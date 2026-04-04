Вербное воскресенье: в чем смысл праздника и как правильно его провести

В окончание Великого поста, которым православные христиане готовят себя к главному торжеству года, Святой Пасхе, в храмах идут особые службы в честь Входа Господня в Иерусалим. В народе он получил название Вербное воскресенье, так как всегда приходится на последний день седмицы. В храмах есть давний обычай освящать в этот день веточки вербы, которые потом христиане хранят в своих домах как малую святыню. В чем смысл праздника, о чем он напоминает современному человеку в его повседневной жизни и когда нужно прийти в храм, чтобы освятить вербу? Читайте в нашем материале.

Как Христос удивил древних иудеев

Вход Господень в Иерусалим Православная церковь чтит как одно из важнейших событий евангельской истории. Произошло это в начале 30-х годов от Рождества Христова, когда весной в Иерусалим для встречи Песах (Пасхи) — главного ветхозаветного праздника иудеев — стекались толпы паломников, вместе с которыми к воротам города подошел и Христос с учениками.

Народ встречал Иисуса с наивысшими почестями. Одним из символов такого почитания стало то, что под ноги осла, на котором въезжал в город Спаситель, люди кидали пальмовые ветви, являвшиеся символом радости и веселия, выкрикивая: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Поясним, что слово «осанна» в переводе означает «спаси нас».

С чем был связан такой восторг? Как пояснил «Парламентской газете» настоятель храма Девяти мучеников Кизических в Москве протоиерей Антоний Серов, в народе были очевидцы невероятного чуда — воскрешения Лазаря, которого накануне Христос восставил из гроба после того, как тот пролежал почти четыре дня.

«Слух об этом воскресении разнесся моментально. И это стало для людей фактом, который их, говоря современным языком, буквально ошарашил! Это очень важный момент для понимания, что происходило во время Входа Господня в Иерусалим — в духовном смысле этот момент земного триумфа Христа является преддверием его Воскресения», — пояснил священник.

«У Бога все вовремя»

Но почему всего через несколько дней люди, готовые носить Христа на руках, уже будут кричать «Распни Его!» во дворе римского прокуратура Иудеи Понтия Пилата? Многие надеялись, что чудотворец Христос и есть тот духовный лидер, который, войдя в Иерусалим, положит конец римской оккупации Иудеи. Но ничего подобного не произошло.

И здесь есть над чем задуматься не только историкам или религиоведам, но и каждому человеку. Так считает председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Одинцовской епархии Русской православной церкви протоиерей Сергий Попов. По его словам, нам стоит более внимательно смотреть на свои ожидания радостей, которые мы желаем получить от встречи с Христом.

«Не стоит сильно очаровываться какими-то нашими малыми, порой низменными потребностями и желаниями, чтобы потом, не получив «по требованию» просимое, не разочароваться, не разувериться в помощи свыше», — сказал священник «Парламентской газете».

Он напомнил слова святых мудрецов, что «у Бога — все вовремя». И чтобы это ясно ощущать в своей жизни и тем самым получать уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, считает отец Сергий, в общении с Христом людям православным стоит больше думать о более глубоких духовных вещах.

Где и как освящают вербу

Одна из любимых в народе православных традиций — освящение веточек вербы на праздник Входа Господня в Иерусалим. Именно это растение заменило на Руси листья пальмы.

Согласно церковному уставу, освящение вербы происходит в храме, на вечерней службе в субботу накануне Вербного воскресенья. После чина елеопомазания священник кропит святой водой вербочки каждого из подходящих к нему прихожан. Во многих храмах вербы раздают сами священники, а дополнительно веточки можно приобрести за пожертвования на храмовой территории.

Освященные веточки вербы прихожане приносят домой, где хранят в течение года как семейную малую святыню. Соответственно, после ее нельзя выбрасывать в мусор или места, где ее могут затоптать люди или животные.

Согласно некоторым древним русским традициям, освященными вербочками домочадцы в шутку хлестали друг друга. Считалось, что «вербохлест» укрепит здоровье и душевные силы. В наши дни православные украшают ветками вербы свои комнаты и особенно красный угол с иконами.