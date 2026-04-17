Девушка инсценировала свое похищение в другой стране ради отцовских денег

Девушка из Китая сбежала в Таиланд и инсценировала свое похищение ради отцовских денег. Об этом пишет The Thaiger.

В конце марта китаец заявил в полицию, что его дочь, которая известна только под именем Тун, похищена в Камбодже. Преступники потребовали у мужчины 110 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей) за ее освобождение. После того как он перевел деньги, оказалось, что китаянка уже в другой стране — Мьянме. Затем мнимые похитители заявили, что перевезли ее в Таиланд.

Китайские правоохранители связались с коллегами из Центрального бюро расследований Королевской полиции Таиланда (CIB) и попросили о помощи. Анализ видеозаписей, которые присылали отцу девушки, показал, что все они были сняты в Бангкоке. Выяснилось, что Тун и еще несколько китайцев жили там в отеле, а затем переехали в съемный дом. 16 апреля туда наведались агенты CIB.

В доме они нашли Тун, ее 29-летнего бойфренда Ю и еще четверых граждан Поднебесной. Вскоре Ю и Тун признались, что вместе с приятелями инсценировали похищение, чтобы выманить деньги у ее отца. Также выяснилось, что двое из четверых друзей пары не знали об их плане. В данный момент мошенники дожидаются депортации в Китай, где предстанут перед судом.

