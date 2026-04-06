6 апреля: не заглядывай в колодец и не шуми

В православии - Страстной понедельник, с него начинается Страстная Седмица. Также вспоминают святителя Артемия Солунского. В народном календаре отмечают Артемонов день, или Артемон, - дери полоз.

В этот день народ разводил костры, обходил дом кругами, чтобы отогнать неприятности. Огни зажигали и вдоль дорог, чтобы не сбиться в непогоду с пути. В этот день завершали важные работы, чтобы 7 апреля сосредоточиться на праздновании Благовещения, не занимаясь тяжелой работой.

6 апреля можно было продолжать уборку, чинить вещи и орудия труда. А вот отказываться от семейного ужина было нельзя. Вечером вспоминали усопших родственников. И тот, кто отказывался от традиции, рисковал нажить несчастья.

В этот день не ходили в гости и не принимали гостей. Нельзя было шуметь. Считалось, что так можно лишить дом благополучия. Нельзя было пересчитывать деньги, так как легко их было потерять. Запрещено было ругаться, в том числе на детей, иначе отношения могли надолго испортиться.

Нельзя было вывешивать на улицу стираное белье, чтобы оно "не нахватало" неприятностей.

В этот день обходили колодцы стороной, считалось, если заглянуть в колодец или опустить туда ведро, можно сильно заболеть.

Если ночь на 6 апреля теплая - будет хорошая погода до конца апреля. Дождь в это время сулил богатый урожай злаков летом, а снег - урожай гречихи.

Морозное утро предвещало богатый урожай овса.

Если день был жарким - скоро придет похолодание.