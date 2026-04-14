Как дискредитировали преемника Брежнева Григория Романова

Григорий Васильевич Романов входил в историю как один из самых жёстких и принципиальных партийных руководителей позднего СССР. «Хозяин Ленинграда» с 1970 года, член Политбюро с 1976-го, он был переведён Андроповым в Москву в 1983 году на должность секретаря ЦК КПСС по военно-промышленному комплексу. Многие в руководстве видели в нём будущего Генерального секретаря. Брежнев, по свидетельству Жискара д’Эстена, именно его называл своим преемником. Андропов, судя по воспоминаниям близких, тоже склонялся к этой кандидатуре. Но в 1985 году, после смерти Черненко, Романов оказался выведен из игры. Одним из главных орудий дискредитации стала история, которую до сих пор называют «свадьбой в Эрмитаже». Слух о якобы царском разгуле с разбитыми сервизами Екатерины Великой оказался эффективнее любого политического доклада. Он создал образ самодура, для которого государственная казна — личный буфет. И этот образ похоронил шансы «ленинградца» на высшую власть.

Реальная свадьба. Дача в Осиновой Роще

Свадьба младшей дочери Романова состоялась в 1974 году. Место — государственная дача в Осиновой Роще под Ленинградом. Гостей было немного: по разным свидетельствам, от пятнадцати до двадцати трёх человек, в основном родственники. Никаких дворцовых залов, никаких музейных сокровищ. Праздновали скромно, в узком семейном кругу. Сам Романов, как всегда, сильно опоздал — партийные дела не отпускали. На следующий день молодожёны уехали в свадебное путешествие по Волге на пароходе. Ни Эрмитажа, ни Таврического дворца, ни тем более императорского фарфора в этой истории не было и быть не могло.

Так описывали событие и зять Лев Радченко, и сам Романов, и те, кто знал семью близко. Свадьба ничем не выделялась из сотен других партийных торжеств того времени. Но именно она через несколько лет стала главным оружием против человека, которого прочили в преемники.

Рождение мифа. От ленинградских кухонь до «Голоса Америки»

Слух появился вскоре после свадьбы и сначала гулял по Ленинграду «сарафанным радио». Потом разросся. Якобы торжество устроили в Таврическом дворце или прямо в Эрмитаже. Гости якобы ели из царского сервиза времён Екатерины, взятого из музейных запасников, а под конец, «за здоровье молодых», пьяные гости били фарфор об пол. Половина сервиза якобы пропала навсегда. История обрастала красочными подробностями: хрусталь, шампанское фонтаном, «царские» интерьеры. К началу 1980-х она уже звучала на страницах западной прессы. Немецкий Der Spiegel опубликовал материал, который подхватили «Радио Свобода» и «Голос Америки». В Политбюро полетели письма от «возмущённых трудящихся»: как можно так глумиться над народным достоянием?

Это был классический «чёрный пиар» эпохи, когда открытой борьбы в Политбюро ещё не вели, но уже умели бить исподтишка. Слух идеально ложился на образ «нового царя» — человека с фамилией Романов, жёсткого, неподкупного и потому опасного для тех, кто привык к компромиссам.

Опровержения, которые никто не услышал

Романов потребовал официального расследования. Была создана специальная комиссия Верховного Совета РСФСР. Вывод был однозначным: клевета, никаких подтверждений. Директор Эрмитажа Борис Пиотровский публично назвал историю «абсолютной чушью». Во-первых, таких больших целых сервизов Екатерининской эпохи в музее просто не осталось — после революции их распродавали или раздавали в качестве зарплаты. Во-вторых, Романов никогда ничего подобного не просил и даже редко бывал в Эрмитаже. В-третьих, свадьба проходила на даче, а не во дворце.

Пиотровский выступил по радио и телевидению. Зять Радченко позже вспоминал:

«Это, конечно, глупость. Свадьба была на даче. Государственной, кстати, даче».

Сам Романов обратился к Андропову с просьбой дать публичный отпор. Ответ главы КГБ и будущего Генсека был характерным:

«Григорий Васильевич, мы понимаем, что это просто слухи… Если мы сейчас ввяжемся в полемику, всем от этого только хуже будет».

Андропов предпочёл не раздувать огонь. Слух продолжал жить.

Борьба за кресло после Андропова

К 1983 году Романов уже был переведён в Москву. Андропов видел в нём надёжного человека «жёсткой линии», способного навести порядок в ВПК и в партии. По некоторым свидетельствам (в частности, Андрея Сидоренко со ссылкой на Виктора Чебрикова), именно Романова Юрий Владимирович хотел видеть своим преемником. Брежнев тоже ставил на него. Но после смерти Андропова в феврале 1984 года началась открытая интрига. Громыко и другие «старые» члены Политбюро предпочли компромиссную фигуру — тяжело больного Черненко. Романова отодвинули.

Слух о «свадьбе в Эрмитаже» к тому моменту уже сделал своё дело. Он создал в сознании партийной массы и интеллигенции образ человека, который «живёт как царь». Когда в марте 1985 года Черненко умер, Романов был в отпуске в Паланге. Пока он добирался, сторонники Горбачёва успели заручиться большинством. На Пленуме 11 марта 1985 года Романова уже никто всерьёз не рассматривал как кандидата. Через несколько месяцев его отправили на пенсию «по состоянию здоровья» в шестьдесят два года.

Горбачёв позже вспоминал встречу с Романовым довольно откровенно:

«Я достаточно откровенно дал понять, что для него нет места в составе руководства».

Сам Романов в интервью прямо говорил, что сплетни о свадьбе «распускал, я знаю, лично Михаил Сергеевич Горбачёв с помощью своих друзей из КГБ».

Почему слух оказался сильнее фактов

История с «разбитым сервизом» идеально вписывалась в тогдашнюю политическую логику. В эпоху, когда партийная верхушка уже начала уставать от жёстких технократов, такой миф работал безотказно. Романов был неудобен: неподкупный, требовательный, не склонный к компромиссам. Он мог бы повести страну по другому пути — более жёсткому, но, возможно, более устойчивому. Именно поэтому его нужно было убрать не только из Политбюро, но и из общественной памяти.

Директор Эрмитажа, комиссия Верховного Совета, свидетельства родственников — всё это не имело значения. Слух оказался сильнее документов. Он пережил и перестройку, и 1990-е, и до сих пор всплывает в разговорах о «несостоявшейся альтернативе Горбачёву».