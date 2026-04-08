Как перестройка стала символом разочарования для советских людей

40 лет назад генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв впервые произнёс слово «перестройка» применительно к политике советского государства. Вскоре этот термин стал обобщающим названием для всех реформ, проводившихся в СССР в 1985—1991 годах. Инициированные Горбачёвым изменения в политике и экономике страны первоначально вызвали у советских граждан ощущение эйфории, которое несколько лет спустя сменилось горьким разочарованием. До сих пор почти две трети жителей России считают, что перестройка принесла стране больше плохого, чем хорошего.

«Потребность в преобразованиях»

Подготовка к масштабным преобразованиям в СССР началась до того, как страну возглавил Михаил Горбачёв. В 1983 году генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов поручил группе ответственных партийных работников, в которую входил и Горбачёв, разработать предложения по экономическим преобразованиям. К середине 1980-х годов в стране обострились экономические проблемы, особенно заметным стал дефицит различных товаров.

«В позднем СССР в недостаточной степени использовались в гражданской сфере научно-технические достижения. Это не лучшим образом сказывалось на качестве жизни населения», — отметил в разговоре с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

11 марта 1985 года Михаил Горбачёв стал новым генсеком партии. Вскоре страна столкнулась с новыми вызовами. Саудовская Аравия перестала сдерживать добычу нефти, что привело к падению цен на чёрное золото. На этом фоне сальдо внешней торговли СССР ушло в минус.

«В политике, социальной сфере, экономике накопились проблемы. И это вызвало потребность в преобразованиях», — заявил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

В то же время, считают эксперты, ситуация в экономике СССР не была катастрофической и при желании с трудностями можно было справиться.

«Комплекс проблем, который существовал в позднем Советском Союзе, на самом деле не является чем-то уникальным — на протяжении всей советской истории страна сталкивалась с теми или иными проблемами и вызовами», — поделился с RT доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов.

На апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года Михаил Горбачёв провозгласил курс на «ускорение социально-экономического развития». «Ускорять» он в первую очередь планировал машиностроение, которое считал ключом к быстрому техническому перевооружению народного хозяйства.

В мае того же года Горбачёв принципиально изменил практику общения с населением. Во время визита в Ленинград он вышел поговорить с народом, собравшимся на площади Восстания. Генсек пообещал людям «двигать» экономику и обеспечивать рост материального благосостояния. Там же он анонсировал борьбу с пьянством, вылившуюся в знаменитую антиалкогольную кампанию. Когда женщина из толпы попросила генсека держаться ближе к народу, он засмеялся: «Да куда уж ближе». Позже он назовёт эти события первым актом политики гласности.

Для воплощения принципов гласности в жизнь Горбачёв пообещал отменить цензуру и обеспечить свободу слова в СССР. В стране начали издавать не публиковавшиеся ранее произведения, снимать фильмы на сложные темы, прекратили глушить иностранные радиостанции.

«У населения страны, и особенно у молодёжи, обещания Горбачёва вызвали ощущение эйфории. Перспектива говорить вслух о том, что раньше было под запретом, многим вскружила голову и унесла прочь от реальности. Казалось, что всё каким-то волшебным образом должно стать хорошо», — отметил Андрей Кошкин.

В руководстве Компартии СССР в 1985—1986 годах прошли масштабные чистки — сменилось 60% секретарей обкомов и 40% членов ЦК. Горбачёв заговорил о необходимости превратить КПСС из государственной структуры в реальную политическую партию. В СМИ появились разоблачительные материалы о коррупции в партийных структурах, в частности о «хлопковом деле» в Узбекистане.

«По пути коренной перестройки»

8 апреля 1986 года Горбачёв во время визита в Тольятти впервые использовал в публичном выступлении слово «перестройка».

«Мы пошли по пути коренной перестройки всех сфер жизни общества», — заявил генсек.

Летом того же года он сказал, что между перестройкой и революцией нужно поставить знак равенства. А 27 января 1987 года Горбачёв во время доклада на пленуме ЦК КПСС использовал слово «перестройка» в качестве политического лозунга.

По словам историков, привычная политическая реальность в СССР менялась на глазах. Снимались ограничения с диссидентов, происходило сближение между Советским Союзом и США. Неофициальную встречу Михаила Горбачёва с Джорджем Бушем — старшим на Мальте сравнивали по значимости с Ялтинской конференцией. В рамках реализации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР к 1991 году уничтожит в два с половиной раза больше ракет, чем США.

В сфере экономики руководство Советского Союза расширяло возможности для индивидуальной трудовой деятельности, перераспределяло полномочия от министерств к отдельным предприятиям, внедряло хозрасчёт.

«Слово «перестройка» сначала было символом надежды на лучшее. Замах Горбачёва казался большим, но реальных дел на пользу стране оказалось мало. Активность генерального секретаря на международной арене была куда заметнее преобразований на пользу народа внутри государства», — отметил Андрей Кошкин.

В 1988 году был принят закон «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься всеми видами экономической деятельности, не запрещённой в стране. Плановая экономика рушилась на глазах, создавалась база для приватизации государственного имущества и легализации подпольных коммерческих структур. Только, вопреки ожиданиям властей, это не привело к улучшению экономической ситуации в стране, говорят историки. Товарный дефицит нарастал. Впервые за несколько десятилетий в СССР ввели талоны на продукты питания и хозяйственные товары. Госбюджет 1989 года оказался дефицитным.

«Всего за несколько лет от очарования фигурой и риторикой Михаила Сергеевича народ перешёл к разочарованию. Горбачёв растерял авторитет, доверие народа, а к перестройке стали относиться как к отрицательному явлению», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Параллельно с кризисными явлениями в экономике в СССР нарастало политическое напряжение. Происходили всплески националистических и сепаратистских настроений. По словам историков, представители региональных элит воспринимали происходящее в стране как проявление слабости центральной власти, а очевидные всем бытовые проблемы подрывали доверие народа к первым лицам государства. Тем не менее большая часть населения желала сохранить Советский Союз.

«Социалистическая система с развитой системой социального обеспечения, бесплатным образованием, со здравоохранением достаточно хорошего качества большинство населения принципиально устраивала. Люди, за исключением узкой прослойки, хотели сохранить государство и систему, хотя и осознавали необходимость реформ», — рассказал Виталий Захаров.

На Всесоюзном референдуме, прошедшем 17 марта 1991 года, более 76% участников голосования высказались за сохранение Советского Союза. Однако руководство союзных республик давило на Москву, требуя максимальной децентрализации и ослабления связей внутри государства. Часть представителей союзного руководства считали происходящее экзистенциальной угрозой для страны. Это привело к попытке резкого разворота политического курса во время августовского путча. Однако эта попытка оказалась неудачной, и центробежные процессы только усилились.

«Очевидно, что Горбачёв и его команда не хотели развала Советского Союза. Они были сторонниками сохранения страны, но их действия, их неэффективность, непродуманность, фатальные ошибки, которые были совершены, привели к катастрофе», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

У историков нет единого мнения относительно момента завершения перестройки: одни связывают его с августовскими событиями, другие — с Беловежскими соглашениями о создании СНГ и принятием Верховным Советом СССР декларации о самороспуске 26 декабря 1991 года. Распад Советского Союза привёл к серьёзному кризису в бывших республиках. Этот период часто называют лихими 90-ми. Согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2025 году, 61% россиян считают, что перестройка принесла стране больше плохого, чем хорошего. Обратного мнения придерживаются лишь 23% опрошенных ВЦИОМ.

Перестройка нашла широкий отклик в массовой культуре. Её неофициальным гимном некоторые историки называют песню «Хочу перемен!» Виктора Цоя, хотя многие отмечают, что она не имела какого-либо отношения к политике. Перестройке посвящена известная композиция Wind of Change группы Scorpions и произведения многих российских исполнителей. В последнее время, по словам историков, среди жителей постсоветских республик наблюдается повышенный интерес к событиям конца 1980-х — начала 1990-х годов, который, в частности, выражается в популярности фильмов, посвящённых этому периоду истории.