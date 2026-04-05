Приметы и поверья на 5 апреля: что нельзя делать в Никонов день

По народному календарю 5 апреля — Никонов день. Православные верующие вспоминают мученика Никона Сицилийского, жившего в III веке и погибшего за христианскую веру.

На Руси в этот день люди принимались за домашние дела: проводили уборку в доме и во дворе, мыли полы, стирали белье и отправлялись на банные процедуры. На Никона полагалось побелить печи, также занимались ремонтом мебели и выкидывали старье и хлам.

В этот день наши предки начинали и посадку фруктовых деревьев и кустов: яблони, рябины, черной и красной смородины. Также зазывали к крыльцу зябликов и угощали их хлебными крошками и зерном.

Проводили особый ритуал на привлечение богатства: тщательно протирали зеркала в доме и оставляли рядом с ними бумажные деньги. Также делали мятный настой и протирали им мебель в доме: люди верили, что это поможет защитить дом от нечистой силы и улучшает сон. Вечером, после уборки и бани, устраивали чаепитие — и чай пили тоже с мятой.

В Никонов день нельзя ложиться спать в чужой кровати и надевать чужую одежду, иначе на человека могут перейти беды и болезни хозяина этих вещей. Не стоит отправляться к парикмахеру или совершать крупные покупки. Также не рекомендуется идти на рыбалку — есть риск потерять улов и лишиться снастей из-за проделок Водяного, который в эти дни только просыпается и поэтому бывает не в духе.

В этот день нельзя никого обманывать, иначе в жизни начнется полоса неудач. Девушкам и женщинам запрещается красить и стричь волосы и вообще менять прическу, чтобы не лишиться счастья в личной жизни.

По народным приметам, если на Никонов день ночь ясная, днем будет холодно. Если в водоемах мало воды — лето грядет знойное. Если в окно стучит зяблик — скоро приедут гости. Березы дают много сока — лето будет дождливым.