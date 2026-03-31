Зачем на похоронах жены Сталин прыгал в могилу

О Сталине написаны горы книг. Кто‑то видит в нём кровавого тирана, кто‑то — железного строителя империи. Но почти всегда за образом «отца народов» исчезает живой человек. А между тем в молодости будущий вождь пережил любовь, потерю и отчаяние, которое заставило его буквально прыгнуть за гробом жены.

Первая любовь и поденщица из дворян

Екатерина Сванидзе, или, как её ласково звали домашние, Като, была дочерью обедневшего грузинского дворянина. К моменту знакомства со Сталиным она работала подёнщицей — положение не из блестящих. С будущим мужем девушку познакомил её брат, учившийся вместе с Иосифом в Тифлисской духовной семинарии.

Разница в семь лет (Сталин был старше) не стала помехой. Они обвенчались в 1906 году — практически сразу после знакомства. А через год, в 1907-м, у пары родился сын Яков. Казалось бы, начинается семейная история. Но она продлилась всего 16 месяцев.

Смерть от тифа и прыжок в могилу

После родов Екатерина тяжело заболела тифом — в те годы болезнь косила людей без разбора. Врачи оказались бессильны. Като Сванидзе умерла, когда её сыну не исполнилось и года.

Сталин, по свидетельству родственников, был к жене привязан невероятно. В книге «Молодой Сталин» историк Саймон Себаг-Монтефиоре приводит жуткую, но выразительную деталь: на похоронах, когда гроб начали опускать в могилу, Иосиф не выдержал. Он спрыгнул вниз, к гробу, и его пришлось буквально вытаскивать оттуда — он сопротивлялся.

Это не было показной театральностью. Для молодого революционера, привыкшего к опасности и риску, потеря единственного близкого человека стала шоком, от которого он оправился далеко не сразу.

Сын, которого не простили

После смерти Като маленького Якова забрала к себе бабушка — в Грузию. Сталин навещал сына редко. Их отношения так и не стали тёплыми. Позже, когда Яков попал в немецкий плен в 1941 году, вождь отказался менять его на фельдмаршала Паулюса. Историки до сих пор спорят: то ли он искренне считал сына предателем (хотя доказательств нет), то ли работала жесткая установка: «солдаты не меняются на маршалов». Яков погиб в концлагере Заксенхаузен в 1943 году — по официальной версии, бросившись на проволочное заграждение.

Прямая мужская линия Сталина, кстати, не прервалась: у Якова остался сын Евгений.

Грузинский Казанова?

Потеряв Като, Сталин не остался одинок навсегда. Вскоре его жизнь круто изменится: вторая жена Надежда Аллилуева, многолетняя связь с Розой Каганович (женой брата), слухи о многочисленных увлечениях. Современники даже прозвали его «грузинским Казановой». Но первая любовь — особенная. И, судя по эпизоду с прыжком в могилу, Като Сванидзе задела в нём то, что потом за толщей кремлёвских стен уже никто не увидит.