Зачем большевики отдали Казахстану земли уральских казаков

Они пришли с Дона, осели на берегах Яика, воевали с Хивой, ловили красную рыбу, держали веру предков и не желали кланяться новой власти. А после Гражданской войны их земли оказались в другой стране — без них самих. История уральского казачества — это эпопея о том, как географическая случайность и политические решения за одну человеческую жизнь перекроили судьбу целого сословия.

От Яика до Урала: как казаки пришли на реку

С конца XVI века на берегах реки Яик (которую в XVIII веке переименуют в Урал) появились вольные общины. Историки полагают, что сюда, на юго-восточную окраину Московского царства, пришли казаки с Дона. Пришельцы вытеснили ногайских татар и основали первые городки.

Первое достоверное упоминание — 1591 год: уральские казаки участвуют в походе московских войск на Северный Кавказ. Именно эту дату принято считать годом рождения Уральского казачьего войска. В последующие столетия в их ряды вливались переселенцы из Поволжья, центральных и южных губерний России.

Жили сурово. Часто брали в жены пленниц из степных стойбищ — приводили с походов или угоняли прямо на глазах у сородичей. Так кровь смешивалась, а войско крепло.

Староверы, икра и 80 десятин на брата

Уральцы несли пограничную службу, отражая набеги кочевников, участвовали в имперских войнах, ходили на Хивинское и Кокандское ханства. Их земля простиралась по обоим берегам Урала — от юга Оренбуржья до северного побережья Каспия. К 1916 году на этой территории проживало 290 тысяч человек, из них 170 тысяч — казачьего сословия.

Войско считалось одним из самых «старообрядческих». Уральцы дольше других хранили старинные порядки, обычаи и строгий уклад. На каждого казака приходилось 80 десятин общинной земли — излишки сдавали в аренду. Но главное богатство давала не земля, а река и степь.

Ежегодно уральцы поставляли на рынок 300 тысяч овец. Одна только продажа черной и красной икры приносила войску 2 миллиона серебряных рублей в год. Это были огромные деньги.

Революция, нейтралитет и восстание

После Октября 1917 года казаки попытались отсидеться в нейтралитете: мол, не троньте нашу внутреннюю автономию — и мы вас не тронем. Не вышло. Когда новая власть начала урезать привилегии, в марте 1918 года Уральское войско поднялось.

Из фронтовиков сформировали Уральскую армию во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Толстовым, которого тут же выбрали атаманом. Казаки поддержали Колчака. Но сыграли свою роль эпидемии, тиф и подавляющее превосходство красных.

В январе 1920 года началось отступление, ставшее ледяной трагедией: 15 тысяч казаков двинулись через степи — живыми вышли лишь две тысячи. 4 апреля 1920 года атаман Толстов с двумя сотнями сторонников ушел в Персию. Уральское казачье войско прекратило существование. К тому моменту мужское население области сократилось в 2,5 раза. Окончательный удар довершили коллективизация и репрессии ОГПУ–НКВД в 1933–1938 годах.

Как казачьи земли стали казахскими

До революции казахов официально называли киргизами. В 1920 году большевики создали Автономную Киргизскую ССР — в нее вошли земли современного Казахстана, а также Оренбургская и Уральская области. Местные коммунисты сразу засомневались: а зачем нам эти казачьи территории?

В 1921 году на Уральской губпартконференции прозвучало жесткое заявление:

«Уральская губерния, не будучи административно связана с Киргизским краем и не тяготея к нему ни экономически, ни технически, по целому ряду причин не может быть в данное время оторвана от Москвы».

Логика была железная, но Москва рассудила иначе.

В 1925 году республику переименовали в Казахскую АССР и вывели из нее Оренбургскую область. А вот казачьи территории — бывшее Уральское войско — оставили в составе Казахстана. Почему? Историки до сих пор спорят. Возможно, сказывалась логика национально-территориального размежевания: большинство населения там уже составляли казахи. А может, просто не стали перекраивать границы.

Как бы то ни было, после распада СССР бывшие казачьи земли — от юга Оренбуржья до Каспия — остались в независимом Казахстане. Сегодня это Западно-Казахстанская и Атырауская области. Казачьих станиц там уже нет. Но история уральцев — это напоминание о том, как часто судьба народа зависит не от его воли, а от линий на карте, проведенных чужими руками.