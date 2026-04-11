Какие цифры у русских считаются проклятыми

В каждом народе есть числа, которых стараются избегать: не сесть в тринадцатый вагон, не праздновать сорок лет и даже на «дьявольскую» комбинацию 666 крестятся. Но откуда взялись эти страхи, и все ли они одинаково «прокляты» в русской культуре? Заглянем в историю этих суеверий.

Чёртова дюжина: нарушитель гармонии

Число 13, или «чёртова дюжина», — пожалуй, самый известный «проклятый» номер, которого избегают не только в России, но и по всему миру. Во многих гостиницах и небоскребах до сих пор нет 13-го этажа, а пассажиры плюют через плечо, когда видят билет с таким номером.

Корень страха кроется в дисгармонии. На Руси 12 считалось священным — столько апостолов было у Христа. Это число символизировало гармонию и божественный порядок. А 13 — это уже «перебор»: лишний, нарушающий баланс. Именно поэтому 13-го гостя на Тайной Вечере считают Иуду.

Сороковины на собственной свадьбе

В русской традиции число 40 имеет гораздо более мрачную репутацию, чем в Европе. И связано это с загробным миром. Согласно православным поверьям, именно 40 дней душа умершего бродит по земле, прощаясь с близкими. И только на сороковой день, после поминок, она отправляется на Высший суд.

Поэтому в России 40 лет не принято отмечать пышно. Считается, что такой юбилей — это своего рода напоминание о смерти. Мужчина, отметивший 40-летие, рискует «притянуть» болезни и несчастья, а женщина — быстро состариться или овдоветь.

Три шестёрки: страх, расписанный по буквам

666 — «число зверя», упомянутое в Откровении Иоанна Богослова. Если в средние века человека находили с родинкой, похожей на это число, его могли сжечь на костре без долгих разбирательств.

Но почему именно 6? Это считается «несовершенным» числом, в отличие от священной семерки. Три шестерки — это максимальное усиление несовершенства и зла. В русской культуре страх перед комбинацией 666 проявлялся даже у Льва Толстого. В «Войне и мире» его герой Пьер Безухов дошел до того, что «вычислил» число зверя в имени Наполеона.

Ведьмин час: магия полуночи

Отдельно стоит упомянуть цифру 3. Хотя сама по себе тройка — число Троицы, в определенный час она становится проклятой. Речь о трех часах ночи.

На Руси это время называли «ведьминым часом». Считалось, что именно в этот момент оживает нечистая сила. Любой, кто просыпается в три ночи, — либо сам колдун, либо жертва дьявольских чар. Людям запрещалось в это время мыться (чтобы не смыть защиту), расчесываться и даже... рожать. Ребенок, рожденный в 3 часа ночи, считался проклятым.

Интересно, что многие из этих «проклятых» чисел (13, 40, 3) часто связаны с христианскими мотивами — смесью священных текстов с древним языческим страхом. Они — не просто математика, а настоящий культурный код, где суеверия переплетаются с верой и историей.