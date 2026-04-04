Роксолана: кем она была на самом деле

Её называют то дочерью священника Анастасией, то итальянской аристократкой, то безжалостной отравительницей. За пять столетий реальная биография женщины, потрясшей Османскую империю, обросла таким количеством легенд, что отыскать правду оказалось сложнее, чем пробраться в султанский гарем. Истина, как это часто бывает, оказалась прозаичнее и одновременно интереснее, чем художественный вымысел.

Неизвестная из Рогатина

Начнём с главного: мы не знаем, как её звали на самом деле. Ни одного документального подтверждения имени «Анастасия» или «Александра Лисовская» не существует. Эти красивые имена придумали писатели XIX века, когда романтизированная история Роксоланы уже стала популярным сюжетом.

Большинство исследователей сходятся на том, что родилась будущая султанша в Западной Украине, в местечке Рогатин (ныне Ивано-Франковская область) или в Чемеровцах на Хмельнитчине. Её отцом, предположительно, был православный священник. В конце 1510-х годов девушку захватили крымские татары, после чего начался её путь на невольничий рынок в Стамбуле. Тогда ей было около пятнадцати.

Здесь и начинается история, в которой факты переплетаются с домыслами. По одной из версий, рабыню присмотрел для султана великий визирь Ибрагим-паша, по другой — мать Сулеймана Хафса-султан лично подготовила девушку для сына. Но точно известно одно: оказавшись в гареме, девушка получила новое имя — Хюррем, что с персидского переводится как «весёлая», «приносящая радость».

Путь от рабыни до законной жены

В гареме султана Хюррем пришлось непросто. Она была не первой и не единственной фавориткой. Главной наложницей тогда считалась Махидевран Гюльбахар — красивая черкешенка, уже родившая Сулейману сына Мустафу.

Но Хюррем обладала тем, чего недоставало соперницам. Современники описывали её не как писаную красавицу: «молодая и не столько красивая, сколько миленькая и маленькая». Однако весёлый нрав и острый ум быстро привлекли султана. Он советовался с ней по государственным делам, писал в её честь стихи и, что важнее, сделал то, что не позволял себе ни один османский правитель до него: женился на бывшей рабыне и даровал ей титул хасеки.

Для этого Хюррем пришлось принять ислам, но цена того стоила. Отныне она была не просто наложницей, а законной женой самого могущественного человека в империи.

Интриги или необходимость?

Именно здесь пролегает главная граница между мифом и реальностью. В массовой культуре Роксолана — хладнокровная интриганка, руками которой пали великий визирь Ибрагим-паша и наследник престола шехзаде Мустафа. Киноведы любят рисовать её главным злодеем сериала.

Историки смотрят на ситуацию иначе. Ибрагим-паша пал не из-за женских козней, а из-за собственной гордыни — он присваивал себе титулы и полномочия, не положенные даже великому визирю. Что касается Мустафы, то его казнили за измену: наследник объединился с венецианцами и шахом Персии против собственного отца. Хюррем действительно не любила пасынка — таковы законы гаремной борьбы за власть. Но приписывать ей все казни того времени значит перекладывать ответственность с султана, который принимал окончательные решения.

Что осталось за кадром

Роксолана умерла 15 апреля 1558 года в Стамбуле. Сулейман пережил её почти на десять лет. Она стала первой женщиной в истории Османской империи, удостоенной чести быть похороненной в мавзолее — привилегии, обычно доступной лишь кровным родственникам султана.

Сын Роксоланы, Селим II, взошёл на престол. Его правление историки оценивают неоднозначно — Селим остался в памяти потомков как «пьяница». Но именно с него началась эпоха так называемого «Женского султаната», когда женщины гарема стали реальной политической силой. И основательницей этой традиции по праву считают Хюррем.

Так кем же она была на самом деле? Не ангелом и не демоном. Женщиной, которая в жестоком мире, где рабыня значила меньше, чем вещь, сумела стать равной своему господину. Для XVI века это было не просто смело. Это было невозможно. Но она сделала.