Ленин или Сталин: кто спал меньше

В советской истории мало тем, которые вызывают такое же упорное любопытство, как режим дня Ленина и Сталина. Оба работали невероятно много, оба почти не отдыхали, оба довели себя до тяжёлых болезней. Но кто из них на самом деле спал меньше?

Ленин: строгий режим и внезапные срывы

Владимир Ильич Ленин до революции и в первые годы власти старался соблюдать довольно жёсткий распорядок. В эмиграции в Швейцарии и в Разливе он вставал в 7–8 утра, работал до 14–15 часов, затем обед, короткий отдых и снова работа до 23–24 часов. Ночь он старался проводить в постели. Надежда Крупская в своих воспоминаниях неоднократно подчёркивает, что муж «ложился не позже двенадцати» и требовал того же от окружающих. В Кремле в 1918–1921 годах его режим оставался похожим: подъём в 8–9 утра, работа до позднего вечера, но с обязательным ночным сном 6–7 часов.

После первого инсульта в мае 1922 года режим изменился. Врачи настаивали на отдыхе, но Ленин сопротивлялся. Он мог работать до 2–3 часов ночи, потом несколько часов спать, а утром снова браться за бумаги. Однако даже в самые тяжёлые периоды 1923 года врачи фиксировали, что он спал не меньше 5–6 часов в сутки, хотя и с перерывами. Полное собрание сочинений и медицинские протоколы, хранящиеся в РГАСПИ, это подтверждают: Ленин никогда не был «бессонным» вождём. Он умел и любил спать, когда организм требовал.

Сталин: человек, который превратил ночь в рабочий день

Иосиф Виссарионович Сталин жил совершенно по-другому. Его рабочий день начинался в 14–15 часов и заканчивался в 4–6 часов утра. Это было правилом, а не исключением. Хрущёв, Молотов, Жуков, Микоян, Светлана Аллилуева — все, кто оставил подробные воспоминания, описывают один и тот же распорядок: Сталин работал ночью. Совещания в кабинете или на Ближней даче часто начинались после полуночи и могли длиться до рассвета.

Он ложился спать в 5–7 утра и поднимался в 12–14 часов. Таким образом, его ночной сон составлял в среднем 4–5 часов, иногда меньше. Во время войны, особенно в 1941–1942 годах, бывали периоды, когда он вообще почти не спал по трое-четверо суток. Об этом прямо говорят Жуков и Василевский. Даже в относительно спокойные 1930-е годы Сталин спал меньше, чем Ленин в самые напряжённые годы своей жизни.

Медицинские документы и свидетельства врачей

После смерти Сталина в марте 1953 года его лечащие врачи составили подробное заключение. В нём указано, что в последние годы жизни он спал крайне плохо, часто принимал снотворное и мог не спать по 2–3 ночи подряд. Профессор Виноградов, который наблюдал Сталина с 1940-х, в своих показаниях на следствии в 1953 году говорил:

«Пациент спал от трёх до пяти часов в сутки, часто с перерывами».

Это подтверждают и записи в кремлёвской медицинской карте, рассекреченной в 1990-е годы.

У Ленина картина иная. В протоколах 1922–1924 годов врачи постоянно фиксируют именно недостаток сна как одну из причин ухудшения здоровья, но сам Ленин старался спать не меньше 5–6 часов. Его организм просто не выдерживал того режима, который Сталин выдерживал десятилетиями.

Почему Сталин спал так мало

Причин несколько. Во-первых, характер. Сталин был «совой» по биологическому типу и предпочитал работать ночью, когда никто не мешал. Во-вторых, паранойя: он боялся покушений и не доверял дневному окружению. Ночь была временем, когда он чувствовал себя увереннее. В-третьих, привычка, выработанная ещё в ссылках и подполье. Наконец, огромный объём работы: Сталин лично читал тысячи документов и не хотел никому их делегировать.

Ленин, напротив, был «жаворонком». Он любил раннее утро и старался ложиться вовремя. Даже в самые тяжёлые годы Гражданской войны он редко позволял себе работать до утра.

Кто же спал меньше

Если говорить о среднем показателе за долгие годы, то Сталин спал заметно меньше Ленина. Ленин в 1918–1921 годах в среднем спал 6–7 часов, Сталин в 1930–1950-е — 4–5 часов, а иногда и меньше. В пиковые периоды (война, 1937–1938 годы, последние месяцы жизни) Сталин мог проводить без нормального сна по несколько суток подряд. Ленин таких периодов не знал.

При этом оба платили за недосып тяжёлыми болезнями. Ленин — прогрессирующим атеросклерозом сосудов мозга. Сталин — гипертонией, атеросклерозом и, по последним исследованиям, серьёзными нарушениями мозгового кровообращения. Недосыпание было одним из главных факторов, ускоривших их смерть.