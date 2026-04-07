Какую рыбу запрещено было есть на Руси

Казалось бы, что может быть естественнее для русского человека, чем рыба? Реки полны, озера рядом — лови да ешь. Но вплоть до XVII века у православных на Руси действовал строжайший пищевой запрет, от которого сегодня волосы встают дыбом у любого гурмана. В «черный список» попали те самые деликатесы, за которые сейчас богатые люди выкладывают бешеные деньги. Кого же так невзлюбили наши предки?

Библейский приговор: чешуя как паспорт чистоты

Источник запрета нужно искать не в кулинарных пристрастиях, а в Ветхом Завете. В книге Левита (11:1-10) и во Второзаконии черным по белому написано: истинно верующим людям нельзя есть рыбу, которая не имеет чешуи. Такая рыба считалась «нечистой», и это был не просто совет, а суровое правило. Человек, который осмеливался съесть кусок такой рыбы или даже просто прикоснуться к ее тушке, считался оскверненным.

Кого же зачислили в этот «голый улов»? В первую очередь, три вида: осетр, сом и угорь. Царь-рыба русских рек — осетр, который сегодня ассоциируется с роскошью и черной икрой, тогда был под строжайшим табу. Его благородное мясо не то что не ели — к нему боялись прикоснуться.

Мифы и страхи: почему сома боялись пуще огня

Но за каждым запретом всегда стоит нечто большее, чем просто цитата из священной книги. Народная фантазия быстро дорисовала жуткие детали к библейским заповедям.

Сом — чёртов конь: Огромная, скользкая рыбина без чешуи, которая обитает на дне в темных омутах, вызывала настоящий суеверный ужас. В народе ходили легенды, что сом — это водяной в облике чудовища, который утаскивает под воду неосторожных купальщиков. Саму рыбу называли «чертовым конем».

Угорь — змей подводный: Эта рыба, напоминающая змею, пробуждала инстинктивное отвращение. К ней относились как к чему-то потустороннему, гадкому и нечистому.

Раки, крабы и «морские гады»: Запрет распространялся и на всех водных обитателей, у которых нет ни чешуи, ни перьев. Сюда входили раки, креветки, моллюски, устрицы и прочие дары моря. То есть, если бы современный ресторан с морепродуктами каким-то чудом перенесся в средневековую Москву, его бы объявили притоном дьяволопоклонников.

Сырая рыба: опасный «экстрим» от предков

Но и это еще не все. Помимо запрета на определенные виды, существовало еще одно важное табу. По Ветхому Завету православные могли есть только ту пищу, которая была обескровлена. Ни один уважающий себя русский человек никогда бы не съел кусок сырой рыбы, в отличие от тех же японцев или китайцев. Еда должна была быть приготовлена, а кровь — выпущена.

Как Никон «разблокировал» деликатесы

Эта мрачная эпоха пищевых ограничений длилась столетиями. Изменить всё смог только патриарх Никон, который в XVII веке провел масштабную церковную реформу. Он отменил множество устаревших правил, в том числе и касающихся пищи. Табу на осетров и икру было снято.

Это стало настоящей гастрономической революцией. На княжеских пирах появилась наконец-то осетрина, сома начали солить и вялить, а угря — коптить. Рацион русских людей стал разнообразнее, а на столы вернулись те самые деликатесы, которые тысячу лет считались «греховными».

Старая вера: запрет навсегда

Однако, как это часто бывает, не все приняли нововведения. Старообрядцы, не признавшие реформ Никона, остались верны старым законам. Они и сегодня не едят рыбу без чешуи, считая ее «нечистой». Для них осетр по-прежнему остается под запретом — культурный раскол, который длится уже четыре столетия.

Так что, когда вы в следующий раз будете заказывать стейк из осетра или солидного запеченного сома, помните: всего несколько сотен лет назад за такое меню можно было получить суровое порицание церкви. Вкусы меняются, а вера — иногда нет.