14 апреля 2026: церковные традиции и память святых

Если вам кажется, что Пасха пролетает слишком быстро, то 14 апреля 2026 года — отличный повод притормозить и прочувствовать праздник подольше. В церковном календаре это вторник Светлой седмицы. В это время обычных будней просто не существует: всю неделю после Воскресения Христова верующие проживают как один бесконечный солнечный день, пишут авторы издания «Вокруг света».

По сути, этот вторник — не «отголосок» праздника, а сама Пасха в ее полном развороте. В храмах все так же ликующе поют, как в пасхальную ночь, и в воздухе стоит то самое торжественное настроение, которое не хочется отпускать.

В 2026 году этот день получается двойным праздником. На 14 апреля выпадает чествование Иверской иконы Божией Матери — одного из самых любимых образов, пришедших к нам с Афона. В нашей традиции весеннюю «Иверскую» всегда празднуют именно во вторник Светлой седмицы, так что пасхальная радость здесь очень красиво дополняется тихим богородичным смыслом.

Как провести этот день? Лучше всего — в «пасхальном ритме». Это значит отложить суету и бесконечные домашние дела на потом. Сейчас время радости, а не строгих рамок: поста нет даже в среду и пятницу, поэтому неделя называется «сплошной». Самое время ходить в гости, обмениваться подарками и просто побыть с близкими, чтобы ощущение праздника не выветрилось слишком быстро.

А еще 14 апреля мы вспоминаем нескольких удивительных людей:

Марию Египетскую — символ того, что человек может полностью измениться и обновиться;

Евфимия Суздальского — одного из столпов нашей древней истории;

Старца Варсонофия Оптинского — мудрого наставника, сохранившего живую монашескую традицию.

Этот вторник собирает в себе все самое светлое: продолжение Пасхи, почитание Иверской иконы и память святых. Это напоминание нам о том, что радость не должна обрываться сразу после воскресенья — ее можно и нужно растянуть.

