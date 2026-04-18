Астроном назвал размер астероида, способного уничтожить Землю
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал, астероида какого размера достаточно, чтобы устроить на Земле глобальную катастрофу.
«По расчету специалистов, если Земля столкнется с астероидом от полутора километров в поперечнике это приведет к глобальной катастрофе. Глобальной. Потому что энергия столкновения будет такая большая, что будет выброшено огромное количество серы, пепла в стратосферу, что она покроет Землю пылевым одеялом, и возникнет аналог ядерной зимы на несколько лет. Это все приведет к гибели почти всей жизни», – сказал он в интервью РИА Новости.
Такие астероиды, говорит ученый, в Солнечной системе есть. Самый крупный из тех, что сейчас сближаются с Землей – Ганимед. Его диаметр составляет 40 километров.
