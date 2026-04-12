Чем занимались натиральщицы в русских банях

Русская баня — место особенное. Здесь не только мылись, но и рожали, гадали, лечились и даже вершили сделки. Однако за ширмой привычного пара и веников скрывалась почти забытая профессия. Натиральщица — звучит странно, а работали эти женщины с утра до ночи, и труд их ценился на вес золота.

Кто же они такие и чем занимались, пока мужчины парились с дубовыми вениками?

Женщина с характером

Натиральщица — это не просто банщица. В дореволюционной России так называли особых банных служительниц, которые специализировались на уходе за телом. Если обычная банщица могла подать таз или поддать пару, то натиральщица знала секреты кожи, массажа и травяных снадобий.

Появляются они в документах с XVIII века. Тогда в крупных городах, особенно в Петербурге и Москве, начали открываться публичные бани с «нумерными» отделениями. В мужских залах работали банщики, в женских — натиральщицы. Требования к ним предъявляли высокие: сила, терпение, знание трав и «чистые руки без мозолей».

Секреты натирания: от мёда до «снегурочки»

Главная задача натиральщицы — вернуть телу мягкость и здоровье. Начиналось всё с распаривания. Гостья лежала на полке, а мастерица бережно окатывала её водой с добавлением травяных настоев: ромашки, мяты, чабреца.

Затем следовало натирание. Вот тут открывался простор для ремесла. Самые ходовые средства:

Мёд с солью — для очищения пор и придания коже бархатистости.

Травяные мази на основе нутряного жира (от болей в спине).

Квас и пивная гуща — для питания сухой кожи.

«Снегурочка» — особая смесь из сметаны, мёда и толокна. Использовали в основном молодые дворянки, чтобы сохранить белизну лица и тела.

После того как состав втирали, следовал лёгкий массаж — похлопывания, разминания, растирания мочалкой из лыка или шерстяной рукавицей. Завершалась процедура обливанием прохладной водой и нанесением питательного крема (изготавливался тут же, на основе воска и растительных масел).

Не просто мытьё — терапия

Хорошая натиральщица умела поставить диагноз. По цвету кожи, потливости и реакции на жар она определяла, не болен ли человек. Сутулая спина? Надо растереть скипидарной мазью. Бессонница? Распарить ноги в отваре пустырника.

Особо ценились мастерицы, владевшие техникой «сухого катания» — когда разогретое тело массировали льняными мешочками с нагретой солью или крупой. Говорили, что это вытягивает хвори и придает бодрости.

Работа требовала выносливости. Смена натиральщицы длилась по 12–14 часов при жаре под 60 градусов. Платили копейки, но в чаевых не отказывали. Богатые купчихи одаривали полотенцами, отрезом на сарафан, а то и рублём серебра.

Исчезнувшее ремесло

К началу XX века в крупных банях трудились уже сотни натиральщиц. Но после революции профессия угасла. Новый быт требовал простоты и гигиены без «буржуазных излишеств». Парные стали общими, массажные кабинеты заняли медики, а искусство травяных втираний ушло в народную медицину.

Однако память осталась. В Суздале, Ярославле и Казани до сих пор работают бани, где можно заказать «царское натирание» по старинным рецептам. И проводят его женщины, перенявшие секреты у своих прабабок.

Сегодня слово «натиральщица» звучит курьёзно. А ведь за ним стоит целый пласт культуры — заботливой, терпеливой и по-русски душевной. Без неё русская баня была бы просто мокрой комнатой. А с ней — местом, где лечат душу и тело.