«Черноморский потоп»: самая страшная катастрофа в истории человечества

Мифов о великом наводнении, едва не погубившем человечество, десятки. У библейского Ноя есть «коллеги» в мифах древних греков, у народов Ближнего Востока и даже у ацтеков. Историки давно подозревали, что за этими историями стоит реальное событие. Но какое?

В 1999 году американские геологи Уильям Райан и Уолтер Питман из Колумбийского университета выдвинули гипотезу: за мифами о потопе стоит катастрофа, произошедшая в нашем регионе. Они назвали её «черноморским потопом». И вот что они выяснили.

Когда Чёрное море было озером

Примерно 7 500 лет назад Чёрное море было огромным пресным озером. Уровень воды в нём находился на сто с лишним метров ниже уровня Мирового океана. От Средиземного его отделяла перемычка на месте современного Босфора — естественная каменная плотина.

В те времена это был настоящий оазис посреди засушливых земель. Пресная вода, рыба, плодородные берега — идеальное место для жизни. Люди селились вдоль побережья, не подозревая, что их мир обречён.

Прорыв

Закончился ледниковый период. Гигантские ледники таяли, уровень Мирового океана поднимался. Средиземное море прибывало, подбираясь к каменной плотине. И в какой-то момент она не выдержала.

Райан и Питман подсчитали: в момент прорыва через Босфор ринулось около 50 кубических километров воды в день. Для сравнения: Ниагарский водопад пропускает в сотни раз меньше. Вода неслась со скоростью до ста километров в час, сметая всё на своём пути.

Каждый день уровень древнего озера поднимался примерно на пятнадцать сантиметров. Так продолжалось 200–300 дней. Представьте: вы живёте на берегу, и каждое утро вода становится выше ещё на ладонь. И так почти год.

В результате уровень моря подскочил на 140 метров. Акватория увеличилась почти наполовину. Под воду ушло 155 тысяч квадратных километров суши — территория, сопоставимая с целой европейской страной. Тогда же образовалось и Азовское море.

Улики на дне

Всё это не просто догадки. В 1993 году состоялась первая после «железного занавеса» совместная российско-американская экспедиция в Чёрное море. Учёные опустили сонар и увидели на глубине 140 метров древнюю береговую линию: затопленные пляжи, речные долины, эрозионные поверхности.

Но главное — они подняли колонки донного грунта. Нашли раковины пресноводных моллюсков, окаменевшие корни растений. И датировали их. Оказалось, все моллюски жили в одно время — примерно 7500 лет назад. Если бы уровень поднимался постепенно, тысячелетие за тысячелетием, раковины расслоились бы по возрасту. Но они лежали в одном слое. Словно все погибли разом в какой-то катастрофе.

Миф, обретший плоть

Дата этого события — 5600 год до нашей эры. Люди, жившие тогда на прибрежных равнинах, погибли или бежали. Они разнесли по разным землям рассказ о великой воде, поглотившей их родину. Рассказ обрастал подробностями, превращался в легенду, в миф.

Так у шумеров появился Утнапиштим, спасшийся на ковчеге. Так родился библейский Ной. Скептики любят повторять, что Всемирного потопа не было. И они правы: глобального, планетарного наводнения не существовало. Но локальный потоп, случившийся на наших глазах, был. И по своим масштабам — один из самых страшных в истории человечества.

Спор, который не утихает

Не все коллеги согласны с выводами Райана и Питмана. Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул утверждают, что подъём уровня был не таким стремительным, а затопленная территория — гораздо меньше. Спор продолжается. Но главное уже сделано: геологи нашли подтверждение того, что наша цивилизация в своей колыбели пережила чудовищную катастрофу.

И когда смотришь на спокойную гладь Чёрного моря, трудно поверить, что именно здесь, всего семь с половиной тысяч лет назад, вода смыла с лица земли целый мир. Что дно, по которому сегодня ходят корабли, когда-то было сушей. И что где-то там, под толщей воды и ила, до сих пор лежат следы той трагедии, которую люди запомнили навсегда.