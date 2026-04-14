14 апреля 1865 года произошло событие, которое без всякого сомнения можно назвать знаковым – убийство президента США Авраама Линкольна. Оно стало результатом Гражданской войны, которая как раз завершилась победой северян. Россия в том конфликте поддерживала их, и наш флот не позволил европейцам вмешаться в него на стороне рабовладельцев-южан. А на флаге американских коммунистов в 1930-е годы были изображены Линкольн, Ленин и Сталин.

Смотря на события в Америке того времени, невозможно не заметить сразу несколько фактов, которые поразительно перекликаются с днем сегодняшним, с последними событиями в результате которых в США к власти пришел Трамп, и его действиями на посту президента.

Линкольн также был избран от республиканской партии, которая выступала против рабства. Демократы, наоборот, его поддерживали. А первое, что сделал новый президент – ввел тарифы на импортную продукцию. Сразу на 47 процентов. Собственно, это и послужило причиной начала Гражданской войны, рабство будет отменено лишь в ее конце.

Авраам Линкольн ни миллионером, ни бизнесменом не был, и родился в бедняцкой семье. Произошло это 12 февраля 1809 года на ферме Синкинг-Спринг в штате Кентукки. Родители очень много работали и часто переезжали в поисках лучшей доли. Поэтому Авраам не мог регулярно посещать школу, но стремление к знаниям было огромным. 16-го президента часто приводят как пример, чего можно добиться самообразованием.

Надо полагать, что молодого Линкольна посещали мысли о несправедливости мироустройства и это привело его в политику – желание хоть как-то изменить мир. А заодно и свою судьбу. В 1830 году семейство в очередной раз переехало и поселилось в Иллинойсе. Там и началась политическая карьера Авраама.

В Иллинойсе Линкольн работал вначале почтмейстером, а потом землемером. Уже вполне уважаемая в фермерской Америке должность. Он предпринимает первую попытку выбраться в местное законодательное собрание, но неудачно.

Зато в 1835 году все прошло более чем замечательно, и в 26 лет Линкольн был избран в Законодательное собрание штата. На следующий год успешно сдает экзамены и получает статус адвоката. Авраам тогда брался бесплатно защищать самых несостоятельных клиентов, в результате чего приобрел известность в народе.

Стоит ли удивляться, что такой великодушный депутат становится настолько популярным, что в 1846 году избирается в Конгресс США. Свою политическую позицию Линкольн обозначил еще в Спрингфилде, тогдашней столице Иллинойса, как сторонник развития демократии и отмены рабства, но без радикальных шагов, а постепенно.

В 1856 году была образована Республиканская партия США, которая провозгласила те же ценности, которых придерживался Линкольн. Прежде всего, это отмена рабства на юге страны и поддержка промышленности при помощью высоких тарифов. Так что это не выдумка нынешнего Трампа, а изначальная установка партии, к которой он принадлежит.

Линкольн, как один из самых популярных представителей только что созданной политической силы, стал кандидатом на выборах президента США в 1860 году. В должность вступил 4 марта 1861 года. И сразу выполнил предвыборные обещания.

Был принят Гомстед-акт, по которому каждый желающий мог получить 160 акров (64 гектара) земли за символическую плату. Это сильно ударило по рабовладельцам — они вели экстенсивное хозяйство, при котором было необходимо постоянно использовать новые земли. Линкольн препятствовал проникновению плантаторов на новые территории.

Но окончательным ударом по ним было принятие Конгрессом закона Морилла, который утверждал тарифы на ввозимые товары до 47 процентов. А плантаторы как раз и пользовались импортом, включая предметы роскоши. Считается, что с этого момента примирение с югом стало невозможным.

Отделяться южные штаты начали еще до инаугурации Линкольна. Первой об этом 20 декабря 1860 года объявила Южная Каролина. Следом к ней присоединились Алабама, Джорджия, Техас, Миссисипи, Луизиана и Флорида. 8 февраля 1861 года они объявили о создании Конфедерации Штатов Америки. 12 апреля южане первыми начали военные действия, напав на форт Стамтер.

И вот только в ходе Гражданской войны, которая на начальном этапе складывалась не очень удачно для северян, Линкольн и принял решение о полной ликвидации рабства. Случилось это в самом конце 1862 года, через два года после начала конфликта – 30 декабря. Окончательно рабство будет ликвидировано с принятием 13-й поправки в Конституцию страны 31 января 1865 года.

Но это решение в корне поменяло цели конфликта. Теперь северяне сражались не только за сохранение целостности страны, но и за свободу и отмену рабства. Собственно, это обстоятельство и закрепится в сознании всего остального мира и сохранится по сию пору. Хотя отметим еще раз – изначально отмена рабства не была причиной начала Гражданской войны в США.

В итоге северяне победили. Очень помог русский флот – две эскадры, адмирала Лесовского в Атлантике и адмирала Попова у Калифорнии не дали англичанам выступить на стороне южан. На выборах 1864 года вновь победил Линкольн. 9 апреля 1865 г. командующий войсками сил Юга генерал Ли подписал капитуляцию. Южное правительство Джефферсона Дэвиса было арестовано, Конфедерация прекратила свое существование.

13 апреля 1865 года в Вашингтоне состоялось широкое празднование победы. А на следующий день Линкольн пошел в театр Форда в Вашингтоне на представление пьесы Тома Тейлора «Наш американский кузен». Он разместился в ложе, украшенной флагом, вместе с майором Ретбоуном и его невестой Кларой, которая была подругой мисс Линкольн.

Во время третьего акта внезапно раздался выстрел. Стрелял актер Джон Бут. Он, зная пьесу, дождался реплики, после которой зал всегда смеялся и нажал на курок.

Бут был фанатичным сторонником южан и не скрывал этого. Он давно уже создал подпольную группу, куда помимо него входили солдаты, рабочий сцены и даже лодочник с Потомака. Первоначально планировалось похищение Линкольна, чтобы обменять его на всех пленных южан. Когда стало ясно, что этот план неосуществим, Бут принял решение убить президента.

Охрана театральной ложи была организована из рук вон плохо. На входе в театр, а Бут не был его актером, он показал какую-то бумажку, назвав ее пропуском. В темноте никто не разобрал, что там написано и пропустили. У самой президентской ложи дежурил полицейский Джон Паркер, но вскоре ему это дело надоело, и он ушел в буфет выпить с кучером Линкольна.

Так что в ложу Бут попал без проблем. Раздался выстрел. После чего убийца пырнул ножом майора Рэтбоуна и выпрыгнул из ложи в зал. Да так неудачно, что сломал ногу. Но даже с такой травмой умудрился скрыться. Ему помог подельник Шпенглер, который держал наготове лошадей.

На место происшествия немедленно прибыл военный министр Эдвин Стэнтон. Он единственный, кто стал действовать, остальные высшие чиновники были в панике. Дороги перекрыли, но охрана одной из них не задержала удиравших Бута и Шпенглера. И только схватили конюха, который дал в аренду заговорщикам лошадей и погнался за ними требуя их назад – эти мерзавцы не вернули вовремя.

Буту удавалось скрываться две недели, он даже получил медицинскую помощь. Но поступок Бута вызвал возмущение у… южан. Он стрелял со спины, а значит поступил бесчестно. Южане же кичились своим джентельменством.

В результате Бут так и не получил от них помощи. Через две недели его обнаружили на ферме Ричарда Гаррета в Вирджинии. Прибывшая полиция окружила сарай, где был Бут и подожгли его.

Но когда из горящего сооружения появился Джон Бут, один из полицейских, Бостон Корбетт, застрелил его. Позже он оправдывался тем, что так ему велел «голос свыше». Чей был голос – не уточнил. Остальных заговорщиков поймали, судили и уже в мае приговорили к смертной казни.

Авраам Линкольн скончался на следующий день после покушения. Поезд с телом президента шел в Спрингфилд на протяжении двух с половиной недель и за это время миллионы американцев вышли попрощаться с человеком, который вошел в историю как освободитель от рабства.