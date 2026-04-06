Как золотая лихорадка изменила историю Северной Америки

140 лет назад впервые было обнаружено золото на канадской реке Юкон. С этого момента началась так называемая Клондайкская золотая лихорадка. Тысячи охотников за удачей из США бросились добывать золото в отдалённых северо-западных районах Канады. Богатые месторождения драгоценного металла достаточно быстро истощились. Многие из золотоискателей стали банкротами. А всего через три года начался массовый отток старателей из региона. В то же самое время добыча золота позитивно сказалась на экономическом положении США и Канады, а сама золотая лихорадка превратилась в особый культурный феномен.

Золотые лихорадки Америки

Поиски золота стали одним из важнейших стимулов для великих географических открытий. Отправляя за океан Христофора Колумба, испанские власти требовали от него вернуться назад с новостями о месторождениях драгоценных металлов. По словам историков, тот факт, что на открытых мореплавателем у берегов Америки островах отсутствовали крупные месторождения золота, стало одной из ключевых причин охлаждения отношения к нему со стороны властей Испании. А вот экспедиция Эрнана Кортеса, разграбившего империю ацтеков, воодушевила Мадрид. Новый Свет стал ассоциироваться у многих с золотом и возможностью быстро разбогатеть.

«Золото буквально вписано в американский культурный код. Тысячи людей отправлялись за океан на его поиски. Оно было маяком освоения Америки», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Разграбление индейских империй и обнаружение месторождений драгоценных металлов в Южной Америке стало залогом пополнения испанской казны на долгие годы. Британским колонистам повезло меньше. В захваченных ими североамериканских землях богатых залежей золота первое время найти не могли. Основой экономики колоний, вошедших в дальнейшем в состав США, были сельское хозяйство и промышленность, но мечты о сокровищах никуда не делись.

Только в 1799 году американцы обнаружили золото в Каролине, а в 1828 году — в Джорджии. Однако эти открытия, по словам историков, не дали столь мощного психологического эффекта, как последующие кампании по охоте за сокровищами.

Первой по-настоящему мощной золотой лихорадкой стала калифорнийская, начавшаяся в 1848 году. На американский запад в поисках драгоценного металла ринулись около 300 тыс. человек.

Золото на северо-западе современной Канады, предположительно, обнаружили торговцы пушниной в середине XIX века. Но они предпочитали не распространяться о своём открытии, чтобы массовый приток старателей в регион не испортил им бизнес.

В 1887 году на реке Юкон появился первый город — Форти-Майл. Его население составляли преимущественно выходцы из США. Местные жители сами решали, по каким правилам им жить и как наказывать преступников. Канадская полиция появилась в городе только через несколько лет.

В окрестностях Форти-Майла шла добыча золота, но не слишком активно. Так, в 1895 году драгоценного металла на Юконе добыли всего на $400 тыс. Однако всего через несколько месяцев ситуация стала меняться.

4 апреля 1896 года в районе притока Юкона, на котором стоял Форти-Майл, было обнаружено крупное месторождение золота. Эта новость воодушевила старателей и докатилась до Соединённых Штатов.

Золотая лихорадка на Клондайке

В августе 1896 года компания, в которую входили американец Джордж Кармак (дезертир с Военно-морского флота США), его жена, коренная американка по имени Кейт, и ещё несколько индейцев, ловила рыбу на одном из притоков Юкона — Клондайке. Кто-то из них обнаружил золото. Относительно того, кто именно первым нашёл драгоценный металл, в историографии есть противоречивые мнения. Однако заявка на его добычу была подана от имени Кармака. Новость об этом и запустила золотую лихорадку, которую называют Юконской или Клондайкской.

После того как летом 1897 года два парохода доставили в Калифорнию с Юкона около 2 т золота, на север устремились не менее 100 тыс. золотоискателей. Существовало несколько маршрутов, позволявших американцам добраться на Юкон. Самый популярный из них пролегал через перевал Чилкут. Центральным поселением старателей стал расположенный на Клондайке город Доусон, построенный вскоре после обнаружения золота.

И преодоление дороги на Юкон, и сама жизнь на приисках были сопряжены с серьёзными лишениями. Хотя канадская полиция требовала от золотоискателей везти с собой запасы провианта на год, еды катастрофически не хватало. Морозы достигали -45 °С, причём жить многим старателям приходилось в палатках.

Прогревая кострами мёрзлую грязь в старых руслах ручьёв, золотоискатели копали шахты глубиной несколько метров. На извлечённый из них грунт весной направляли воду. Промывая грязь, старатели находили золото. Эти методы были не слишком надёжными, но других вариантов в сложившейся ситуации просто не было.

«Безусловно, культура золотоискательства была очень жёсткой, брутальной и прагматичной социальной моделью. Прииски жили не по законам: здесь царили право первого и право сильного. Излишняя романтизация этой культуры могла стоить жизни искателям приключений: выигрывали в основном самые жестокие и прагматичные искатели, обладавшие к тому же недюжинным здоровьем. Обман и спекуляция были обычным делом в ходе золотой лихорадки», — рассказал в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Многим из прибывших не хватало участков для поиска золота. Одни возвращались в Соединённые Штаты, потеряв свои сбережения, другие батрачили на более удачливых старателей, третьи открывали собственный бизнес. На Клондайке появились салуны, магазины, публичные дома, казино. По словам историков, такая коммерческая деятельность оказалась более доходной, чем бизнес большинства старателей, — цены на товары и услуги на Юконе были просто баснословными.

Считается, что за время Юконской золотой лихорадки было добыто от 13 млн до 20 млн унций золота, но эти расчёты весьма приблизительны.

«Точные цифры никто уже никогда не узнает, потому что там работали индивидуальные старатели, не склонные делиться с государством информацией о своих реальных доходах», — подчеркнул Владимир Васильев.

В 1899 году стало ясно, что большинству золотоискателей удача на Юконе так и не улыбнулась. Поэтому, когда в регионе распространился слух об обнаружении золота на Аляске в районе Нома, многие старатели с Клондайка ринулись туда. С этими событиями связывают завершение золотой лихорадки на Юконе. Впрочем, крупномасштабная добыча драгоценного металла в районе реки продолжалась вплоть до второй половины ХХ века, а небольшие прииски работают там даже в наши дни.

Сейчас Форти-Майл стоит заброшенным, а некогда блиставший роскошью Доусон превратился в маленький городок с населением менее 1,5 тыс. человек.

Золотая лихорадка на Клондайке не прошла зря. Она серьёзно поддержала экономику США и Канады на рубеже столетий, а также оставила мощный след в литературе и кинематографе. Безуспешно искал золото на Юконе даже знаменитый писатель Джек Лондон.