«В августе 44-го»: кем в жизни были прототипы киногероев

Владимир Богомолов — человек, который умел хранить тайны. Его роман «В августе сорок четвертого» (известный также как «Момент истины») настолько дотошно описывал работу СМЕРШа, что читатели были уверены: автор сам сидел в тех же кабинетах и ходил в те же засады. Слишком много подлинных документов, слишком точные детали.

Богомолов эту версию не подтверждал, но и не опровергал окончательно. Писатель признавал, что на войне «занимался разведкой, и не только войсковой», однако говорил: «буквального прототипа в романе быть не может, ибо образы в процессе творческой работы меняются». Персонажи — результат типизации, многократного редактирования.

А в кулуарных разговорах с коллегами приоткрывал завесу. И кое-что рассказывал.

Таманцев: «советский супермен»

Самый яркий герой романа — «двужильный» контрразведчик Евгений Таманцев, человек-машина, у которого, кажется, не было слабых мест. По словам Богомолова, зимой 1945 года человек, с которого он «списал» Таманцева, оказался на фронте и погиб в окопах при прорыве вражеских танков.

Но нашлись и «самозванцы». В 2005 году журнал «Сибирские огни» опубликовал повесть «По следам Таманцева». В ней рассказывалось о ветеране Григории Коловратове из амурской деревни Канино, который ради признания решил выдать себя за «реального Таманцева». Якобы он познакомился с Богомоловым в госпитале и переписывался с ним. Однако писем сельский житель предъявить не смог. История оказалась мыльным пузырем.

Алехин: гибель в Польше

Прототип капитана Павла Алехина погиб в конце 1944 года в Польше при задержании агентов Абвера.

В 2019 году белорусский сайт «Млын» опубликовал интервью с 98-летним полковником Василием Мартынюком из Чернигова. Тот утверждал, что служил под началом «настоящего капитана Алехина». Группа из семи человек действовала в треугольнике «Слоним — Мосты — Гродно». По словам Мартынюка, «настоящий Алехин» был на войне «тонким психологом», умевшим обращаться с вражескими лазутчиками так, чтобы не спугнуть их раньше времени.

Блинов: герой-артиллерист

Прототип гвардии лейтенанта Андрея Блинова — «малыша» группы — в контрразведке никогда не служил. Он был артиллеристом и закончил войну Героем Советского Союза. Существует версия, что в «Моменте истины» Богомолов вывел самого себя в образе этого чистенького стажера.

Еще один претендент — Петр Банагин из Татарстана. В книге именно Блинов уничтожает диверсанта Мищенко. По местной версии, уроженец села Мысы Петр Михайлович Банагин, служивший после школы СМЕРШа на 1-м Белорусском фронте, и стал прототипом.

Мищенко: реальный агент

Главный антагонист романа имел реального прототипа. Богомолов изменил всего одну букву в фамилии. Настоящего диверсанта-вербовщика германской разведки звали Николай Грищенко. В отличие от книги, где поиски ведутся на небольшой территории, Грищенко ловили по всей Белоруссии.

Спор с кино

Фильм 2001 года с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным Богомолову категорически не понравился. Писатель потребовал вычеркнуть свое имя из титров. Киношные герои — не его герои. Но именно они стали для миллионов зрителей живыми.

Что в итоге

Были ли у Алехина, Таманцева и Блинова реальные прототипы? Да. Погибшие офицеры, артиллеристы, ставшие Героями, агенты с чуть измененными фамилиями. Но точь-в-точь, один в один — нет. Богомолов собрал их воедино, как конструктор. Придал черты одних, добавил биографии других.

И получилось то, что остается с нами уже полвека, — правда войны, выдавленная на бумагу человеком, который знал, о чем пишет. И унес эту правду с собой.