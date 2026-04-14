Ночной гость: как Лаврентий Берия проверял Вольфа Мессинга

Ночной визит к всесильному наркому. Берия, прервавший ужин. И три испытания, от которых у обычного человека волосы встали бы дыбом. В 1939 году судьба Вольфа Мессинга, только что бежавшего в СССР от нацистов, висела на волоске. И вот, как всё произошло на самом деле.

Ночной гость наркома

Осенью 1939 года Вольф Мессинг, бежавший в Советский Союз, находился под пристальным вниманием НКВД. За ним, как за любым перебежчиком, было заведено дело. И вскоре судьба телепата сделала резкий поворот — его доставили на личную встречу.

Капитан госбезопасности Кузнецов, который курировал Мессинга, получил приказ: срочно везти телепата в Москву. Сначала его поселили в Люберцах, а уже следующей ночью тайно привезли в знаменитый особняк на Малой Никитской — личную резиденцию Лаврентия Берии.

Там их ждала странная картина. Берия, один из самых страшных людей той эпохи, сидел за столом и просто ужинал, когда в комнату вошел Мессинг. Вопреки ожиданиям, обстановка была почти непринужденной. Позже в своих мемуарах Мессинг признавался, что Берия понравился ему "умом, трудолюбием, способностью быстро и точно понять суть проблемы".

Вальс для официантов

Берия сразу перешел к делу. Ему нужно было убедиться, что слухи о необычных способностях беженца — не выдумка.

Первое задание было почти шутовским. Берия велел Мессингу внушить двум официантам, которые обслуживали ужин, станцевать вальс. Мессинг справился мгновенно: официанты отложили подносы и закружились по комнате.

Сквозь кордоны НКВД

Затем последовало более серьезное испытание. Берия приказал Мессингу выйти на улицу, пройти мимо всех постов охраны, прогуляться и вернуться обратно. Задача казалась невыполнимой: особняк был окружен тщательной охраной, и любого постороннего остановили бы в ту же секунду.

Но Мессинг спокойно вышел за дверь, прошел мимо оцепеневших часовых и через некоторое время так же беспрепятственно вернулся обратно. Позже выяснилось, в чем был секрет: Мессинг внушил охране, что они видят самого Берию.

Письмо для телепата

Но Берия не унимался. Перед расставанием он решил провести третью, финальную проверку. Он предложил Мессингу зайти в фельдъегерскую комнату и забрать оттуда один из конвертов, приготовленных к отправке. Это означало пройти сквозь новые посты и вынести секретный документ.

Вольф Мессинг снова справился блестяще. Он зашел в комнату и вернулся с нужным конвертом, не встретив никакого сопротивления.

Берия против Мессинга: кто кого?

Эти три испытания — вальс, прогулка мимо охраны и секретный пакет — поразили Берию. Он был одновременно и возмущен, и восхищен. С одной стороны, перед ним был человек, способный проникнуть куда угодно. С другой — этот человек был крайне опасен для государства.

Несмотря на это, Берия не стал уничтожать телепата. Их встреча стала началом непростых отношений, и Мессинг даже вызвал у наркома определенную симпатию. Сам экстрасенс позже напишет, что не заметил в мыслях Берии ничего кровожадного, лишь суровость и властность, свойственные людям его положения.

Вот так один вечер в 1939 году решил судьбу величайшего телепата XX века, а Лаврентий Берия лично убедился, что его гость — не шарлатан.