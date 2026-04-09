Мифы о Гагарине: был ли «нулевой» космонавт?

Все, что связано с полетом Юрия Гагарина, долгие годы оставалось тайной. Документы открывали постепенно, малыми дозами. Свыше 200 материалов и дел были рассекречены к 50-летию полета Гагарина: чертежи, рисунки, расшифровки переговоров космонавта. Потом достоянием общественности становились еще и еще. Однако, как утверждают эксперты, по-прежнему хватает материалов, разбросанных по архивам различных ведомств. А потому остаются мифы и откровенные небылицы.

До сих пор в западной прессе всплывают фейки о том, что Гагарин был не первый. Что до него в космос летали "нулевые", но погибли. Причем называются конкретные фамилии людей.

Что сказать? Это, наверное, уже из разряда, были или нет американцы на Луне. Даже когда лунный аппарат другой страны показывает снимок места посадки Apollo, для кого-то это слишком мало. И, если отец Илона Маска продолжает подвергать сомнению высадку американцев на Луну в 1969 году, это развязывает руки другим "историкам"…

Чаще всего упоминается имя самого молодого члена первого отряда космонавтов Валентина Бондаренко, который якобы погиб при запуске. Да, он погиб, но - на Земле, во время эксперимента в сурдобарокамере. Гибель 24-летнего Валентина Бондаренко была тайной первого отряда космонавтов в течение более чем четверти века. Это произошло 23 марта 1961 года, за двадцать дней до полета Юрия Гагарина.

Трагедия произошла на десятые сутки, когда заканчивался эксперимент в сурдобарокамере. Валентин Бондаренко бросил смоченную в спирте ватку в корзину для мусора, но случайно попал на включенную электроплитку. Пожар вспыхнул моментально. Когда спасатели ворвались, было уже поздно // Фото Российская Газета

Как все случилось, "РГ" рассказывал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов, единственный на сегодня оставшийся в живых из легендарного гагаринского, отряда космонавтов:

"Валентин Бондаренко провел в сурдокамере девять суток. Трагедия произошла на десятые. Как раз когда заканчивался эксперимент. У ног космонавта стояла электрическая плитка, на которой он разогревал пищу. Одновременно Валентин начал снимать с тела медицинские датчики. Протерев покрасневшую кожу ваткой, смоченной в спирте, он, не глядя, бросил ее в корзину для мусора. Но попал на включенную электроплитку. Пожар вспыхнул моментально. Сразу открыть двери оказалось невозможно из-за перепада давления. Когда спасатели все-таки ворвались, было уже поздно… Бондаренко находился еще в сознании. Он бормотал: "Никого не наказывайте. Я сам виноват. Сам..."

Врачи Боткинской больницы восемь часов боролись за его жизнь. Валентина Пономарева, кандидат в космонавты и дублер Валентины Терешковой, в своей книге "Женское лицо космоса" писала: "Он прожил восемь часов, лежал, весь увернутый бинтами, в виде белого кокона. Сначала находился в сознании, и последней его заботой было: "Никого не вините".

Кроме Бондаренко, в качестве первого космонавта называлось имя Петра Долгова, инструктора-испытателя парашютной техники. Хотя он в отряде космонавтов даже не был. Но погиб Долгов, действительно, в небе: 1 ноября 1962 года, когда совершал испытательный прыжок из стратосферы. Тот проект получил кодовое название "Звезда". Был абсолютно секретный.

Для эксперимента был создан специальный стратостат "Волга". Герметичная гондола имитировала спускаемый аппарат космического корабля, была оборудована механизмами терморегуляции, устройством для стравливания воздуха и катапультным креслом, выстреливающим вниз через люк в днище. В эксперименте участвовали двое - полковник Петр Долгов и майор Евгений Андреев. За плечами каждого - полторы тысячи прыжков с парашютом.

Петр Долгов погиб 1 ноября 1962 года, когда совершал испытательный прыжок из стратосферы. Тот проект под кодовым названием "Звезда" был абсолютно секретный // Фото Российская Газета

Долгов должен был раскрыть экспериментальный парашют сразу на высоте 25 километров. На него надели космический скафандр с прозрачным гермошлемом, системами жизнеобеспечения и обогрева. Андрееву нужно было падать без раскрытия парашюта вплоть до высоты в один километр над землей. Для этого его облачили в высотный противоперегрузочный костюм.

Петр Долгов погиб. Как установила комиссия по расследованию, после катапультирования Андреева, которой пошел первым, гондола начала сильно раскачиваться в потоке воздушной струи. Долгов прыгнул следом через семьдесят восемь секунд. Однако из-за раскачивания ударился гермошлемом о выступающий штырь в проеме люка. Скафандр сразу разгерметизировался…

В 1961 году летчик-испытатель Владимир Ильюшин установил абсолютный мировой рекорд высоты горизонтального полета - 21 170 метров // Фото РИА Новости

Активно муссировался еще одни слух - что первым космонавтом был летчик-испытатель Владимир Ильюшин, сын известного авиаконструктора Сергея Ильюшина. Якобы в начале апреля 1961 года он трижды облетел Землю на космическом корабле "Россия", но получил тяжелые ранения при посадке. Одна из наиболее оригинальных версий: корабль якобы упал в Китае, космонавта подобрали китайцы и отправили его на лечение в один из монастырей…

Однако правда в том, что в июле 1959 года на боевом самолете Ильюшин установил мировой рекорд на динамический потолок, взяв высоту 28 857 метров, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. А в 1961 году он установил абсолютный мировой рекорд высоты горизонтального полета - 21 170 метров. Впрочем, в Китае он действительно побывал: восстанавливался там после серьезной автокатастрофы.