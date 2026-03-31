Рейтинг главных врагов России: кто его возглавляет

Сложно выделить таковых — слишком много кандидатов. Очевидно, может быть немало версий списка закоренелых врагов России в ее истории. Поэтому данный перечень не претендует на окончательность и единственно возможную правильность.

Лорд Пальмерстон

«Вот в воинственном азарте / Воевода Пальмерстон / Поражает Русь на карте / Указательным перстом», — написал о нем в сатирической эпиграмме поэт Василий Алферьев.

Генри Джон Темпл, третий виконт Пальмерстон, был вдохновителем и большую часть времени также и официальным руководителем британской внешней политики в период с 1830 по 1865 год. Главной его целью стало обеспечение величия Британской империи, а важнейшую угрозу ей он усматривал в усилении России. Основным направлением, где сталкивались интересы Англии и России, Пальмерстон считал Ближний Восток. Поэтому наибольшие усилия он приложил для противодействия проникновению России на Балканы, в Османскую империю, Персию и Среднюю Азию.

То, какой неблагоприятный для России оборот приняла Крымская война, можно считать в значительной мере личной заслугой Пальмерстона. Хотя он лично к тому времени не занимал пост министра иностранных дел, его мнение именно по внешнеполитическим вопросам было наиболее весомым в консервативном кабинете лорда Эбердина. А к концу Крымской войны Пальмерстон уже сам стал главой правительства.

Действия Пальмерстона привели к созданию альянса Англии и Франции, выступивших единым фронтом против России, а также к занятию Австрией враждебной по отношению к России позиции. Позднее Пальмерстон приложил немало стараний для разжигания и поддержки Польского восстания 1863–1864 годов.

Маркс и Энгельс

«Основоположников научного коммунизма» невозможно рассматривать раздельно, тем более что именами друг друга они часто почему-то подписывали свои работы. Важнейшим источником для характеристики русофобской доктрины Маркса служит его книга «Тайная дипломатия XVIII века», написанная в 1856–1857 годах.

«Колыбелью Московии, — утверждал Маркс, — было кровавое болото монгольского рабства. Современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия».

Петр Великий, по его мнению, «сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

Во многих работах Маркса и Энгельса лейтмотивом проходит маниакальное желание уничтожить российскую государственность как угрозу европейской цивилизации. В каждом шаге Российской империи, писал Энгельс в 1852 году в работе «Революция и контрреволюция в Германии», просматривается «претензия рассматривать всю Европу как достояние славянского племени и, в особенности, единственной энергичной его части — русских».

Сама доктрина революционного марксизма сыграла роковую роль в России начала ХХ века. Ни один внешний враг, шедший войной на Россию, не смог причинить ей столько зла.

Парвус

Российский подданный Израиль Лазаревич Гельфанд, он же международный революционер Александр Львович Парвус, получил известность в истории как посредник между правящими кругами Германской империи и партией большевиков в годы Первой мировой войны. По некоторым сведениям, с его помощью Ленин получил денежные субсидии от кайзеровского правительства и был переправлен в Россию в апреле 1917 года. Даже если это не было так, он сыграл большую роль в разработке тактико-технических основ большевистского переворота.

Тактика уничтожения российской государственности изнутри с помощью руководимой извне революционной партии была изложена Парвусом в его «Меморандуме доктора Гельфанда», представленном им кайзеровскому правительству в марте 1915 года. В этом документе расписывались направления и приемы революционной работы по разным регионам: агитация, забастовки, акты саботажа и диверсий. Особенное значение придавалось созданию подпольных складов оружия в Петрограде, разведению мостов и захвату коммуникаций в момент восстания. Хотя «меморандум Гельфанда» был рассчитан на восстание против царского правительства, очень многие из его рекомендаций были использованы большевиками во время Октябрьского переворота.

Черчилль

Сэр Уинстон Черчилль, известный как неоднократный премьер-министр Великобритании, был формальным союзником России. Практическая же деятельность его как бы подтверждает поговорку, что лучше открытый враг, чем такой «друг».

В начале Первой мировой войны Черчилль был первым лордом Адмиралтейства (морским министром). Именно в этот момент Германия сумела провести операцию по передаче Турции двух первоклассных крейсеров «Гебен» и «Бреслау». Без них Турция опасалась вступать в войну против России. Английский флот обнаружил эти немецкие крейсеры в Средиземном море, но беспрепятственно пропустил их. Вряд ли он мог сделать это без тайного приказа Черчилля.

Во время Второй мировой войны, став премьер-министром, Черчилль приложил огромные усилия с целью разорвать союз Гитлера и Сталина и направить нацистскую агрессию на восток. Его затея увенчалась успехом. Некоторые современные историки (Валентин Фалин) считают, что в этот момент Черчилль заключил тайное соглашение с эмиссаром Гитлера Гессом, согласно которому Гитлеру в отношении СССР на известный срок предоставлялся карт-бланш.

В дальнейшем Черчиллю удавалось до 1944 года противиться открытию Второго фронта против Германии в Европе. Черчилль занимал жесткую антисоветскую позицию в отношении послевоенного урегулирования в Восточной Европе и уже в 1946 году (находясь уже в оппозиции) первым открыто провозгласил начало «холодной войны».

Гитлер

Вред, причиненный этим человеком России, вряд ли нуждается в характеристике. У истоков гитлеровской русофобии стояло убеждение в расовой неполноценности славян по сравнению с германцами. Гитлер считал, что Россия исторически была создана германцами — норманнами. Революция 1917 года, по его мнению, ликвидировала германскую по происхождению аристократию России. Тем самым Россия как государство исчезла. Вместо нее имеется лишь захваченное большевиками пространство, которое теперь подлежит колонизации и упорядочению со стороны высшей — германской — расы.

Парадоксальным образом идея Гитлера о конце России в 1917 году перекликалась с высказываниями части российской белой эмиграции. Хотя в своей практической политике Гитлер допускал тактический союз с лидером большевиков, его убеждение в германской миссии на востоке сыграло свою роль. Как сказано выше, усилия в этом направлении приложила и британская дипломатия, изучившая «болевые точки» гитлеровского мышления.