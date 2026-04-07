Что произошло с телом Гоголя после погребения

Николай Васильевич Гоголь — пожалуй, самый мистический русский писатель. «Вий», «Страшная месть», «Вечера на хуторе близ Диканьки» — чего только стоит одна «человеческая кукла» из «Шинели», хватающая за воротник. Но похоже, что свою самую жуткую историю автор сочинил уже после смерти. Тайна его погребения, перезахоронения и исчезновения черепа до сих пор не дает покоя историкам и мистикам.

© РИА Новости

Миф о летаргическом сне

Начнем с самого известного слуха: писатель боялся быть похороненным заживо — из-за приступов маниакально-депрессивного психоза он избегал спать в кровати. В знаменитом завещании он просил хоронить его только при явных признаках разложения. И — о ужас! — при эксгумации в 1931 году все вроде бы указывало на страшную ошибку: очевидцы сообщали, что Гоголь лежал на боку, а обшивка гроба была исцарапана изнутри.

Специалисты по судебной медицине эту версию опровергают. За 80 лет гнилые доски неизбежно лопаются, а череп под тяжестью земли может наклониться или перевернуться. «Царапины» же оказываются банальными трещинами в трухлявой древесине. Окончательную точку в этом споре, кажется, поставил скульптор Рамазанов, снимавший посмертную маску:

«Опасения Гоголя были напрасны; он не оживет, это не летаргия, но вечный непробудный сон».

Эксгумация 1931 года: голова на боку

В 1931 году власти решили уничтожить некрополь Данилова монастыря, чтобы открыть там колонию для малолетних преступников. Останки великих людей, включая Гоголя, постановили срочно перезахоронить на Новодевичьем кладбище.

Прах классика подняли на поверхность 31 мая. Работы велись почти целый день, и к вечеру комиссия из литераторов — включая писателя Владимира Лидина — увидела поистине кошмарную картину: голова покойного была повернута набок. Скелет лежал в отлично сохранившемся табачного цвета сюртуке, белье с костяными пуговицами уцелело. Но тело было скрючено, а череп лежал неестественно.

По одной из версий, голову просто повернули оползшие доски и грунт. Но свидетельства были настолько шокирующими, что запустили новую волну слухов — на этот раз о том, что Гоголь пытался выбраться из могилы, очнувшись в гробу.

Самая жуткая тайна: куда пропал череп?

Но это была лишь прелюдия к самому страшному открытию. Некоторые участники комиссии, вновь тот же Лидин, стали настаивать: головы в гробу не было вовсе. В мемуарах он писал:

«Черепа в гробу не оказалось, и останки Гоголя начинались с шейных позвонков».

Официальные лица историю замяли — поговаривали, что по прямому приказу Лаврентия Берии. Но слухи поползли по Москве. По самой популярной версии, череп был похищен еще в 1909 году, во время реставрации могилы к 100-летию писателя.

Коллекционер Бахрушин и поезд-призрак

В исчезновении головы Гоголя обвинили основателя знаменитого Театрального музея Алексея Бахрушина. Якобы страстный коллекционер подкупил монахов и выкрал череп, чтобы хранить его в своем собрании. По слухам, реликвия лежала в кожаном саквояже для анатомических инструментов или в палисандровом ларце со стеклянным окошком, увенчанная серебряным венком.

Но и это не конец. Согласно самой мистической легенде, череп пытались вывезти в Италию. Поезд, в котором его везли, якобы бесследно исчез на перегоне между Харьковом и Полтавой. Говорят, что призрачный состав до сих пор появляется там раз в год — мрачное напоминание о том, что даже смерть не стала для Гоголя финалом.