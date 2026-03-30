Где на территории России жил бог Аполлон

Древние греки были уверены: Аполлон, бог света и гармонии, каждую зиму оставляет Дельфы и улетает на север, в страну, где нет ни холода, ни смерти, ни болезней. Там, за Рипейскими горами, лежит Гиперборея — край блаженных людей, которые живут по тысяче лет и проводят дни в непрерывных празднествах. Именно туда, по преданию, Аполлон возвращался на колеснице, запряжённой белыми лебедями. Греки никогда не бывали в этой стране сами, но твёрдо знали: она существует где-то далеко на севере. И часть этой легендарной земли, по их представлениям, лежала на территории современной России.

Что рассказывали античные авторы

Самое раннее упоминание Гипербореи встречается у Гесиода и в гомеровских гимнах. Но наиболее подробно о ней писал Пиндар в V веке до н. э. В своих одах он описывал страну, где «ни море, ни суша не приносят бед», где люди не знают войн и трудов. Геродот в четвёртой книге «Истории» тоже упоминает гипербореев, хотя и скептически: он слышал о них от жителей Причерноморья, но сам не верил, что кто-то может жить «за северным ветром».

Диодор Сицилийский в I веке до н. э. даёт уже более конкретные координаты. Он помещает Гиперборею за Рипейскими горами, которые античные географы чаще всего отождествляли с Уралом или с высокими хребтами на севере Скифии. Плиний Старший в «Естественной истории» пишет, что гипербореи живут «за Аквилоном» — то есть за северным ветром — и что их страна находится в тех краях, где шесть месяцев длится день, а шесть месяцев — ночь. Именно это описание заставляет современных исследователей искать Гиперборею на территории Крайнего Севера России.

Рипейские горы и реальная география

Античные географы называли Рипейскими горами хребет, который, по их представлениям, тянулся с запада на восток где-то далеко на севере. Современные историки и географы чаще всего отождествляют их с Уралом или с водоразделом между бассейнами Северной Двины и Печоры. Именно за этими горами, по греческим представлениям, и лежала Гиперборея.

Страбон и Птолемей в своих трудах помещали гипербореев в районе, который сегодня занимает север европейской части России — от Кольского полуострова до Таймыра. Они писали о «людях, живущих за Бореем», где солнце не заходит летом и не восходит зимой. Это описание удивительно точно соответствует полярному дню и полярной ночи, которые можно наблюдать именно на территории современной России севернее Полярного круга.

Аполлон и гиперборейские жрецы

По греческим мифам, Аполлон не просто отдыхал в Гиперборее — он получал там силу и знания. Каждые девятнадцать лет (метонов цикл) он возвращался в Дельфы именно оттуда. Греки верили, что гипербореи посылают в Дельфы священные дары — пшеничные колосья, завёрнутые в солому. Эти дары якобы передавались по цепочке через скифов и другие северные народы.

Особенно интересно, что в греческой традиции гипербореи считались основателями Дельфийского оракула. По одной из версий, первые жрецы Аполлона пришли именно из Гипербореи. Это значит, что древние греки воспринимали свою главную святыню как нечто принесённое с далёкого севера — с территории, которая сегодня входит в состав России.

Почему именно Россия

Если наложить античные описания на современную карту, то Гиперборея оказывается в зоне, где сейчас расположены Мурманская область, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и частично Ямало-Ненецкий и Красноярский края. Именно здесь наблюдаются те природные явления, которые греки описывали как чудеса: полярный день, северное сияние, белые ночи летом. Именно здесь, по их представлениям, жили люди, которых Аполлон считал своими.

Конечно, это миф. Ни одна археологическая экспедиция не нашла следов «блаженной страны гипербореев». Но важно другое: древние греки, не имея точных карт, твёрдо помещали эту землю именно на территории современной России — севернее Скифии, за Рипейскими горами, в тех краях, где сегодня находятся наши северные регионы.