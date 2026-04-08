Кто на самом деле основал Киев

Понятие «древний народ» в истории всегда скользкое. Чаще всего оно упирается не в археологию, а в политику: кому выгодно считать себя «коренным», а кого — «пришлым». С Киевом та же история. Официальная версия гласит, что его основали братья-поляне Кий, Щек и Хорив. Но критический взгляд на источники и раскопки рисует иную картину.

Литература, а не история

Главная заковыка в том, что «Повесть временных лет», где впервые описано это событие, — не хроника в современном понимании. Это литературное произведение начала XII века, написанное спустя 300 лет после описываемых событий. Историки, начиная с Карамзина, давно заметили: имена Щек и Хорив — это не реальные персонажи, а производные от названий киевских гор Щекавица и Хоривица. Проще говоря, люди сначала дали имена горам, а потом придумали братьев, чтобы объяснить, откуда эти названия взялись.

Хазарский след

К VIII–IX векам Киев был не столицей славян, а рядовой пограничной крепостью Хазарского каганата, прикрывавшей его западные рубежи. Эту гипотезу, в частности, поддерживал историк Георгий Вернадский. Согласно ей, название города происходит не от имени «Кий», а от хазарского вазира Куйи (или хорезмийца Куйи), который и основал здесь крепость. Византийские и арабские источники X века называют Киев не иначе как Куйава (Kuyawa). Это вполне укладывается в логику: контроль над стратегическим путем «из варяг в греки» был жизненно важен для каганата.

Прямое доказательство — «Киевское письмо»

В 1962 году археологи нашли бесспорное доказательство того, что город был не просто славянским поселением. Речь о «Киевском письме» — документе на древнееврейском языке, датируемом X веком. Это письмо местной еврейской общины, и оно является древнейшим аутентичным документом, найденным на территории Восточной Европы. Само существование такого письма говорит о том, что в Киеве была организованная еврейская община за несколько десятилетий до официального «крещения» города варягами. Это напрямую подтверждает, что город долгое время находился в сфере влияния Хазарского каганата, элита которого исповедовала иудаизм.

Варяги — менеджеры, а не создатели

Появление варягов на киевских холмах в IX веке — это факт, но это была не «постройка города», а смена управляющей компании. Дружины Аскольда и Дира, а затем и Вещего Олега, не основывали город с нуля. Они захватили уже существующий, хорошо укрепленный и многонациональный торговый центр. Скандинавы называли его Кёнугардом («Королевский город») и видели в нем лишь ключевой пункт на пути к Царьграду. Так что называть их «основателями» язык не поворачивается.

Единого «народа-основателя» не было

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод: Киев не был основан каким-то одним «древним народом». Он вырос из хазарской пограничной крепости, где бок о бок жили ираноязычные аланы, тюрки-кочевники, славяне-поляне и еврейская община. Именно этот плавильный котёл, а не воля одного князя или одного племени, и создал тот город, который позже стал «матерью городов русских». Вопрос не в том, «кто основал», а в том, как сплелись воедино разные культуры, породив уникальный феномен средневекового Киева.