«Спасибо» под запретом: когда русские люди боялись благодарить

Русский народ никогда не был скуп на доброе слово. Однако в традиционной культуре существовали ситуации, когда сказать «спасибо» считалось не просто невежливым, а опасным — можно было накликать беду, испортить дело или даже принести болезнь. Многие из этих суеверий живы до сих пор.

Происхождение слова: «Спаси Бог» и старообрядческий спор

Слово «спасибо» — это усеченное «спаси Бог». За еду, за подарок, за любую милость наши предки благодарили прежде всего Творца, а не человека. Пища воспринималась как дар Божий, и благодарность следовало возносить именно Ему.

Однако филолог Борис Успенский отмечает: старообрядцы долгое время не употребляли слово «спасибо». В их среде бытовало убеждение, что «спаси, Бай!» выкрикивали язычники во время крещения Руси, обращаясь к идолу Перуна, которого свергли в Днепр. Поэтому истинное «спасибо» — только «Спаси Христос» или «Спаси Господь».

Но даже и эти формы благодарности произносились далеко не всегда.

«На завод»: почему не благодарят за рассаду и котят

На Руси существовало строгое правило: если берешь у соседей что-то «на завод» — рассаду, цыплят, котенка, щенка — говорить «спасибо» запрещалось. Верили, что иначе взятое не приживется: ростки завянут, птица или животное погибнут.

Причина — в боязни сглаза. Благодарность в этой ситуации воспринималась как излишнее внимание, способное привлечь недобрые силы. Чтобы обезопасить себя и будущее «приобретение», за подарок было принято давать символическую плату — хотя бы мелкую монетку. Этот обычай жив и сегодня: за котят, щенков, саженцы часто просят «копеечку», чтобы «не задаром».

Лечение: благодарность — к возвращению болезни

Особенно строгие запреты касались сферы здоровья. Авторы книги «Как на Вятке встарь лечились» (о народной медицине Вятской губернии) свидетельствуют: крестьяне Слободского уезда были твердо убеждены, что «за лечение нельзя говорить “спасибо”, иначе оно не поможет».

Здесь снова играл роль страх сглаза, причем не только от посторонних, но и от самого себя. Считалось, что человек способен «сглазить» собственную удачу. Если поблагодарить знахаря за помощь, болезнь могла вернуться, и виновным оказывался уже сам «пациент» — своей неуместной благодарностью он нарушил негласный порядок.

Знахари и сами заботились о том, чтобы «недуги к ним не липли». Существовали специальные обряды защиты. Например, в Вербное воскресенье лекарь должен был съесть три почки вербы, приговаривая:

«Вербой Святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что Вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают. Аминь».

Деньги за лечение брали не всегда. Часто платили продуктами, а порой и вовсе не брали платы, чтобы не связывать себя с чужой бедой.

Поминки: благодарность за смерть?

Самый строгий запрет на благодарность действовал на поминальном обеде. Умершего поминали на третий, девятый и сороковой день. Трапеза начиналась и заканчивалась молитвой. На столе обязательно были кутья (пшеница или рис с медом и сухофруктами) и густой овсяный или ржаной кисель.

Кутья — обрядовое поминальное блюдо. Зерна в ней символизируют воскресение: как зерно, попав в землю, дает новый колос, так и умерший, похороненный по-христиански, обретет вечную жизнь. Сказать «спасибо» за поминальный обед означало поблагодарить за саму смерть — как будто радоваться уходу человека.

Поэтому гости, встав из-за стола, никогда не благодарили хозяев. Они лишь желали здоровья и молились. Эта традиция жива и сейчас: на поминках принято говорить «Царствие Небесное» или просто хранить молчание, но не «спасибо».