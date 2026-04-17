Круизный лайнер Celestyal Discovery вышел из Ормузского пролива

Круизный лайнер Celestyal Discovery проследовал через Ормузский пролив. Перед этим он изменил маршрут и не стал заходить в порт Хасаб в Омане, пишет ТАСС со ссылкой на данные о движении судов. Отмечается, что этот лайнер является первым пассажирским судном, которое пересекло Ормузский пролив с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщается, Celestyal Discovery пересек пролив в 17:55 мск, соблюдая на расстояние около 3 км от побережья Омана. Лайнер движется на юг. В качестве порта прибытия в маршрутной документации у него теперь указан оманский порт Маскат, который расположен рядом с выходом из Оманского залива. Из подсчетов агентства следует, что в марте в Персидском заливе застряли шесть круизных лайнеров: MSC Euribia (принадлежит компании MSC Сruises", два судна Mein Schiff 4 и Mein Schiff 5 (ими владеет компания TUI Cruises), два лайнера Celestyal Cruises - Discovery и Journey. Также в регионе находится круизное судно Aroya, принадлежащее компании из Саудовской Аравии. 17 апреля глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил об открытии пролива для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Он отметил, что суда могут проходить через пролив по согласованному маршруту, о чем уже заявляли в морском судоходстве Ирана.