«Каспийский монстр»: чем на самом деле был опасен экраноплан «Лунь»

Представьте себе корабль размером с футбольное поле, который летит над водой быстрее самолёта времён Второй мировой. А теперь представьте, что у этого летающего исполина на крыше — шесть противокорабельных ракет, каждая из которых способна отправить авианосец на дно. В середине 80-х такой аппарат реально существовал, и назывался он «Лунь».

Шесть смертоносных «Москитов»

Главный калибр «каспийского монстра» — шесть наклонных контейнеров, установленных сверху корпуса. За ними скрывались сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-270 «Москит». На Западе их прозвали «Солнечный ожог» (Sunburn) — очень точно, если честно.

Контейнеры стояли под углом к горизонту, чтобы ракеты могли стартовать прямо с крыши — без сложных поворотных механизмов. Ничего лишнего. Только шесть труб, шесть смертельных зарядов и одна цель.

Залп, гарантированно топящий авианосец

Четыре «Москита», выпущенные залпом, гарантированно топили корабль любой величины — включая авианосец. Дальность поражения целей составляла от 120 до 250 километров. Это значит, что «Лунь» мог атаковать врага задолго до того, как тот вообще замечал приближающуюся угрозу.

Ракета шла к цели на высоте 10–12 метров на сверхзвуковой скорости, зигзагами, в облаке водяной пыли. Рассмотреть её было практически невозможно. При подлёте к кораблю «Москит» резко поднимался вверх и пробивал палубу. Основной взрыв происходил уже внутри судна. Шансов на спасение у экипажа не оставалось.

Оружие самообороны: пушки для «краба»

Наступательное вооружение — это, конечно, круто. Но в реальном бою «Лунь» сам становился мишенью. Аппарат называли «крабом»: с воздуха он был заметен, а для настоящего самолёта летал медленно. Поэтому конструкторы добавили «Луню» две спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23 для самообороны. Этого хватало, чтобы отогнать авиацию противника на короткой дистанции, но воевать на равных с истребителями он не мог.

Особенности охоты

Главный козырь «Луня» — малозаметность. Он летел на высоте от 1 до 5 метров над водой, используя так называемый экранный эффект. На такой высоте обычные радары противника просто не видели его сквозь отражения от волн. А скорость 500 км/ч позволяла быстро подобраться к цели и нанести удар.

При этом дальность плавания «Луня» составляла около 2000 км — он был оружием прибрежной обороны, а не океанским рейдером.

Главный конструктор: два человека-легенды

Путаница с именем главного конструктора «Луня» объясняется просто. Идеологом всего советского экранопланостроения был Ростислав Евгеньевич Алексеев — гениальный инженер, создатель «Каспийского монстра» КМ, который в 1966 году впервые полетел над Каспием. Именно после расшифровки американскими спутниками снимков КМ натовские аналитики ввели в оборот легендарное прозвище «Каспийский монстр».

Однако сам проект 903 «Лунь» создавался уже после трагической гибели Алексеева (он умер в 1980-м). Завершал разработку и доводил до ума экраноплан Владимир Николаевич Кирилловых, который и считается главным конструктором готового боевого ракетоносца.

Убийца, который не убил

«Лунь» построили в единственном экземпляре. В серию он не пошёл. После распада СССР экранопланостроение в России свернули. Аппарат списали, сняли секретную электронику и отправили доживать свой век на территорию завода «Дагдизель» в Каспийске. Так «убийца авианосцев» и не убил ни одного авианосца.

Сегодня «Лунь» стоит на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента, в парке «Патриот». Туристы делают селфи на фоне шести ракетных контейнеров и удивляются размерам. А конструкторы вздыхают: наверное, просто время тогда было неподходящее.

Вместо послесловия

В 2020 году экраноплан отбуксировали в Дербент. Буксировка заняла целых 14 часов, хотя сам аппарат когда-то летал со скоростью 500 км/ч. Символично: чудо советской инженерной мысли, способное за час домчаться до любой точки Каспия, тащили на буксире, как старую баржу. Такая вот история.