Живая гора: что будет с планетой после взрыва Эльбруса

В геологии есть железное правило: чем дольше вулкан молчит, тем громче он заговорит. Эльбрус не извергался уже девять веков. Для человека это вечность. Для вулкана — лишь короткая передышка перед взрывом.

Это не пустые страшилки, а выводы ученых, которые десятилетиями изучают самый высокий пик Европы.

Спящий гигант, а не потухший монумент

Ошибочно считать Эльбрус потухшим вулканом. Да, последний раз лава вырывалась наружу около 1500–1700 лет назад. Примерно 900 лет назад была слабая активность с выбросами пепла, а 500 лет назад вулкан снова "плюнул" пеплом. Ученые четко классифицируют его как спящий, но действующий.

Под белоснежной вершиной скрывается магматическая камера на глубине всего семи километров, а еще один гигантский резервуар — на 45 км вглубь. Внутри постоянно циркулирует раскаленная магма.

Признаки жизни очевидны: на склонах бьют термальные источники, выходят фумарольные газы, а почва местами нагревается до +21°C даже при морозе в –21°C. Гора явно не мертва — она просто набирается сил.

Когда молчание убивает сильнее огня

Самая страшная опасность таится не в лаве. Лавовые потоки уничтожат лишь ближайшие 15–20 км. Главное оружие Эльбруса — это его собственная ледяная шапка.

Более 80 ледников общей площадью 145 км² хранят до 10 миллиардов кубометров пресной воды. Представьте: десятки тысяч футбольных полей, заполненных льдом до самого верха.

В момент извержения этот колосс растает за считанные минуты. Вниз хлынут лахары — грязевые потоки из воды, пепла, камней и льда. Они мчатся со скоростью гоночного автомобиля — до 200 км/ч.

Сравнение леденит душу. В 1985 году колумбийский вулкан Невадо-дель-Руис растопил ледники. За 30 минут потоки смыли город Армеро в 65 км от эпицентра. Погибло 25 тысяч человек. У Эльбруса льда в пять раз больше. Потенциальные жертвы могут исчисляться сотнями тысяч.

Десять миллионов человек в зоне удара

Ученые уже смоделировали сценарий пробуждения. Лахары хлынут в долины рек Баксан, Кубань и Малка. Вода пойдет на Карачаевск, Черкесск, Невинномысск. Если снесет гидротехнические сооружения, пострадают Краснодар и Ростов-на-Дону. В зоне бедствия окажется до 10 млн человек.

Но и это не всё. Пепел от последнего сильного извержения нашли в Астраханской и Волгоградской областях — в 700 км от горы. Мельчайшие частицы вулканического стекла с острыми зазубренными краями способны остановить авиасообщение, разрушить двигатели, отравить пастбища и водные источники. Это будет катастрофа национального масштаба.

Гора просыпается на глазах

В 2016 году ученые зафиксировали тревожный сигнал: зимой на склонах Эльбруса температура поднялась до +21°C при морозе в –21°C. На высоте более пяти километров обнаружили зеленый мох. Гора нагревается.

В сентябре–октябре 2009 года в Приэльбрусье произошло землетрясение магнитудой 5,8 с тысячей афтершоков. Магма поднимается, ледники тают (Эльбрус уже потерял 20% объема льда), а глобальное потепление лишь ускоряет процесс, снимая "крышку" с жерла.

Ученые не гадают, проснется ли Эльбрус. Они спорят лишь о том, когда это случится: через 200 лет или гораздо раньше. Одно ясно точно — после девяти веков молчания удар будет сокрушительным.

Остается только наблюдать и готовиться.