«Ставка»: как был устроен штаб Победы Сталина

23 июня 1941 года, на второй день войны, Совет народных комиссаров принял постановление о создании нового органа власти — Ставки Главного Командования. Изначально ее возглавил нарком обороны Семен Тимошенко, но уже через месяц руководство перешло к Иосифу Сталину. Меняясь в зависимости от ситуации на фронте, Ставка просуществовала до осени 1945 года, став главным органом стратегического руководства Красной Армией.

От полководческого шатра до высшего органа власти

Термин «ставка» имел глубокие исторические корни. В древности так называли походный шатер или палаточный лагерь, где располагался полководец. В Золотой Орде ставки ханов становились местами, куда русские князья приезжали за ярлыками на княжение. К началу XX века значение термина расширилось: в Первую мировую войну Ставкой именовали орган высшего полевого управления войсками и место пребывания верховного главнокомандующего — императора Николая II.

Спустя почти 40 лет это название возродилось. Постановлением СНК от 23 июня 1941 года в состав Ставки вошли:

маршал Семен Тимошенко (нарком обороны),

начальник Генштаба Георгий Жуков,

Иосиф Сталин (председатель Совнаркома),

Вячеслав Молотов (заместитель Сталина),

маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов — герои Гражданской войны,

адмирал Николай Кузнецов (нарком ВМФ).

10 июля 1941 года Ставка была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования, а ее председателем стал Сталин, объединивший этот пост с руководством Государственным комитетом обороны. В состав органа ввели также Бориса Шапошникова — заместителя наркома обороны, одного из самых авторитетных военных теоретиков.

Где и как работала Ставка

На протяжении всей войны Ставка находилась в Москве. Но после начала бомбардировок ее покинули кремлевские кабинеты. Штаб переехал в небольшой особняк на улице Кирова (ныне — Мясницкая). Спустя месяц под землей появился запасной командный пункт: на станции метро «Кировская» (современные «Чистые пруды») оборудовали подземный центр стратегического управления. Там были созданы отдельные кабинеты для Сталина и Шапошникова, размещены оперативная группа Генштаба и управления Наркомата обороны.

Не «заседающий орган», а рабочий механизм

Маршал Александр Василевский в своих мемуарах подчеркивал: Ставку нельзя представлять как орган, постоянно заседавший в полном составе. Большинство ее членов выполняли ответственные обязанности на местах, часто находясь далеко за пределами Москвы — главным образом на фронтах.

«Сталин знал, сколь важна деятельность членов Ставки по их основной должности, поэтому не считал возможным и необходимым собирать всех их в полном составе, а периодически вызывал отдельных членов Ставки, командующих войсками и членов военных советов фронтов для выработки, рассмотрения или утверждения того или иного решения», — писал Василевский.

Функции Ставки были многогранны:

внесение изменений в структуру и организацию вооруженных сил;

планирование стратегических кампаний и ключевых операций;

постановка задач фронтам, флотам и авиации дальнего действия;

координация партизанского движения;

распределение материальных ресурсов между фронтами;

обобщение опыта войны для последующего его применения.

Основным рабочим органом Ставки был Генеральный штаб Красной Армии, который тесно взаимодействовал с наркоматами обороны и военно-морского флота. Связь обеспечивалась как техническими средствами, так и личными встречами. На заседания вызывали командующих фронтами, а сами члены Ставки регулярно выезжали на места сражений, чтобы оказывать помощь в руководстве операциями.

Пик эффективности Ставки пришелся на 1942 год — период подготовки и проведения операций, обеспечивших коренной перелом в войне.

Конец миссии

В октябре 1945 года, после завершения боевых действий Второй мировой войны, Ставка Верховного Главнокомандования была упразднена. Созданный в самые трудные дни 1941 года, этот орган прошел через всю войну, став символом централизованного управления, позволившего мобилизовать все ресурсы страны для достижения Победы.