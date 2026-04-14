Союз, скрепленный рублем: как состоялся экономический рывок Китая

Сегодня Китай воспринимается как один из главных экономических локомотивов планеты. Среднегодовые темпы роста ВВП в 10% на протяжении десятилетий сделали его фабрикой мира и второй экономикой на Земле. Но мало кто задумывается, что фундамент этого благополучия закладывался в середине прошлого века — и закладывался он не китайскими руками.

Союз, скрепленный рублем

1 октября 1949 года на карте мира появилось новое государство — Китайская Народная Республика. И первым, кто признал молодую коммунистическую державу, был Советский Союз. Первый зарубежный визит Мао Цзэдуна — в Москву. Первые международные соглашения — с Кремлем.

Речь шла не о формальных декларациях. Советский Союз предоставил Китаю кредит на 1 миллиард 200 тысяч рублей под символический 1% годовых. Для сравнения: в те годы даже внутренние советские кредиты для собственных предприятий могли быть дороже. Условия были максимально льготными — погашение растягивалось на 10 лет золотом, долларами и поставками сырья.

Но деньгами помощь не ограничилась. В Поднебесную хлынул поток специалистов. По разным оценкам, от 20 до 25 тысяч советских инженеров, техников, строителей и управленцев работали на стройках и заводах Китая. Они участвовали более чем в 150 проектах, охватывавших оборонную промышленность, энергетику, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, металлургию и даже фармацевтику.

Торговый баланс первых лет выглядит символично: за 1949 год из СССР в Китай ушло товаров на 420 миллионов рублей, обратно — на 436 миллионов. Почти полный паритет. Это было не перекачивание ресурсов, а именно сотрудничество.

14 февраля 1950 года Москва и Пекин подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Тогда появилась знаменитая фраза из популярной песни: «Русский с китайцем — братья навек». Для двух крупнейших социалистических государств это было не просто лозунгом, а геополитической реальностью.

Совместные предприятия

Уже весной 1950 года стороны создали первые смешанные акционерные общества. Советское руководство считало, что ключевые отрасли китайской экономики должны развиваться под контролем Москвы — иначе индустриализация может пойти не по тому пути.

В провинции Синьцзян заработали два гиганта. «Совкитметалл» — занимался поиском, добычей и переработкой цветных и редкоземельных металлов. «Совкитнефть» — отвечал за разведку и добычу нефти и газа.

К середине 1950-х годов единое экономическое пространство простиралось от Берлина до Пекина, охватывая треть человечества. Социалистический рынок бросал вызов капиталистической экономике. И хотя до реальной конкуренции было далеко, потенциал был колоссальный — особенно с учетом природных ресурсов и демографии Китая.

Ставка на знания

Советская помощь была не только материальной. Только за первые три года сотрудничества на китайский язык перевели и издали более трех тысяч книг — по управлению, политэкономии, металлургии, машиностроению, военному делу. Китайские вузы перестраивались по советскому образцу. Студенты получили возможность учиться в СССР: за 10 лет в советских университетах обучились более 20 тысяч китайцев.

Одновременно в Китае работали советские специалисты, которые не просто строили заводы, но и писали планы экономического развития на годы вперед. Особое внимание уделялось статистическому учету — без него, по мнению советских экспертов, управлять такой огромной страной было невозможно.

Советский Союз передал Китаю не просто технологии, а целостную систему управления и планирования. Без этого фундамента сегодняшний экономический рывок был бы невозможен.

Флагман индустриализации

Самый амбициозный проект советско-китайского сотрудничества родился 3 апреля 1953 года. Министерство тяжелой промышленности КНР утвердило план строительства автомобильного завода в Чанчуне — административном центре провинции Гирин.

Место выбрали не случайно. Здесь сохранилась инфраструктура, построенная японцами для Квантунской армии в годы оккупации. Задача была поставлена амбициозная: построить завод за три года. Ежегодная мощность — 30 тысяч грузовых автомобилей.

Масштаб участия СССР впечатляет:

26 тысяч советских проектных организаций.

Более 200 советских предприятий-смежников.

Около 200 высококвалифицированных специалистов с московского завода ЗИС (ныне ЗИЛ).

Советские инженеры участвовали во всем — от выбора площадок до контроля монтажа оборудования. Из 22,5 тысячи нестандартных инструментов почти 12 тысяч изготовили в СССР, причем многие из них были новейшими образцами.

15 октября 1956 года завод заработал в срок. Даже после запуска процессы контролировали советские специалисты, параллельно обучая китайских рабочих. Ли Хуйминь, будущий заместитель директора завода №2, признавался, что именно советские инженеры заложили в него фундамент знаний, который он совершенствовал всю жизнь.

Первый грузовик, сошедший с конвейера, — повышенной проходимости «Цзефань» («Освобождение») — был точной копией советского ЗИС-150. Машину поставляли исключительно в Китайскую освободительную армию, в том числе как базу для реактивных систем залпового огня «Тип 74».

В 1958 году завод выпустил представительский легковой автомобиль «Хунци» («Красное знамя») для членов Политбюро КПК. До 1981 года собрали 847 таких машин.

Сегодня на базе Чанчуньского завода №1 работает промышленная группа FAW (First Automotive Works) — крупнейший автопроизводитель Китая с годовым оборотом $32 миллиарда.

Вперед к коммунизму

Китай не совершил экономического чуда в одиночку. Фундамент его индустриализации закладывался советскими инженерами, технологами и управленцами. Заводы, система образования, методы планирования — всё это было передано в 1950-е годы. И хотя политические ветры позже переменились, заложенный тогда фундамент продолжает работать. Сегодняшние успехи Китая — это в том числе результат дальновидной сталинской политики, превратившей бывшую аграрную окраину в индустриального гиганта. О чем, впрочем, в самом Китае сегодня предпочитают не вспоминать.