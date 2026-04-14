Развязавшийся шнурок: как Москва встречала первого космонавта Земли

14 апреля 1961 года в Москву на Ил-18 в Москву после своего исторического полета Юрий Гагарин вернулся на Ил-18, который вел пилот Борис Бугаев, будущий министр гражданской авиации СССР. Гагарину вручили памятный подарок - модель самолета Ил-18. На подлете к самолету присоединился почетный эскорт из семи истребителей МиГ-17. В аэропорту Внуково первого космонавта ожидал грандиозный прием: ликующие коллеги, родные, журналисты, телевизонщики, руководство страны.

Как пишут историки, Никита Хрущев отдал фантастический по тем временам приказ: сделать так, чтобы весь мир увидел, как встречают в Москве первого космонавта. Шел прямой эфир. Хронику 14 апреля 1961 года снимали 60 кинооператоров ЦСДФ и "Моснаучфильма" - и это тоже был рекорд, вошедший в историю советского кино.

Весь мир облетели кадры: майор Юрий Гагарин шагает по ковровой дорожке от трапа самолета к установленной у кромки взлетного поля правительственной трибуне. И у него развязался шнурок! Как потом объяснял сам Гагарин, это был не шнурок, а подвязка от носка. Дело в том, что носки в те времена делали без резинок, поэтому их носили вместе со специальными подтяжками. И вот во время прохода Гагарина к встречавшим его Хрущеву, Брежневу, Суслову она больно била по ноге.

Житейская деталь. И очень трогательная: страна встречала не небожителя, такого своего, родного Героя.

В тот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года "в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике" было учреждено почетное звание "Летчик-космонавт СССР".

Нагрудный знак "Летчик-космонавт СССР" представляет собой серебряный пятиугольник с выпуклым позолоченным ободком. В его центре - изображение земного шара с обозначенной красным цветом территорией СССР. Земной шар опоясан золотой орбитой со спутником на ней. Из звездочки, обозначающей Москву, выходит вторая золотая орбита, переходящая в эмалевый шлейф золотого космического корабля, устремляющегося в межпланетное пространство. В верхней части знака над земным шаром - выпуклая золотая надпись "Летчик-космонавт", под земным шаром - выпуклые золотые буквы "СССР". В нижней части знака расположены две выпуклые золотые лавровые ветви. На оборотной стороне нагрудного знака - надпись "Учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 апреля 1961 г." и номер знака.

К знаку прилагалось удостоверение, имеющее обложку голубого цвета, на которой золотой краской изображен герб СССР и нанесена надпись "Летчик-космонавт СССР". В удостоверении размещали черно-белую фотографию космонавта, указывали фамилию, имя и отчество космонавта, дату указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания, номер врученного нагрудного знака и совпадающий с ним номер удостоверения. Первым звания "Летчик-космонавт СССР" был удостоен Юрий Гагарин, ему был выдан нагрудный знак № 1.

Последнее награждение - 10 октября 1991 года. Всего за 30 лет существования звания оно было присвоено 72 космонавтам - 70 мужчинам и двум женщинам (Валентине Терешковой и Светлане Савицкой).

С 1961 по 1979 год порядковые номера советских космонавтов совпадали с выдаваемыми им номерами нагрудных знаков "Летчик-космонавт СССР". С 1980 года у многих советских космонавтов номер знака не соответствует их порядковому номеру. Как пояснили в "Роскосмосе", в основном это было вызвано тем, что в это время полеты на орбитальных станциях стали выполнять не только основные длительные экспедиции, но и кратковременные экспедиции посещения. Космонавтам экспедиций посещения почетное звание присваивалось до того, как на землю возвращался основной экипаж, стартовавший раньше.

Самым молодым среди награжденных данным званием стал Герман Титов: в возрасте 25 лет. Самым пожилым - Лев Демин, удостоенный чести стать летчиком-космонавтом СССР лишь в 48 лет.