опубликовал статью, где привел список рукописей из библиотеки Грозного. Тит Ливий, Тацит, Полибий, Светоний, Цицерон, Вергилий, Аристофан, Пиндар — перечень был сенсационным. Но когда другой профессор, Вальтер Клоссиус, попросил показать оригинал, Дабелов заявил, что отослал его в архив. Документ исчез бесследно.

В XX веке поиски продолжались — и так же безуспешно. Академик Дмитрий Лихачев скептически заметил: вряд ли легендарная библиотека представляет большую ценность. Но миф оказался сильнее. С веками он обрастал новыми подробностями. Например, легендой о том, что Софья Палеолог, узнав из древнего пергамента о «проклятии фараонов», наложила его на книги. И теперь тот, кто приблизится к ним, обречен.

Янтарная комната

В 1709 году мастер Шлютер создал для прусского короля Фридриха I Янтарный кабинет. Монарх был в восторге, но ненадолго. В комнате начали происходить странности: сами собой гасли и вспыхивали свечи, открывались и закрывались гардины, по углам шептались невидимые голоса.

«Такой янтарь нам не нужен!» — решил король. Кабинет демонтировали и отправили в подвал. Шлютера изгнали из столицы.

Сын Фридриха, Вильгельм I, решил избавиться от злополучного подарка и преподнес его Петру I. Так Янтарная комната оказалась в России. Несколько десятилетий она пролежала разобранной на царских складах, пока ее не обнаружила императрица Елизавета Петровна. Кабинет собрали в Зимнем дворце — и тотчас начались чудеса.

Через месяц императрица вызвала из Сестрорецкого монастыря тринадцать самых благочестивых иноков. Трое суток они провели в комнате в посте и молитве. На четвертую ночь приступили к изгнанию бесов. После этого комната «успокоилась».

С началом Великой Отечественной войны Янтарная комната непостижимым образом оказалась в Королевском замке Кёнигсберга. В апреле 1945-го, после штурма города советскими войсками, она исчезла навсегда.

Все, кто в послевоенные годы пытался ее отыскать, погибали при загадочных обстоятельствах. Комнату восстановили реставраторы, но оригинал до сих пор не найден. Время от времени на аукционах всплывают подлинные детали того самого янтарного убранства — словно напоминание о том, что комната существует, но не хочет открываться живым.

Золотые ворота Владимира

В 1164 году князь Андрей Боголюбский построил во Владимире Золотые ворота. По красоте и мощи они превосходили и Киевские, и Иерусалимские, и даже Константинопольские. Массивные дубовые створы были покрыты литыми золотыми пластинами. «Князь их золотом учини», — записано в Ипатьевской летописи.

В феврале 1238 года к городу подошли полчища Батыя. Хан мечтал войти во Владимир именно через Золотые ворота. Мечте не суждено было сбыться. Город взяли через другие ворота. А золотые пластины, согласно преданию, горожане сняли и спрятали, чтобы уберечь святыню от ордынцев.

Спрятали так хорошо, что найти не могут до сих пор.

Историки, изучив документы и логику обороны города, предполагают: золото сбросили в Клязьму. Но ни профессиональные археологи, ни черные копатели так ничего и не нашли. Между тем створки Золотых ворот Владимира числятся в реестрах ЮНЕСКО как утраченная ценность мирового значения.

Останки Ярослава Мудрого

20 февраля 1054 года великого князя Ярослава Мудрого похоронили в Киеве, в мраморной гробнице святого Климента. В 1936 году саркофаг вскрыли и обнаружили несколько перемешанных останков: мужские, женские и детские. В 1939-м кости отправили в Ленинград. Антропологи установили: один из скелетов принадлежит Ярославу. Но кому остальные? И как они там оказались?

По одной версии, рядом с князем упокоилась его жена, скандинавская принцесса Ингегерда. Ребенок же оставался загадкой.

С развитием ДНК-технологий ученые снова заинтересовались гробницей. Мощи Ярослава — самые древние из сохранившихся останков Рюриковичей — могли ответить на главный вопрос: были ли основатели русской княжеской династии скандинавами или славянами?

10 сентября 2009 года сотрудники киевского Софийского собора, глядя на побледневшего антрополога Сергея Сегеду, поняли: случилось непоправимое. Останков Ярослава Мудрого в саркофаге не было. Вместо них лежал чужой скелет и газета «Правда» за 1964 год.

Происхождение газеты объяснили быстро — ее забыли советские специалисты, работавшие с костями. А вот чужие останки оказались женскими, причем принадлежащими двум разным женщинам из разных эпох. Кто они, как попали в гробницу и куда исчез сам Ярослав Мудрый? Ответа нет до сих пор.

Казанская икона Божией Матери

8 июля 1579 года в Казани, на пепелище дома стрельца, отроковице Матроне явилась Богородица и указала место, где под слоем золы лежит икона. Образ, обернутый в ветхий рукав, не пострадал от огня. А когда икону пронесли крестным ходом, прозрели два казанских слепца.

С тех пор Казанская икона стала главной святыней России. Перед ней молился Петр I перед Полтавской битвой. Ее образ осенял русских солдат в 1812 году. Иван Грозный украсил икону ризой из червонного золота. Екатерина II возложила на нее бриллиантовую корону.

29 июня 1904 года святыня исчезла. Вор, крестьянин Варфоломей Чайкин, быстро нашелся. Он сознался, что драгоценный оклад продал, а саму икону сжег в печи. В 1909 году появились слухи, что образ уцелел и находится у старообрядцев. В разных тюрьмах сразу несколько заключенных признались, что знают местонахождение святыни. Поиски велись до 1915 года, но ни к чему не привели.

Была ли икона сожжена? И куда делась ее драгоценная риза? Это остается одной из величайших загадок русской истории.