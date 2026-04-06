Народ-загадка: почему мингрелов на Кавказе считают евреями

Его называли «серым кардиналом» Кремля и самым кровавым наркомом в истории страны. Лаврентий Берия, чья фигура до сих пор вызывает жгучий интерес и ожесточенные споры, по национальности был мингрелом. Но что это за народ, откуда он взялся на Кавказе и почему на своей родине мингрелов долгое время считали… евреями? Тайн вокруг этого субэтноса почти столько же, сколько вокруг его самого знаменитого представителя.

Народ-загадка: где живут и на ком говорят

Кто такие мингрелы (или мегрелы, как их называют сами грузины)? Давайте сразу расставим точки над i. Большинство исследователей определяют их как субэтническую группу грузинского народа. Сегодня они компактно проживают на западе Грузии, в исторической области Самегрело (Мегрелия). По разным оценкам, общая численность мингрелов в мире составляет около 750–800 тысяч человек.

Главная особенность мингрелов — их собственный язык. Мегрельский язык настолько сильно отличается от грузинского, что носители этих двух языков, если заговорят каждый на своем, не поймут друг друга. При этом оба языка входят в одну картвельскую языковую семью. Сами себя мингрелы называют «маргалели».

Тайны крови и версии происхождения

Этногенез мингрелов — настоящая головоломка. Достоверно известно, что их предками были древние колхи — тот самый народ, с которым столкнулись легендарные аргонавты в поисках Золотого руна. Но дальше начинаются споры.

Основные версии происхождения народа выглядят так:

Колхи и автохтоны: Согласно этой версии, мингрелы — коренные жители Западной Грузии, прямые потомки древнего населения Колхидского царства. Это наиболее распространенная и научно обоснованная точка зрения.

Хазарский след: Эта экзотическая версия отсылает нас к истории Хазарского каганата. Некоторые исследователи предполагают, что после его разгрома в X веке часть хазар, чья знать исповедовала иудаизм, бежала в Закавказье и со временем растворилась среди местных племен.

Великий торговый путь: Мингрелия располагалась на пересечении важных торговых путей, связывающих Европу с Азией. Это неизбежно приводило к смешению народов. Поэтому в антропологическом типе мингрелов прослеживаются черты многих кавказских и переднеазиатских этносов.

Так евреи или нет? Разбираем стереотип

Вот мы и подошли к самому интригующему вопросу. Откуда же взялось стойкое убеждение соседних народов, что мингрелы — евреи?

Оказывается, для этого есть несколько веских, хотя и житейских, причин:

Ошибка в «нарезке»: Веками по соседству с мингрелами в Закавказье жили грузинские евреи, которых называли «эбраэли». Для постороннего наблюдателя со стороны два этих народа могли просто сливаться в один.

Взгляд со стороны: В XIX веке известный грузинский педагог Иакоб Гогебашвили с уважением писал о невероятной деловой хватке, предприимчивости и находчивости мингрелов. У соседей их коммерческая жилка ассоциировалась с самым «торговым» народом мира — евреями.

Внешнее сходство: Среди мингрелов довольно распространен восточно-средиземноморский тип внешности: темные волосы, выразительные черты лица и светлые глаза — голубые, зеленые или серые. Такая внешность нередко рождала у обывателей ассоциации с еврейским населением.

Современные генетические исследования однозначно подтверждают: мингрелы — это коренные жители Кавказа, чей генофонд имеет древние автохтонные корни. Никакой значимой семитской примеси в их ДНК не обнаружено.

Вместо послесловия

Так кто же такие мингрелы? Самобытный народ с древней историей, сумевший сохранить свой язык и культуру в составе единой грузинской нации. Слухи об их «еврейском» происхождении — лишь увлекательная легенда, родившаяся на стыке внешнего сходства, бытовых стереотипов и географического соседства. А Лаврентий Берия был лишь одним из многих ярких представителей этой земли, судьба которого стала частью большой и трагической истории XX века.