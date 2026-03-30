Почему маршал Василевский отказался от своего отца

Александр Михайлович Василевский — один из самых прославленных полководцев Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, человек, планировавший крупнейшие операции Красной Армии. Но долгие годы в его биографии оставалась страница, о которой не принято было говорить: его отец был священником. Сам маршал в 1926 году сознательно разорвал отношения с родителем, и лишь личное вмешательство Сталина в годы войны заставило его восстановить связь.

© РИА Новости

Белые пятна биографии: что скрывали советские издания

В советской литературе о родителях Александра Василевского упоминалось скупо и неопределенно. В сборнике «Люди бессмертного подвига» (Политиздат, 1965) сообщалось лишь, что будущий маршал родился в Ивановской области в 1895 году в многодетной семье, которая, по словам Олега Павловского в книге «Достоин бессмертия» (1985), «постоянно терпела нужду». Дети, как писал Павловский, помогали родителям в поле и на огороде, но чем именно занимались отец и мать, автор умалчивал.

Сын маршала, Юрий Александрович Василевский, впоследствии внес коррективы в этот образ. По его словам, постоянной нужды семья не знала — отцу удавалось даже откладывать деньги к праздникам, чтобы порадовать домочадцев подарками и угощением.

Отец: от псаломщика до сельского священника

Михаил Александрович Василевский, отец будущего полководца, был человеком глубоко церковным. На момент рождения сына он служил псаломщиком, затем получил назначение в село Новопокровское, где стал священником в только что отстроенном храме. Как пишет Павел Белов в книге «Маршал Василевский», Михаил Александрович был не просто служителем культа, а духовным наставником для селян: проповедовал, преподавал в церковно-приходской школе, служил примером трудолюбия и крепкой семьи.

Именно отец определил путь Александра в духовное училище, а затем и в Костромскую духовную семинарию. Сам маршал вспоминал:

«Иного пути у меня не было. Отец пошел на это, хотя плата за мое содержание в общежитии, составлявшая 75 рублей в год, была очень тяжела».

Особенно трудно пришлось после 1909 года, когда семью разорил пожар — дом и имущество сгорели дотла.

Семинарист, мечтавший стать агрономом

Михаил Александрович, вероятно, видел в сыне продолжателя своего дела. Но у Александра были иные планы. После окончания семинарии он хотел три года поработать сельским учителем (обычная практика для выпускников духовных школ), скопить денег и поступить в агрономическое училище или Московский межевой институт. В этом не было ничего удивительного: Василевский-старший сам не чурался крестьянского труда и мог привить сыну любовь к земле.

Этим планам не суждено было сбыться. Началась Первая мировая война.

«Неожиданно для себя и для родных я стал военным», — признавался позже маршал.

Разрыв: цена, которую пришлось заплатить

После революции 1917 года антирелигиозные настроения захлестнули страну. Профессия отца стала для Александра Василевского тяжелым грузом. Как отмечает Владимир Долматов в книге «Сталин», именно принадлежность Михаила Александровича к духовенству стала причиной разрыва между отцом и сыном.

Сергей Юзепчук в издании «И. В. Сталин» уточняет дату: 1926 год. Именно этот год назвал сам Александр Михайлович Сталину спустя почти два десятилетия, когда вождь поинтересовался, какую помощь маршал оказывает своим родителям.

Историк Борис Соколов в книге «Тухачевский: жизнь и смерть “Красного маршала”» приводит слова Василевского, которыми тот оправдывал свое решение:

«Если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии и тем более в системе Генерального штаба».

Карьера в Красной Армии и родство со священником были несовместимы. Василевский сделал выбор.

Сталин узнаёт и вмешивается

В годы Великой Отечественной войны, когда Василевский стал одним из ключевых военачальников, Сталин каким-то образом узнал о его разрыве с отцом. Реакция вождя была неожиданной: он приказал маршалу немедленно восстановить отношения с отцом и оказывать ему материальную поддержку. Позже, когда Михаил Александрович заболел, Сталин распорядился перевезти его в Москву.

Почему Сталин, сам выросший в семье бывшего сапожника и не отличавшийся религиозностью, проявил такую заботу? Борис Соколов предлагает свою версию: «Иосиф Виссарионович был уверен в том, что человек, которому понадобилась санкция на возобновление отношений с родными, не будет проявлять излишней самостоятельности». Для Сталина, который ценил в подчиненных прежде всего лояльность и управляемость, история Василевского стала знаком: перед ним человек, готовый подчиняться, даже если речь идет о самых личных, семейных связях.

Что в итоге?

Семейная драма Александра Василевского оставалась скрытой десятилетиями. Сын священника, разорвавший с отцом ради карьеры, а затем восстановивший отношения по приказу вождя — эта история раскрывает сложную природу взаимоотношений власти, веры и личного выбора в Советском Союзе. Сам маршал никогда публично не комментировал этот эпизод, но он навсегда остался одной из самых неоднозначных страниц биографии человека, который вел Красную Армию к Берлину.