Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск — частицу встретили в минском аэропорту из Иерусалима представители синодального отдела Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь.

«Это соприкосновение со святыней... освящает весь мир, страны и народы, вдохновляет людей, укрепляет их веру. Это знак особой попечительной любви Бога о людях», — приводит БЕЛТА слова митрополита Вениамина.

