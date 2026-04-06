Почему китайцы боялись селиться в Сибири до прихода русских

Сибирь на древних китайских картах значилась одним словом — «пустыня». Не «бескрайние леса» и не «кладовая ресурсов», а пустое, враждебное место, которое лучше обходить стороной. У империи, строившей Великую стену, чтобы отгородиться от севера, просто не было ни желания, ни возможности лезть в эти холодные земли.

© РИА Новости

Проклятие рисового поля

Объяснение лежит на поверхности, но от этого не становится менее фундаментальным. Китайская цивилизация тысячелетиями строилась вокруг риса. Его выращивание требовало тепла, воды и кропотливого труда на залитых полях. Сибирь с ее вечной мерзлотой и коротким летом для рисоводства не годилась категорически.

Китайцы просто не умели здесь хозяйствовать. Для возделывания пшеницы и ржи, которые спокойно переносили русские крестьяне, у них не было ни традиций, ни навыков. Эта земля их банально не кормила. И сегодня на севере Китая рис практически не возделывают, а в древности это и вовсе было технологически невозможно. Сибирь также не подходила для производства шелка, вина и люцерны — ключевых товаров Великого шелкового пути. Так зачем соваться в «пустыню», если у тебя под боком цветущие долины Хуанхэ и Янцзы?

Великая стена как граница мира

Второй важный момент — направление экспансии. Китай всегда расширялся туда, где было тепло и можно было сеять рис: на юг, юго-восток и восток. Север же с древности воспринимался как источник угрозы. Отсюда постоянно приходили кочевники — хунну, монголы, чжурчжэни. В китайском сознании север прочно ассоциировался с войной и смертью.

Великая Китайская стена, как бы ее ни трактовали современные археологи, в массовом сознании стала именно символом защиты от северных варваров. Но стена защищала и от чего-то еще: от желания самих китайцев совать нос на север. Она четко фиксировала границы обитаемого мира, за которыми простиралась чужая, дикая земля.

Страх перед воинственными соседями

Даже если бы у кого-то из императоров возникла мысль о походе в Сибирь, ее быстро отбили бы те, кто жил между Поднебесной и тайгой. Речь о племенах и народах, которые веками доминировали над Китаем, а не наоборот.

Вот лишь несколько пунктов из этого длинного списка:

великая стена была построена не от хорошей жизни, а чтобы хоть как-то сдержать набеги;

хунну, монголы и маньчжуры воспринимались не как объекты для покорения, а как хозяева положения;

история посла Су У, 19 лет проведшего в плену у хунну возле Байкала и выживавшего там, жевая снег, стала для китайцев леденящей кровь притчей о том, что ждет человека на севере.

Маньчжурский запрет

Ирония судьбы в том, что когда Китай наконец обрел относительную стабильность и силу при маньчжурской династии Цин (XVII век), Сибирь была уже почти полностью освоена русскими. Более того, сами маньчжуры, пришедшие к власти, вовсе не поощряли китайскую экспансию на север. Они рассматривали Маньчжурию как свою вотчину и долгое время запрещали этническим ханьцам даже селиться там.

Так что китайцы не «прозевали» Сибирь. У них просто на нее не было ни культурного, ни экономического, ни политического запроса. Эта земля лежала за горизонтом их привычного мира, отделенная стеной, климатом и страхом. И потребовалась совершенно другая цивилизация — русская, — чтобы этот мир разбудить.