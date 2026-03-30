Веселые «прозвища» спиртных напитков в СССР

В СССР алкогольные напитки нередко получали неофициальные прозвища — меткие, ироничные, а порой и грубоватые. Они рождались в народной среде благодаря юмору, особенностям внешнего вида бутылок, специфическим названиям марок или обстоятельствам покупки. Эти прозвища жили в разговорной речи, анекдотах и городском фольклоре, отражая и специфику советского алкогольного рынка, и народное отношение к тем или иным напиткам.

Начнем с водки:

«Андроповка» — водка периода правления Юрия Андропова, стоила 4 руб. 70 коп. Название напрямую отсылает к генсеку, который взялся за укрепление трудовой дисциплины, уточняет канал «Лавка старьевщика».

«Первоклассница» или «Школьница» — то же самое «Андроповка», поступившая в продажу 1 сентября 1983 года.

«Коленвал» — водка с этикеткой, где стилизованно изображен коленчатый вал: буквы на ней «пляшут» вверх и вниз.

«Пшенка» — уменьшительно‑ласкательное от «Пшеничная» (водка «Пшеничная»).

«Моссельпром» — так называли водку «Московская особая» по имени треста, когда‑то выпускавшего этот напиток.

Stoli — прозвище водки «Столичная», закрепившееся на Западе.

Переходим к портвейнам и крепленым винам:

«Три топора» или «777» — портвейн № 777: цифра 7 визуально напоминает топор.

«Агдамыч» или «Как дам» — шутливое переосмысление названия портвейна «Агдам».

«Анна Павловна» или «Солнечный удар» — так прозвали портвейн «Анапа».

«Зося Осиповна» — рифмованное прозвище вина «Золотая осень».

«Клопомор», «ад», «чернила» — негативные прозвища украинского вина «Альминская долина», появившиеся из‑за его невысокого качества.

«Мицнуха» — украинское вино «Біле міцне» («белое крепкое»).

«Плешановка» — местное яблочное вино, названное по фамилии руководителя торговли С. Л. Плешанова.

Другие вина и вермуты:

«Вера Михайловна» — вермут, прозвище возникло по ассоциации с инициалами «ВМ».

«Два мента» — вермут ценой 2 руб. 02 коп.: шутка про двух сотрудников милиции.

«Кислятина» или «шипучка» — «Советское шампанское» за кисловатый вкус и шипение.

«Бормотуха» или «чернила» — дешевое крепленое вино «Солнцедар»: прозвище связано с темным цветом напитка и последствиями его употребления.

«Плодово‑выгодное» — ироничное переосмысление «плодово‑ягодного» вина. В народе его ласково называли еще «гнилушка» или «слезы Мичурина», так как у этого напитка был стойкий запах подгнивших яблок, писал ранее «ГлагоL».

«Девки пляшут» — образное прозвище настойки «Спотыкач».

«Бык» — настойка «Зубровка»: ассоциация с животным.

Из детства вспоминается еще одно народное название — «Гнилуха». Так прозвали яблочное вино «Ливенское», которое производили в 1970–80‑е годы. Оно стоило около рубля за бутылку, поэтому его часто брали сразу по 3–4 штуки. Мужики таскали «Гнилуху» из магазина сетками — настолько оно было популярным.

Спирт из лихих 90‑х тоже обзавелся своими прозвищами:

«Пианино» — спирт «Роял» в литровой бутылке, популярный среди студентов и рабочих.

«Одноглазый» — спирт «Распутин» в литровой бутылке: на этикетке был портрет с одним видимым глазом.

«Американец» — кукурузный спирт: отсылка к происхождению сырья.

Были и прозвища для самих бутылок. Например, некоторые виды водки продавали в лимонадных бутылках, прозванных «чебурашками». По одной версии, название пошло от советского лимонада с таким же именем. А некоторые вина разливали в бутылки по 0,8 литра, по форме напоминавшие огнетушитель или гранату — эти названия к ним прочно приклеились.

Все эти прозвища не просто веселили народ — они фиксировали реальность: качество продукта, цену, обстоятельства покупки, культурный и исторический контекст. Многие из них стали частью советского фольклора и до сих пор живы в памяти поколений, даже спустя десятилетия после распада СССР.